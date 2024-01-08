1 200 0
Ночью уничтожены 8 "шахедов", - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне ночью раз атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...