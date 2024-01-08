Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг за долги
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Кабинет Министров Украины упразднил положение постановления, которое запрещало начислять и взимать неустойку (пеню, штраф) на задолженность за жилищно-коммунальные услуги для населения, а также прекращать предоставление услуги в случае неуплаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Теперь мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг будет действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия, а также если недвижимость была повреждена в результате боевых действий, говорится в документе. В случае повреждения жилья владелец должен проинформировать исполнителя коммунальной услуги.
Кроме того, постановление запрещает начисление платы за жилищно-коммунальные услуги на временно оккупированных территориях с даты начала до даты завершения оккупации.
Также вводятся изменения в постановления о правилах предоставления услуг холодного и горячего водоснабжения. В случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней поставщикам коммунальных услуг при отсутствии счетчиков следует предоставить заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Такими документами могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе и предоставленные иностранным государством), отбывание наказания и т.д. Если период отсутствия жильцов в квартире превышает шесть месяцев, потребитель в срок с истечения каждого шестимесячного периода обязан предоставлять исполнителю обновленное заявление с соответствующими документами, чтобы перечислить (или не начислять) стоимость пользования услугой. Однако это право не освобождает потребителя от обязательства платить за отопление.
Пожалуйста, подождите...
Віддавати нічим.
Народ посваливал. Будут ли платить ком услуги из-за бугра - неизвестно.
Долг растет, пеня на долг, суд и конфискация/продажа имущества за долги
Бабла нема завсім якщо хтось не зрозумів, тому доїти будуть усе що рухається.
Для шобли ситуація красивіше ніж є, війни в розумінні відповідальності влади НЕМАЄ, усі ризики повністю на громодянах, тарифи вверх,за борги штрафи,за все штрафи, за уклон срок, а якщо щось не подобається - ти провокатор та ждун. Отак і живемо. Залишилось дочекатися законо по відьєму житла за борги.
В цивілізованих країнах G - 8, не сплата податків і комунальних боргів є одним з важких кримінальних злочинів!
За злісні неплатежі просто треба у судовому порядку відбирати майно та обмежувати боржників у правах. Тоді все стане на свої місця і відразу. Не заплатив: не поїхав у відпустку, не керуєш своїм авто, не ведеш бізнес, не вчишся, не маєш відстрочки, не маєш нічого. Так у Європі куди ми йдемо! А в Україні?! Не заплатив-пан!? А хто платить і донатить на ЗСУ - дурень!?
Ось тоді і бюджет наповнеться, і боргів не буде.
Мараторієм багато хто прикривався і спикулював на ньому.
Читаю тут много недовольных.
Знаю лично таких людей, которые принципиально не платят, таких предостаточно. При всём этом, они другим регулярно делают гадости. Вот они считают, что правы и всё, теперь пусть на себе ощутят, какие гадости они делают другим.
Рыночная экономика, довольно чувствительна к изменениям в обществе...нет денежек - нет хлебушка.
Такие привыкли жить из под палки, под руководством "вождя", что за них делают выбор. Ну что же - не платить за коммуналку - и сидеть без воды, света...тоже выбор!
А тем, кто паникует, рекомендую напрямую решать вопросы с поставщиком услуг. Всё решается!
НЕ знаю як де. а у місті " Чорних полковників"--Світловодську від послуг з опалення і до водопостачання---всі відверті кадри- прихильники риго--ліліПУТІНА !!! (А " Соцжах " іще до нещодавна.-- ощасливлював субсидією лише своїх в доску...) Натомість патріотично--налаштованих ця КДБ-шна гидота за надуманими відмовками-- безжально скидала у глибоку боргову яму!!! ( по собі знаю...) Одним словом: 5 (п*ята ) колона ---перейшла у відвертий і рішучий наступ !!! Злидарі--українці--до купи...Єднаймося !!! ( Срулята все розікрали... а з нас останні штанці здирають ...)
Зе влада краде міліарди у України і вимагає щоб бідні покривали і надалі іх перебування (Зе) при владі.
А ТАКИ МАБУТЬ Зе ВЛАДА ДУМАЄ З КАЦАПАМИ ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО МИР - ІНАКШЕ ЦЬОГО Б НЕ БУЛО.