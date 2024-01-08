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Новости Война в Украине
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Зеленский (16555) награда (1676) военнослужащие (5638)

Зеленский отметил государственными наградами 132 защитника Украины, 69 из них - посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орден,нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 132 украинских защитника, 69 из них - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий приказ №5/2024 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга, трое военнослужащих посмертно награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Также Президент постановил наградить орденом "За мужество" II степени двух военнослужащих посмертно.

Орденом "За мужество" III степени посмертно удостоены 39 военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил наградами почти 700 украинских воинов

Согласно указу, медалью "За военную службу Украины" награждены 27 военнослужащих, среди которых 8 – посмертно.

Медалью "Защитнику Отечества" награжден 61 военнослужащий, среди которых 17 - посмертно.
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Топ комментарии
+7
Чогось є таке відчуття шо владу треба міняти силоміць ,або якось відсторонити,бо з 🤡 з його феесбешним оточенням Україна війну програє...він пребере всіх ...хто їде проти оманського договорняка , а нагороди віддавати особливо для тих кого вже нема ..не складно для цинічних зелених, ворогів ...
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08.01.2024 11:49
+4
Хоч не люблю я зелених клоунів - але ваша реєстрація два місяці назад і закликами до переворотів - викликає підозру ,що ви ряжений аквафреш
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08.01.2024 11:54
+2
Я з 2014 року на Цензорі. Вас не знаю,ніколи не бачила,а мала досить високе спілкування. Те що зеболото потрібно знищити,то не потрібно бути москалем, а просто за Україну. Що ще не знає ворог про Україну? ЗСУ?
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08.01.2024 12:05
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Коли вже нагородять беню з його бандою посмертно
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08.01.2024 11:46 Ответить
Чогось є таке відчуття шо владу треба міняти силоміць ,або якось відсторонити,бо з 🤡 з його феесбешним оточенням Україна війну програє...він пребере всіх ...хто їде проти оманського договорняка , а нагороди віддавати особливо для тих кого вже нема ..не складно для цинічних зелених, ворогів ...
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08.01.2024 11:49 Ответить
Хоч не люблю я зелених клоунів - але ваша реєстрація два місяці назад і закликами до переворотів - викликає підозру ,що ви ряжений аквафреш
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08.01.2024 11:54 Ответить
Я з 2014 року на Цензорі. Вас не знаю,ніколи не бачила,а мала досить високе спілкування. Те що зеболото потрібно знищити,то не потрібно бути москалем, а просто за Україну. Що ще не знає ворог про Україну? ЗСУ?
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08.01.2024 12:05 Ответить
Вибачте, але українці не кажуть "високе спілкування " - це як пекельні борошна
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08.01.2024 12:19 Ответить
Це не заклик до перевороту , це заклик до спасіння України ! Бо ці зелені Татарови-Дерьмаки -Боневтіки 200% вороги України!
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08.01.2024 12:13 Ответить
Александр ти мабудь новенький серед ботів ,..тому не знаєш шо моя реестрація аж 2007 року під ********* ніками ...тіпу путін ***** ... ти як хочеш хвилю збити ,для зеленських, будь поуважніши
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08.01.2024 13:15 Ответить
Реєстрація - пишеться через є .

Отак палиться москальська агентура.
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08.01.2024 13:17 Ответить
Я тобі вже колись казала, куди ти можеш піти ...взяв прапорець і їди...чесна зеленська ганчирка
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08.01.2024 13:21 Ответить
Ганчірка -пишеться через і . І це калька з російської "тряпка" . Але українці не вживають такий вираз . як
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08.01.2024 13:41 Ответить
"Я не тряпка якась" (цитати найверховніших)
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08.01.2024 14:04 Ответить
Я ж кажу москаль
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08.01.2024 14:17 Ответить
Правопис викладай для ОПи ....
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08.01.2024 14:24 Ответить
А Ваші куми, свати, брати та решта родичів нічого посмертно не отримують..?
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08.01.2024 12:07 Ответить
 
 