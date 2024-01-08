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Новости Война в Украине
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Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В 07:00 8 января Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало в общей сложности 5 взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксации", - отмечает Малашко.

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Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 01
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 02
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 03
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 04
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 05

Как впоследствии отметил исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев, уже четверо пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии, один - в среднем, они госпитализированы. Еще два человека находятся в легком состоянии, они от госпитализации отказались.

"Пока известно, что в результате атаки выбиты окна в девяти многоэтажных домах и повреждены 6 домов частного сектора. Коммунальщики городской аварийно-спасательной службы и муниципальной аварийной службы приступили к ликвидации последствий прилета", - информирует он.
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Топ комментарии
+30
У москалів агонія , як перед смертю 😠
Будьте ви прокляті на віки вічні , тварюки безмозглі 😡
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08.01.2024 08:29
+22
Опять биомусору ватному кацапскому обьявят что в какой 2 комнатной хате под шепетовкой 100 генералов нато и 50 адмиралов уничтожили))))кацапское тупорылое отребье можно любым говном кормить)
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08.01.2024 08:36
+12
Тупее какцапа может быть только другой какцап
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08.01.2024 08:52
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У москалів агонія , як перед смертю 😠
Будьте ви прокляті на віки вічні , тварюки безмозглі 😡
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08.01.2024 08:29 Ответить
вже 2 роки ця агонія
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08.01.2024 08:42 Ответить
Не 2 роки, а десять, тільки тоді вони діяли ніби від донецьких і луганських та кримських сепаратистів, а сьогодні і два роки відкрито.
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08.01.2024 09:02 Ответить
мацковський сатанат ,згідно графіка антихриста ,св'яткує Різдво ,посилаючи смертельні привітання в Україну із рашистського пекла....
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08.01.2024 09:25 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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08.01.2024 13:21 Ответить
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08.01.2024 08:30 Ответить
Опять биомусору ватному кацапскому обьявят что в какой 2 комнатной хате под шепетовкой 100 генералов нато и 50 адмиралов уничтожили))))кацапское тупорылое отребье можно любым говном кормить)
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08.01.2024 08:36 Ответить
Тупее какцапа может быть только другой какцап
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08.01.2024 08:52 Ответить
Їм насправді байдуже
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08.01.2024 11:40 Ответить
Зєля де збиття кацапольотів? Виколупуй з асфальту наші ракети!
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08.01.2024 09:01 Ответить
Зеля, якого я особисто називаю Херпіду, робить витгляд, що він ні до чого, йому в бункері тепло і ситно. А кожного дня шрині збирають нал і вивозять в офшори.
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08.01.2024 09:04 Ответить
А де збирають?
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08.01.2024 09:17 Ответить
У фсб є секретна папка на артиста розмовного жанру який був на гастролях в москві, він на гачку, а "смотрящий" з офісу агент "козирь" слідкує за кожним кроком .
А по іншому непояснити суцільний провал обороноздатності та дипломатії !
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08.01.2024 16:51 Ответить
Це агонія не москалів, а вищого політичного керівництва України. Т.з. "президента", уряду (зокрема повний провал зовнішньої політики на всіх векторах, забезпечення Армії силами і засобами, зокрема ППО і ПРО), т.з. "верховної ради". Цей іудейський кодляк треба гнати і віддати під суд, поки вони не угробили Україну і не призвели до капітуляції.
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08.01.2024 09:45 Ответить
Ну вот очередное подтверждение аксиомы - в кресле Президента страны , у которой рядом маньячный сосед-психопат , должен быть очень опытный профессиональный политик-тяжеловес и матерый дипломат , а не персонаж тупого и дешевого телесериала. Ага , сходил Вова в Президенты ... и хрен выгонишь - так нравится, что уже забыл о своем обещании идти только на один срок. Путин просто кайфует на исходе второго года войны - все у него получается в процессе многолетнего разорения Украины , пока ЭТОТ сидит в Президентском кресле. Эту войну Путин мог начать и продолжать вести только при наличии внутри Украины структурированной сети своей агентуры . При Порошенко Путин не имел нормальных возможностей начать полномасштабную войну из-за бегства из Украины предыдущей команды его агентов , которые вынуждено бежали вместе с бежавшим Януковичем - их крышей. Но 21 апреля 2019 года 73% слабоумных избирателей сделали свой шизофренический выбор и осчастливили Путина - создали для него вкуснейшую ситуацию в Украине и Путин решил напасть после почти 3-х летней подготовки к войне его внутриукраинской агентурой ( прекращение разработки ракетных и других военных программ , разминирование минных полей , отвод войск , строительство дорог по направлениям будущего вторжения ... ). НО - на смену власти в Украине и избавление Киева от ЭТОГО и ЭТИХ на 73%-ный народец надежды НЕТ НИКАКОЙ ... им все нравится , а единственная надежда на ЗАПАД , который должен принудить Военного Вождя со своим ЗЕленым окружением исчезнуть и ему на смену должны прийти профессиональные политики . Собственно этим Запад сейчас и занимается - резким уменьшением поставок вооружений и финансовой помощи Запад вежливо намекает ЭТОМУ , что его время заканчивается и пора сваливать из власти. Пока не помогает ... ОН НЕАДЕКВАТЕН И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ судя по его поведению на предновогодней пресконференции ... а ракеты каждый день летят и будут лететь при ЭТОМ . Надежда только на умение ЗАПАДа убедить неадеквата уйти и дать Украине шанс на спасение !
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08.01.2024 10:28 Ответить
Ніхто так не сприяв приходу до влади Боневтіка -Шлемазла, як Сивочолий Вальцман своїм мародерством по відношенню до України.
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08.01.2024 17:00 Ответить
 
 