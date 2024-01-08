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Новости Экономика
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Кабмин (13803) Федерация работодателей (52) Шмыгаль Денис (2322)

Федерация работодателей призывает Шмыгаля убрать норму, запрещающую оборонным предприятиям иметь прибыль. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

шмигаль,рінкевич

Устранение правовой неуместности постановления в части прибыли позволит производственным предприятиям подтвердить их законное право на получение прибыли по контрактам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Федерации к премьеру Шмыгалю.

Так, 5 декабря 2023 года в Минобороны состоялось согласительное совещание по проекту постановления Кабмина "О поддержке оборонно-промышленного комплекса во время военного положения", на котором достигнуто соглашение относительно положений этого проекта.

Проект постановления предусматривает установить, что в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, определенной в государственных контрактах (договорах) на основании калькуляции расходов, сформированной исполнителями государственных контрактов (договоров) в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения" учитываются все налоги и сборы, общепроизводственные, административные, операционные и другие расходы исполнителя, связанные с изготовлением товаров, выполнением работ и предоставлением услуг, а также прибыль (снабженческое вознаграждение) исполнителя государственного контракта (договора)", - говорится в письме.

В Федерации работодателей отметили, что задачей постановления Кабмина №335 было упрощение закупок во время военного положения, а не урегулирование вопроса прибыли в государственных контрактах (договорах).

Также читайте: В страну вернулось привычное отношение к бизнесу, как к "дойной корове", - Федерация работодателей Украины

"При этом было установлено, что договорная цена на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны Украины определяется на основании калькуляции расходов, сформированной исполнителем государственного контракта (договора) с учетом экономических показателей деятельности предприятия к моменту заключения государственного контракта", - добавили в обращении.

Принятие проекта постановления Кабмина обеспечит исполнение постановления Верховной Рады Украины от 21 сентября 2023 года № 3388-ІХ, "устранить правовую неуместность постановления от 20 марта 2022 года № 335 в части прибыли и позволить производственным предприятиям подтвердить их законное право на получение прибыли по контрактам (договорам), заключенным во время действия постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 335, и снять все вопросы в отношениях с Государственной аудиторской службой Украины, Бюро экономической безопасности и их подразделениями", добавили в Федерации и призвали Шмыгаля взять этот вопрос под личный контроль и обеспечить принятие Кабмином постановления "О поддержке оборонно-промышленного комплекса во время военного положения" в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

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Федерация работодателей призывает Шмыгаля убрать норму, запрещающую оборонным предприятиям иметь прибыль 01
Федерация работодателей призывает Шмыгаля убрать норму, запрещающую оборонным предприятиям иметь прибыль 02
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Топ комментарии
+5
Під завісу другого року великої війни з пітьмою саботажники в шмиг-уряді отримали листа.
І тиша...
А що буде, якщо отримають копняка?
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08.01.2024 13:54
+2
Як я і казав: ЗЕ привів в 19 році до уряду "Кабінет" з логікою Азаріва - ніякоі ринкової економіки, а тільки імітація
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08.01.2024 14:00
+1
У прем'єра немає грошей на діловий костюм?
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08.01.2024 13:55
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08.01.2024 13:50 Ответить
« ********* работодавців» вже давно треба було разігнати!

Хто вони? « господарі жіття»? Воні ДАЮТЬ (?) працю? Вони наші благодіі?
НІ.

Це група лобістів які відстоюють інтереси « великого бізнесу». Вони шестірки олігархату.

Усе що вони говорять та роблять направлено проти працюючої людини.
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08.01.2024 15:35 Ответить
"Не для того мама квіточку ростила ..."
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08.01.2024 13:51 Ответить
Під завісу другого року великої війни з пітьмою саботажники в шмиг-уряді отримали листа.
І тиша...
А що буде, якщо отримають копняка?
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08.01.2024 13:54 Ответить
У прем'єра немає грошей на діловий костюм?
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08.01.2024 13:55 Ответить
А понти?
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08.01.2024 14:18 Ответить
Він цей одяг вкрав у когось з військовослужбовців (не купував же).
Виникає логічне питання - що він ще поцупив у людей?
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08.01.2024 14:28 Ответить
Як я і казав: ЗЕ привів в 19 році до уряду "Кабінет" з логікою Азаріва - ніякоі ринкової економіки, а тільки імітація
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08.01.2024 14:00 Ответить
прибутки мають бути лиш у оточення ОПи
агігархів і у тих хто башляє!!!!!
і вже майже визначено кому згідно закону про мобілізацію,
можна жити а хто "мусить" вмерти
і чомусь ніхто "не подумав" написати закон, в якому написано:
всіх чиновників та їх оточення, призовного віку, як що їх посада не потребує спецосвіти, поміняти на жінок та призвати....
військових які не воювали, відправити на ротацію тих хто воює,
посилити ЗСУ 30%ми силовиків всіх категорій.
опитати населення громад про блатних ухилянтів та призвати їх.
як все просто, *****!!!!!!!!
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08.01.2024 14:19 Ответить
мабуть занесли вже 3 чемодани, а потрібно було 4..., йшов 10 рік війни...
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08.01.2024 14:21 Ответить
ну хз, если государственные предприятия, где работники получают госбабло, производят продукцию из госресурсов по госзаказам хотят еще и продавать продукцию (еще и дороже себестоимости во время войны), то оно как-то не фонтан, а если все уже давно прихватизировано, всякие ооо, ао, чп и т.п. то каким боком тут всякие министры? конкурс и рыночная экономика + антимонопольные фичи и расстрел за невыполнение вовремя. можно нужно вообще всем разрешить оружие производить\владеть\продавать.
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08.01.2024 14:30 Ответить
ну или национализировать, если все плохо
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08.01.2024 14:35 Ответить
Зелені шакали цю норму втулили щоб оборонку розвалити: чого це вони її прибирати будуть!
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08.01.2024 14:41 Ответить
Авторами цієї постанови є старий донощик імітатор Агрогнида (через адьютанта Гусєва). Головка ОПи зараз саме шухерує з 30 відсотками особистої маржі при закупках. Тому задоволення вимог зменшить маржу на цих 10 відсотків прибутку.
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08.01.2024 15:19 Ответить
А Шмигаль так - тока чєрєз мой труп і шо робити?
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08.01.2024 22:18 Ответить
 
 