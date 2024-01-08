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Новости Война в Украине
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В Украине неидентифицированы более 2100 тел, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

злочин,подиряко

Более 2100 тел военных и гражданских лиц - граждан Украины остаются неидентифицированными по состоянию на данный момент.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом в эфире телеканала "Суспільне. Київ" проинформировал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Артем Шевчишен.

"По состоянию на сегодняшний день, в Украине остаются неидентифицированными более 2100 тел. И невозможно спрогнозировать, сколько их будет завтра, через неделю, месяц. Именно поэтому уже сегодня необходим массовый отбор ДНК-профиля, чтобы можно было быстро отреагировать и установить каждого погибшего - как нашего воина Сил безопасности и обороны, так и гражданских лиц", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли онлайн-запись на сдачу образцов ДНК для украинцев за рубежом бесплатной, заместитель начальника ГСУ НПУ заявил, что никаких расходов при сборе биоматериала в подразделениях ГП "Документ" гражданам не потребуется.

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Напомним, по состоянию на начало марта прошлого года около 2800 тел оставались неопознанными из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала.
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2100 тіл поділити на 684 день війни...
потрібно було дописати знайдених і заявлених....
а скільки їх чекає і недочекається (бо немає)....геть війні!!!
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08.01.2024 14:46 Ответить
Геть рашистам, а не війні - вбивцям, гвалтівникам дітей, які вбили цих людей та в десятки разів більше поховали під руїнами у Маріуполі. І Слава Героям, які ведуть війну проти цих покидьків і рятують мільйони українців від знищення
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08.01.2024 15:20 Ответить
 
 