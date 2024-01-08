Более 57% украинцев выступают за возобновление онлайн-трансляций заседаний ВР, 65% поддерживают присутствие журналистов, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более 57% граждан Украины выступают за возобновление онлайн-трансляции заседаний Верховной Рады на телеканале "Рада". В то же время, около 65% украинцев считают, что журналисты должны присутствовать на заседаниях парламента даже во время военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу "Рух Честно" с 8 по 15 декабря 2023 года.

Так, согласно опросу, не согласны с тезисом о необходимости доступа журналистов к заседаниям 11% украинцев, а с необходимостью трансляции не согласны около 14% граждан.

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В то же время, позиция всех регионов очень похожа. Отличается лишь процент жителей восточных и центральных регионов, которые не соглашаются с необходимостью открыть журналистам доступ в парламент и возобновить онлайн-трансляции телеканала "Рада", что можно объяснить вопросами безопасности.

В "Честно" напоминают, что подавляющее большинство времени этот созыв парламента работал в закрытом режиме. Такой формат достаточно удобен для большинства нардепов, так как журналисты не могут непосредственно следить за их работой в сессионном зале и не могут, как раньше, получить комментарий в кулуарах, добавили в "Чесно".

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