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Кабмин (13803) тарифы (1807) коммунальные услуги (344)

Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг за долги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

отопление,коммуналка,тариф,отопительный,сезон

Кабинет Министров Украины упразднил положение постановления, которое запрещало начислять и взимать неустойку (пеню, штраф) на задолженность за жилищно-коммунальные услуги для населения, а также прекращать предоставление услуги в случае неуплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Теперь мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг будет действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия, а также если недвижимость была повреждена в результате боевых действий, говорится в документе. В случае повреждения жилья владелец должен проинформировать исполнителя коммунальной услуги.

Кроме того, постановление запрещает начисление платы за жилищно-коммунальные услуги на временно оккупированных территориях с даты начала до даты завершения оккупации.

Также вводятся изменения в постановления о правилах предоставления услуг холодного и горячего водоснабжения. В случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней поставщикам коммунальных услуг при отсутствии счетчиков следует предоставить заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Такими документами могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе и предоставленные иностранным государством), отбывание наказания и т.д. Если период отсутствия жильцов в квартире превышает шесть месяцев, потребитель в срок с истечения каждого шестимесячного периода обязан предоставлять исполнителю обновленное заявление с соответствующими документами, чтобы перечислить (или не начислять) стоимость пользования услугой. Однако это право не освобождает потребителя от обязательства платить за отопление.

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Топ комментарии
+38
Це просто пречудово! Ну хоч поржали!
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08.01.2024 21:52
+31
зеленим тварям все нейметься
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08.01.2024 21:51
+27
А як відключити послуги щоб не нараховували якщо ніхто не живе Кабмін не сказав?
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08.01.2024 22:01
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Аплодую зесіфілісу ,вони це зробили разом ,ще треба ціну на електрику по 10 грн !
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09.01.2024 06:12 Ответить
Опалення має бути тільки автономним з лічильником передоплати - спершу плати і лише потім користуйся газом, водою, електрикою. Інакше вічні борги, корупція і хаос. Це очевидно у всіх цивілізованих країнах. Але нас колись перетворилии на колгоспно-кібуцьке бидло яке радісно "видоюють" всілякі прибічники "абонентної плати" - користувався/не кростивався - плати!
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09.01.2024 07:28 Ответить
Всі компослуги оплачуємо у кишеню олігархів України
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09.01.2024 19:00 Ответить
Не зовсім так. Мрія кожного жида і китайця будь яким способом впхати вам кредит (зробити вас боржником) відсотки за яким будуть зростати, а ви будете виплачувати до скону...
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10.01.2024 00:30 Ответить
Китай це сама по собі країна - банкрут перед банками Заходу...
Віддавати нічим.
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10.01.2024 12:45 Ответить
ган...ни..
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09.01.2024 08:52 Ответить
Уряд нацiонального порятунку, с-ка. Зробили нас разом.
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09.01.2024 09:10 Ответить
У їхніх головах війна скінчилася!
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09.01.2024 09:12 Ответить
Делается специально.
Народ посваливал. Будут ли платить ком услуги из-за бугра - неизвестно.
Долг растет, пеня на долг, суд и конфискация/продажа имущества за долги
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09.01.2024 09:15 Ответить
Щоб корова меньш їла та давала біль молока- її треба мень кормити та більше доїти.
Бабла нема завсім якщо хтось не зрозумів, тому доїти будуть усе що рухається.
Для шобли ситуація красивіше ніж є, війни в розумінні відповідальності влади НЕМАЄ, усі ризики повністю на громодянах, тарифи вверх,за борги штрафи,за все штрафи, за уклон срок, а якщо щось не подобається - ти провокатор та ждун. Отак і живемо. Залишилось дочекатися законо по відьєму житла за борги.
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09.01.2024 09:19 Ответить
один вопрос как там зелеДрочеры, еще смешно, а это только начало"работы" халуя сивковича гетьманцева, фсбэшника Елдака, менеджера ахмета шПигеля и бениного Оманского Нарко Осла....
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09.01.2024 09:24 Ответить
Це ней той самий КМУ, у складі якого Мінцифри досі не запустить в повному обсязі реєстр пошкодженого майна?
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09.01.2024 09:41 Ответить
Та тут питання є і до тих, хто тарифи бере зі стелі і до тих, хто на цигарки витрачає більше ніж платить за житло, маючи борг в десятки тисяч.
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09.01.2024 10:46 Ответить
Шановні!
В цивілізованих країнах G - 8, не сплата податків і комунальних боргів є одним з важких кримінальних злочинів!
За злісні неплатежі просто треба у судовому порядку відбирати майно та обмежувати боржників у правах. Тоді все стане на свої місця і відразу. Не заплатив: не поїхав у відпустку, не керуєш своїм авто, не ведеш бізнес, не вчишся, не маєш відстрочки, не маєш нічого. Так у Європі куди ми йдемо! А в Україні?! Не заплатив-пан!? А хто платить і донатить на ЗСУ - дурень!?
Ось тоді і бюджет наповнеться, і боргів не буде.
Мараторієм багато хто прикривався і спикулював на ньому.
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09.01.2024 11:12 Ответить
А в Европе есть война?
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09.01.2024 11:47 Ответить
а яка зарплатня у європі
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09.01.2024 13:24 Ответить
Подоляцькі - ІДІТЬ НАХ, зарегилися вчора скопом і розказують яка влада зеленського мідра іхороша
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09.01.2024 13:33 Ответить
А в цівілізованних державх G-8 також тарифи зі стелі чи ні
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09.01.2024 11:50 Ответить
У цієї ублюдочної влади разом з херпіду в головах війна вже давно закінчилася, тому треба і дальше грабувати збіднілих українців. В мене є робота і більш-менш нормальна зарплата, я комуналку завжди платила і плачу, але мені дуже жаль людей які не мають можливості заплатити. У всіх різні причини, у когось мала зарплата чи пенсія, хтось втратив роботу. А в даний час дуже важко найти високооплачувану роботу. І не треба говорити, що хто має розум, той роботу завжди найде. В країні йде війна, руйнується економіка і дальше буде тільки гірше.
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09.01.2024 11:51 Ответить
Наконец-то! Браво!
Читаю тут много недовольных.
Знаю лично таких людей, которые принципиально не платят, таких предостаточно. При всём этом, они другим регулярно делают гадости. Вот они считают, что правы и всё, теперь пусть на себе ощутят, какие гадости они делают другим.
Рыночная экономика, довольно чувствительна к изменениям в обществе...нет денежек - нет хлебушка.
Такие привыкли жить из под палки, под руководством "вождя", что за них делают выбор. Ну что же - не платить за коммуналку - и сидеть без воды, света...тоже выбор!
А тем, кто паникует, рекомендую напрямую решать вопросы с поставщиком услуг. Всё решается!
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09.01.2024 11:52 Ответить
Ну конечно , браво . У людей долгов накопилось ппц , ведь многие потеряли доход , цены выросли , тарифы подняли . Зе ***@н гундосил что на период военного времени никого не отключают . Ну теперь и отключения зимой и пиня и суды ...Браво ! 🤬😒
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09.01.2024 12:56 Ответить
Сидеть без света выбор ? А если у пенсов минималка 2093 грн и на работу не берут ибо 65+ . Помощи никакой , все переселенцам ... Ну и как жить им ? Даже при том что условно половина пенсухи за свет уходит , все равно с новыми тарифами долг за свет растет .
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09.01.2024 13:02 Ответить
Подоляцький гнідосний, не вспів зарегиться в же среш.
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09.01.2024 13:32 Ответить
Так виходить на окупованих територіях можна не платити за комуналку взагалі? Так вони й не платять. Так і за чий рахунок цей банкет? За рахунок неокупованих територій?
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09.01.2024 11:55 Ответить
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09.01.2024 13:31 Ответить
Нищие платят до копейки, а багатые тянут оплату. И не надо мне писать что это не так.
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09.01.2024 12:00 Ответить
ГРАНДІОЗНА ПЕРЕМОГА КОМУНАЛЬНОЇ МАФІЇ , ЯК СВІДОМИЙ ПОДАРУНОК ліліПУТІНУ !
НЕ знаю як де. а у місті " Чорних полковників"--Світловодську від послуг з опалення і до водопостачання---всі відверті кадри- прихильники риго--ліліПУТІНА !!! (А " Соцжах " іще до нещодавна.-- ощасливлював субсидією лише своїх в доску...) Натомість патріотично--налаштованих ця КДБ-шна гидота за надуманими відмовками-- безжально скидала у глибоку боргову яму!!! ( по собі знаю...) Одним словом: 5 (п*ята ) колона ---перейшла у відвертий і рішучий наступ !!! Злидарі--українці--до купи...Єднаймося !!! ( Срулята все розікрали... а з нас останні штанці здирають ...)
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09.01.2024 13:29 Ответить
Це смерть режиму Зе влади - останій з цвяхів в їх труну.
Зе влада краде міліарди у України і вимагає щоб бідні покривали і надалі іх перебування (Зе) при владі.
А ТАКИ МАБУТЬ Зе ВЛАДА ДУМАЄ З КАЦАПАМИ ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО МИР - ІНАКШЕ ЦЬОГО Б НЕ БУЛО.
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09.01.2024 13:29 Ответить
МАБУТЬ НЕ ПОМИЛЮСЬ ЯК ЩО СКАЖУ ЩО 40 % НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ВЖЕ 2 РОКИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КОМПОСЛУГИ - ЦЕ Ж КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ 🤣
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09.01.2024 13:52 Ответить
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