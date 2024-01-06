Системы разминирования, новые "Аисты" и роботизированная техника: Минобороны рассказало о принятых новых образцах вооружения

В течение первой недели 2024 года в Министерстве обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках около полутора десятков новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. В их числе роботизированные системы, БПЛА, инженерная техника, модернизированный ПТРК с новыми ракетами.

Об этом в комментарии ЭП сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

Процесс кодификации дает разрешение на заключение соглашения между предпринимателями и Минобороны. Перед кодификацией проводится испытание новых разработок.

Среди новых роботизированных систем – наземная роботизированная платформа для дистанционного минирования с функцией дистанционного самоподрыва и наземный роботизированный комплекс логистического назначения.

В сфере БПЛА украинское войско получит новую модификацию "Аист" и 2 вида FPV-дрона с разной грузоподъемностью. Отдельное внимание было уделено защите дронов от враждебных РЭБ.

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Также прошел кодификацию полунавесной минный трал к боевым бронированным машинам на автомобильном шасси. Кроме этого, ВСУ получат двухместный квадроцикл с грузоподъемностью 800 кг и отдельным тактическим прицепом.

Завершены государственные испытания и кодифицирован мобильный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. В ПТРК разработаны украинские ракеты с разными типами боевых частей.

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