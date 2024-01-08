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ВР (28729) журналистика (3167) опрос (2620) ЧЕСНО (89)

Более 57% украинцев выступают за возобновление онлайн-трансляций заседаний ВР, 65% поддерживают присутствие журналистов, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

вр

Более 57% граждан Украины выступают за возобновление онлайн-трансляции заседаний Верховной Рады на телеканале "Рада". В то же время, около 65% украинцев считают, что журналисты должны присутствовать на заседаниях парламента даже во время военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу "Рух Честно" с 8 по 15 декабря 2023 года.

Так, согласно опросу, не согласны с тезисом о необходимости доступа журналистов к заседаниям 11% украинцев, а с необходимостью трансляции не согласны около 14% граждан.

Более 57% украинцев выступают за возобновление онлайн-трансляций заседаний ВР, 65% поддерживают присутствие журналистов, - опрос 01

Также читайте: Рекордное количество украинцев не хочет видеть пророссийских депутатов с мандатами, - опрос

В то же время, позиция всех регионов очень похожа. Отличается лишь процент жителей восточных и центральных регионов, которые не соглашаются с необходимостью открыть журналистам доступ в парламент и возобновить онлайн-трансляции телеканала "Рада", что можно объяснить вопросами безопасности.

В "Честно" напоминают, что подавляющее большинство времени этот созыв парламента работал в закрытом режиме. Такой формат достаточно удобен для большинства нардепов, так как журналисты не могут непосредственно следить за их работой в сессионном зале и не могут, как раньше, получить комментарий в кулуарах, добавили в "Чесно".

Более 57% украинцев выступают за возобновление онлайн-трансляций заседаний ВР, 65% поддерживают присутствие журналистов, - опрос 02

Также читайте: В ОП советниками, уполномоченными президента и главы его Офиса работает почти восемь десятков человек, - ЧЕСТНО
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Топ комментарии
+12
Боров Стефанчук виконує вказівки Зедермака , бо тільки вони вирішують
що дивитися нам і що не дивитися !!

Зелень не витримує жодної критики в свій бік 😡
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08.01.2024 13:45
+5
Ага.щоб люди бачіли хто дійсно працює,а хто в кращому випадку повій замовляє?дзузки.неначасі.ви повинні сліпо вірити богообраним
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08.01.2024 13:55
+3
Замість говномарафону добре піде, і гроші зекономим...
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08.01.2024 14:11
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Боров Стефанчук виконує вказівки Зедермака , бо тільки вони вирішують
що дивитися нам і що не дивитися !!

Зелень не витримує жодної критики в свій бік 😡
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08.01.2024 13:45 Ответить
Має бути свобода слова!
Ми повинні бачити як все відбувається і відстоювати думку громадськості!!
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08.01.2024 14:30 Ответить
неначасі
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08.01.2024 13:48 Ответить
Ну, той боров Стефанчук має слабко розвинене уявлення! Підійдіть хтось до нього і яскраво змалюйте, як його скрутять у баранячий ріг, змішають з гівном і кинуть у бак для сміття! А як вилізе, відмиють із пожежного шланга і відведуть у СІЗО!... А там уже сидітимуть подільники - по сусідніх камерах...
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08.01.2024 13:49 Ответить
Ага.щоб люди бачіли хто дійсно працює,а хто в кращому випадку повій замовляє?дзузки.неначасі.ви повинні сліпо вірити богообраним
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08.01.2024 13:55 Ответить
Зелємарахфон наше всьо
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08.01.2024 13:57 Ответить
Якесь рагульне формулювання - "і погоджуюсь, і не погоджуюсь". І вагітна, і не вагітна. І купив, і не купив. І працюю, і не працюю....
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08.01.2024 13:58 Ответить
При ермократии це неможливо.
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08.01.2024 14:02 Ответить
От цікаво а які аргументи у тіх 14?я ж підозрюю що ці люди хочь в голові в себе якось сформулювали чьому вони проти
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08.01.2024 14:04 Ответить
Замість говномарафону добре піде, і гроші зекономим...
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08.01.2024 14:11 Ответить
Цей народ точно безнадійно хворий.

На біса ці прямі трансляції? Хто має час на їх перегляд, а якщо має, то невже це комусь цікаво?

блаЗЄнські, звісно, негідники, але оплачувати коштом платників податків трансляцію засідань ВР, це лайно.
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08.01.2024 14:35 Ответить
Слуги не хотять щоб їхні хазяєва хазяєва дивилися на їхню роботу.Бо ані стєсняютса.
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08.01.2024 14:39 Ответить
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08.01.2024 14:48 Ответить
Показовим є факт, про те, що ЗЕ-лідор та його антидержавна шобла, одразу після приходу до влади, почали ізолювати журналістів від доступу до інформацію про промоскальську зе-владу, замасковану під "новиє ліца". Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 2 вересня 2019 року повідомив, що змінює формат проведення засідань уряду, відтепер на них не будуть присутні журналісти. "Засідання уряду не мають перетворюватися на шоу. І це дуже важливо. Тому ми змінимо формат проведення засідань уряд..." - заявив Гончарук. Після цього він попросив журналістів залишити засідання уряду.
Нагадаємо, що присутність журналістів на засіданнях уряду стало нормою за часів 5 Президента Порошенка.
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08.01.2024 14:51 Ответить
От ці бажання Зельониє засунуть в Дупу. Бо розблокування інформації про їхню "працю" в Раді вб'є їхній рейтинг в рази більше, ніж обмеження громадян в свободі інформації.
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08.01.2024 22:35 Ответить
 
 