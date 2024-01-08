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Новости Война в Украине
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армия РФ (15376) ликвидация (1942) уничтожение (3845)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 365 170 человек (+440 за сутки), 6031 танк, 8666 артсистем, 11 194 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 170 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 365170 (+440) человек,

танков - 6031 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед,

артиллерийских систем - 8666 (+13) ед,

РСЗО - 953 (+2) ед,

средства ПВО - 638 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11),

крылатые ракеты – 1787 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед,

специальная техника - 1328 (+1)

Смотрите: ВСУ ликвидировали российского полковника ВДВ Оспанова. ФОТО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 365 170 человек (+440 за сутки), 6031 танк, 8666 артсистем, 11 194 боевых бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Топ комментарии
+17
А так хочечця щоб в загальних бойових втратах було написано "ВСІ"
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08.01.2024 08:16
+14
Свинособаки приморозились.
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08.01.2024 08:07
+12
Минув 3606 день москальсько-української війни.
59! одиниць техніки та 440! чумардосів.
Арта 15, броня 23!, логістика 19.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
Попри свято та погоду все трохи просіло, але віримо що будуть знищуватись і далі в промислових маштабах.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 365 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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08.01.2024 08:55
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Свинособаки приморозились.
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08.01.2024 08:07 Ответить
Схоже, що перегруповуються
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08.01.2024 08:38 Ответить
До автоматів? При такому морозі ой як руки до заліза "прилипають"!
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08.01.2024 09:14 Ответить
Невже закінчуються.
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08.01.2024 08:08 Ответить
К сожалению нет... В последние дни, изменили тактику. Теперь меньше лезут на укрепленные позиции, больше работают по тылам авиацией, дронами. Пытаются найти и уничтожить склады, личный состав. Возможно это связанно с наступлением в январе, про которое активно говорят.
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08.01.2024 08:25 Ответить
Наступить они могут только на свои еладки.
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08.01.2024 08:35 Ответить
У меня другая инфа по поводу кац.наступления,что будет наше на некотором участке,а все сопли по поводу кацапского для отвода глаз.а там посмотрим что и как
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08.01.2024 08:39 Ответить
Пертися в наступ по сніговому покриву? Коли навіть "вішок" позначення мінних полів не видно? А техніка старається ходить по накатаних коліях (куди міна ставиться за декілька хвилин)?
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08.01.2024 09:18 Ответить
А так хочечця щоб в загальних бойових втратах було написано "ВСІ"
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08.01.2024 08:16 Ответить
Ви нагадали мені страрий анекдот.
Село на заході України, ранок 12 квітня 1961 року.
- Слава Ісу, Петре.
- Навіки слава.
- Чув? Москалі у космос полетіли.
- Що?! Усі?!
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08.01.2024 20:02 Ответить
Касаби втрачають бажання чумардоситись?
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08.01.2024 08:24 Ответить
Запитайте безпосередньо р. Луценка.
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08.01.2024 08:57 Ответить
Тебе прямо в бульбостан пишет?
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08.01.2024 09:01 Ответить
Погуглив. Ця новина є тільки в москальських джерелах без реального посилання на першоджерело (крім вказання на якесь інтерв'ю Прямому), в українських не знайшов жодного. Тому якщо маєте посилання на першоджерело, то чекаємо. Якщо ні, то не поширюйте будь ласка москальську пропаганду.
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08.01.2024 09:08 Ответить
Знайшов. І як завжди москальня перекрутила все собі на користь.
Фраза звучала так:"Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если разделить на месяцы - это по 30 тысяч в месяц. И тогда мы примерно поймем, что происходит на фронте. Убитыми и тяжело ранеными. И нужно людям сказать правду, я уверен: украинцы заслужили эту правду", - сказал Луценко.

Тобто він не заявив о таких втратах, а відповідав про слухи з інету о 500 тис. А москальня заявила, що він першим авторитетно озвучив ці цифри ...
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08.01.2024 09:16 Ответить


"Пропаганда - це брехня, загорнута в правду, навиворіт викручену!"
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08.01.2024 09:20 Ответить
свинорыл - ну тебе какое дело до украинцев...?
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08.01.2024 09:33 Ответить
Минув 3606 день москальсько-української війни.
59! одиниць техніки та 440! чумардосів.
Арта 15, броня 23!, логістика 19.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
Попри свято та погоду все трохи просіло, але віримо що будуть знищуватись і далі в промислових маштабах.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 365 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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08.01.2024 08:55 Ответить
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08.01.2024 08:58 Ответить
 
 