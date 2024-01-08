Общие боевые потери РФ с начала войны – около 365 170 человек (+440 за сутки), 6031 танк, 8666 артсистем, 11 194 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 170 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 365170 (+440) человек,
танков - 6031 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед,
артиллерийских систем - 8666 (+13) ед,
РСЗО - 953 (+2) ед,
средства ПВО - 638 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11),
крылатые ракеты – 1787 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед,
специальная техника - 1328 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Пожалуйста, подождите...
Село на заході України, ранок 12 квітня 1961 року.
- Слава Ісу, Петре.
- Навіки слава.
- Чув? Москалі у космос полетіли.
- Що?! Усі?!
Фраза звучала так:"Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если разделить на месяцы - это по 30 тысяч в месяц. И тогда мы примерно поймем, что происходит на фронте. Убитыми и тяжело ранеными. И нужно людям сказать правду, я уверен: украинцы заслужили эту правду", - сказал Луценко.
Тобто він не заявив о таких втратах, а відповідав про слухи з інету о 500 тис. А москальня заявила, що він першим авторитетно озвучив ці цифри ...
"Пропаганда - це брехня, загорнута в правду, навиворіт викручену!"
59! одиниць техніки та 440! чумардосів.
Арта 15, броня 23!, логістика 19.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
Попри свято та погоду все трохи просіло, але віримо що будуть знищуватись і далі в промислових маштабах.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 365 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...