Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших (обновлено)
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В 07:00 8 января Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало в общей сложности 5 взрывов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.
"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксации", - отмечает Малашко.
Как впоследствии отметил исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев, уже четверо пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии, один - в среднем, они госпитализированы. Еще два человека находятся в легком состоянии, они от госпитализации отказались.
"Пока известно, что в результате атаки выбиты окна в девяти многоэтажных домах и повреждены 6 домов частного сектора. Коммунальщики городской аварийно-спасательной службы и муниципальной аварийной службы приступили к ликвидации последствий прилета", - информирует он.
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Будьте ви прокляті на віки вічні , тварюки безмозглі 😡
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
А по іншому непояснити суцільний провал обороноздатності та дипломатії !