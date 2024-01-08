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Новости Война в Украине
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Госпогранслужба (5407) Сумская область (1846) Демченко Андрей (133) ДРГ (16)

Сумщина больше всего страдает от вражеских ДРГ, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрг,прикордонник

Сейчас ситуация на границе Черниговщины, Харьковщины и Сумщины напряженная, оккупанты постоянно обстреливают эти территории и активно используют ДРГ. Больше всего от диверсантов страдает Сумщина.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там продолжаются ежедневные обстрелы врага. За прошедшую неделю, первую неделю года, было зафиксировано почти 500 обстрелов по территории этих областей. А в течение декабря враг произвел более 2 тысяч обстрелов", - сказал он.

Демченко отметил, что за последнее время большинство вражеских обстрелов приходится на Харьковскую область.

Также читайте: На Сумщине продолжаются комплексные контрдиверсионные меры, - СБУ
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так а ві что пацифисті не даете ответку?
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08.01.2024 12:13 Ответить
Україні заборонили! Можуть росіяни постраждати не дай Боже....
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08.01.2024 12:17 Ответить
а хто тобі сказав, що не даємо?
ще й як відповідь дають військові, з усього, що є. питання в тому, що є дуже мало, а кордон занадто великий. у нас, на Сумщині, кордон взагалі дірявий, як решето, можна сказати взагалі - одна суцільна діра, а не кордон.
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08.01.2024 12:41 Ответить
божечкі..., а замінувати, а спостережні пункти? нехай ті, хто не хоче воювати на сході та на півдні, сидять на Сумщині та ************ від ворожих дрг...
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08.01.2024 12:23 Ответить
То закрийте той перехід там. Бо нелогічно виглядає все це
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08.01.2024 12:29 Ответить
щоб українці не мали змоги повернутись ? ДРГ заходить не через КПП, якщо ви не знали .
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08.01.2024 12:36 Ответить
там на Сумщині дічь
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08.01.2024 12:33 Ответить
 
 