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Новости Война в Украине
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Германия (6015) ракеты (2734)

Экс-президент Германии Гаук призвал передать дальнобойные ракеты Taurus Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гаук,йоахім

Бывший президент Германии Йоахим Гаук подверг критике осторожную позицию нынешнего немецкого правительства относительно поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", – заявил Гаук.

Он добавил, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

"Вот почему нам разрешено это делать. И мы должны это сделать - используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если" и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Баварии и глава ХСС Зедер призвал Шольца предоставить Украине немецкие ракеты Taurus

Экс-президент ФРГ подверг критике, в частности, канцлера Олафа Шольца.

"Возникает удивление, когда нерешительность правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы свободному миру", - отметил Гаук.
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Топ комментарии
+3
Як же ж повільно одужують німці від стокгольмського синдрому.
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08.01.2024 07:11
+2
Та невже. Ви Шольца з Гундосиком сплутали.
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08.01.2024 07:34
+2
Усі екси на заході таки рішучі і безкомпромісні!..ну просто леви!
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08.01.2024 08:40
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Не дадуть... Хіба що знову занепокояться у відповідь на черговий масований обстріл України
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08.01.2024 07:05 Ответить
Шольц самостійно нічого не вирішує.
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08.01.2024 07:10 Ответить
Принаймні своїм ротом він володіє самостійно.
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08.01.2024 07:13 Ответить
Ні. Він озвучує те, що йому пишуть.
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08.01.2024 07:23 Ответить
Та невже. Ви Шольца з Гундосиком сплутали.
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08.01.2024 07:34 Ответить
Ні, не сплутав.
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08.01.2024 07:39 Ответить
То він вам особисто розказав. ))
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08.01.2024 07:44 Ответить
Не маю наміру щось доводити і розводити тут непотрібний срач на дві сторінки. Думай-ТЕ...
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08.01.2024 07:56 Ответить
Звісно, пук - це просто пук і доведення не потребує. ))
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08.01.2024 08:03 Ответить
якраз мабудь сьогодні друга массована атака
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08.01.2024 07:48 Ответить
Як же ж повільно одужують німці від стокгольмського синдрому.
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08.01.2024 07:11 Ответить
Там уже і німців не так багато.
Одні мусульмани
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08.01.2024 11:16 Ответить
Усі екси на заході таки рішучі і безкомпромісні!..ну просто леви!
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08.01.2024 08:40 Ответить
 
 