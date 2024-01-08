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Новости Война в Украине
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Генштаб ВС (4291) атака (272) дроны (2111)

Ночью уничтожены 8 "шахедов", - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

Россияне ночью раз атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены", - говорится в сообщении.

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