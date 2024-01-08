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Новости Война в Украине
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Буданов (329) Зеленский (16555) Ермак Андрей (1186) Формула мира (34)

Зеленский утвердил список переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский определил участников делегации для международных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Сегодня, 8 января, на официальном сайте президента Украины было опубликовано распоряжение №2/2024-рп. В нем говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке дву- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.

Также распоряжение разрешает главе делегации вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников. И утверждает Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с премьером Британии Сунаком усиление ПВО, гарантии безопасности и "формулу мира"

Утвержден следующий состав делегации:

- руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак;

- начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов;

- заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;

- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;

- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;

- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;

- заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец;

- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;

- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;

- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;

- министр обороны Рустем Умеров;

- заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий;

– директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко;

– заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.
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Топ комментарии
+74
- керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак;

Далі можна не читати. Все зрозуміло.
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08.01.2024 22:01
+41
Только прочитал название - сразу мелькнула мысль "Как всегда главой будет регент". И не ошибся, куда же без него?
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08.01.2024 21:59
+40
Беги, зеленая сопля, беги !
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08.01.2024 21:57
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Беги, зеленая сопля, беги !
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08.01.2024 21:57 Ответить
- керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак;

Далі можна не читати. Все зрозуміло.
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08.01.2024 22:01 Ответить
Це точно. Будь яким гарантіям безпеки (хоча я не дуже вірю в "гарантії", але...) прийшов песець.

Розшифровка з анекдоту:
"І не той песець, що по тундрі бігає, і не той, що на шиї коміром висить, а той песець.... що хорошої людини не стало.."
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08.01.2024 22:09 Ответить
Вихватив з рота!
Вся інша "братва" зі списку там тільки для того, щоб легалізувати отого крота!
Так ще ніхто і ніколи не гвалтував ні Україну, ні Конституцію, ні народ України!
Що ви, ****** бездумне, натворили в 19-му році!
Я не знаю, чи витримає Україна цю гангнену, чи...просто переродиться у щось типу бидлостану "аКакаяРазніца".
Сумно. Дуже.
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08.01.2024 22:12 Ответить
Дыкун , а ти саме для цього дикунського комента вчора і зареєструвався? Дійсно...дикун.
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09.01.2024 11:59 Ответить
О! Так ти "многостаночнік"! Як зручно для..."особливих" задач. І таки точно - я тебе згадав під цим "ніком" по твоїм попереднім вкидам провокаційним
І про кацапів ти мабуть знаєш не мало, бо...щось мені підказує, що ти сам того, засланий кАзачьок.
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09.01.2024 14:06 Ответить
Я живу в Україні, тому не можу бути засланим. А ти чого покинув Батьківщину, патріоте?
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12.01.2024 16:42 Ответить
А може вже пора организовуваты Тиловый Украинский Фронт- ТУФ, Чи ще яйця не пидросли, вид слова зовсим
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10.01.2024 12:56 Ответить
не те що читати.....
єрмак є, а більше й накуй ніхто не потрібен.
лиш жалко що нема резнікова
бо через яйці, послом не бируть, а воювати не хоче...
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08.01.2024 22:14 Ответить
Ахаха а Зелю забули чи на нього забіли.
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08.01.2024 22:21 Ответить
А навіщо це чмо там?! Хай тут відосики зеЛОХторату пише і булавою бавиться!
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08.01.2024 22:29 Ответить
чому ? читайте далі два його заступники !
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08.01.2024 22:25 Ответить
Стоп!!!

А де МЗС Кулеба?!!!

Чому замістника ( Мудру) ввели, а цого ні?
Відповідь проста.
Тому що Кулеба не зелений. Він за Україну.

Таким чином Зеленський розписався,
що вся ця « команда» е його особливі люди. Як був арахамія у Стамбулі

Що усі вони е « колективний Зеленський».
І вся відповідальність за діяльність ціх людей лягае Пермонально на него.
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09.01.2024 01:18 Ответить
Show Must Go On ...
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09.01.2024 05:08 Ответить
Арахамський незривненний 3,14 дор!!!рр
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10.01.2024 13:02 Ответить
Навіть не включив міністра закордонних справ. А він повинен був би очолити цю шайку - лейку.
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08.01.2024 23:23 Ответить
Та ви су*и зеленські 🤡вже зїздили до США про допомогу ...шоб ви виб..дки провалилися і пішли у відставку !
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08.01.2024 21:58 Ответить
Які нахер гарантії безбеки, поки йде війна?! Після війни і нашої перемоги лише одна гарантія безпеки-- НАТО. Все.
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08.01.2024 22:18 Ответить
Ни. Тильки ядерно оружие.
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08.01.2024 22:54 Ответить
І з ким переговори? Нічого не зрозуміло. Чи це вони призначили тільки цих людей, які мають право від імені держави виступати?
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08.01.2024 21:59 Ответить
З Московією.
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08.01.2024 22:20 Ответить
Только прочитал название - сразу мелькнула мысль "Как всегда главой будет регент". И не ошибся, куда же без него?
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08.01.2024 21:59 Ответить
Це ж справжній президент України.
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08.01.2024 22:02 Ответить
Не президент, а узурпатор.
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09.01.2024 00:21 Ответить
ліквідатори України
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08.01.2024 22:00 Ответить
Це балочки не про що
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08.01.2024 22:00 Ответить
Ну і як же без резидента.
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08.01.2024 22:01 Ответить
Наче касапи - у казки вірять..
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08.01.2024 22:05 Ответить
Зелене шапіто.Очолює делегацію Єрмак.І цим все сказано.
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08.01.2024 22:05 Ответить
Добре хоч не Мілованов
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08.01.2024 22:27 Ответить
Звісно, без дЄрмака та його ручного песика Умєрова ніяк... Дивно, що в цю клоунську трупу не втулили Мар'яну Безумну, адже, хтось таки мусить спитати про детальний план цих гарантій безпеки.
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08.01.2024 22:06 Ответить
Немає ніяких "гарантій безпеки". Хто їх має надавати...?
Якісь віртуальні гарантії - це лише черговий "мемасік" від Шапіто.
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08.01.2024 22:06 Ответить
Буданов не зможе. Він якраз в цей час буде в Криму, в нього там номер зарезервований.
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08.01.2024 22:07 Ответить
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08.01.2024 22:51 Ответить
Чмо недолуге.
Кому ти це лайно намагаєшся напарити?!
Да жодна країна не полізе в таке болото: нехай навіть у майбутньому, гарантувати безпеку країни, яка зараз веде війну!
Єдина гарантія безпеки України в майбутньму, це членство в НАТО і сильна армія.
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08.01.2024 22:08 Ответить
Якщо до чогось причетний тупорилий ішак, то з імовірністю 100% можна констатувати, що справа буде завалена. Цей список т.з. переговорників і вже є першим доказом. Туди тільки забули включити ще "потужного" переговорника -агрохімію.
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08.01.2024 22:08 Ответить
Завтра заключать контракт на 2024 г. с "Бритиш-Петролеум" отправлю Бориса Андреевича камрЕ!
Ну, кто не знает - это у меня завхоз на фирме....
П.С.
По ходу, в студии "Картель-95", контракты заключает уборщица баба Клава....
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08.01.2024 22:08 Ответить
один посол та вісім ослів потужний склад...
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08.01.2024 22:11 Ответить
Аргохімію забули запросити
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08.01.2024 22:11 Ответить
Статист отправил Ермака командовать парадом смешно віглядит
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08.01.2024 22:13 Ответить
"Які, н****й, гарантії???"

Зелене бидло з ОПи вважає цілу країну ідіотами, які не вміють читати і думати.

Це дуже сумно.
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08.01.2024 22:13 Ответить
Після їх обраня у 2019 в них є всі підстави так вважати.
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08.01.2024 22:24 Ответить
єрмаков і жовква, це що жарт??? Два завхоз і помічник завхоза будуть домовлятися за що, хто з них буде кавау розносити а хто туалетний папір??? Це пісець!!! зЄлєпукін так нічого і не зрозумів, піаніст .......й!!!
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08.01.2024 22:13 Ответить
Он все прекрасно понимает и выполняет!!!
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08.01.2024 22:16 Ответить
Это мудрый нарид ничего так и не понял
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08.01.2024 22:21 Ответить
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09.01.2024 00:12 Ответить
як казав Пух,- це жж не спроста, так дуже дивний склад і я знаю тільки одну країну де з радісттю чекають такого голову делегації, і це не Оман, як ви подумали
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08.01.2024 22:15 Ответить
Так, склад делегації цілком підходить для того, щоб здати країну кацапам.
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08.01.2024 22:19 Ответить
Виконуєм оманськи домовленності. Завершальна фаза.
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08.01.2024 22:18 Ответить
Підписання декларацій безпеки замість виконання умов для вступу в НАТО. А ще, для оплесків фанатам, підписання домовленостей про згоду домовлятись про спільне виробництво військових потреб, замість уже початок будівництва цехів та фабрик. Давайте ми вам красиві шоу про обіцянки, а не пекельні зусилля та працю в важких умовах, та такі небажані виділення грошей не на схематози.
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08.01.2024 22:19 Ответить
Для повноти списку не вистачає Лаврова і Януковича.
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08.01.2024 22:20 Ответить
По ходу - это ликвидационная комиссия санаторов Украины....
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08.01.2024 22:21 Ответить
Все! А ні ЄС,а ні НАТО зеленському НЕ ПОТРІБНІ! Там вільно мародьорити не дадуть!
Потрібен "Будапешський меморандум 2" з гучною назвою для ЛОХторату зе -"Гарантії".
Щоб воно зі своєю зе-шоблою могло і далі грабувати країну,чи те, що їм від неї залишить уйло!
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08.01.2024 22:21 Ответить
Фсбшник, тіктокер, дуполиз, корупціонер і т.д.
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08.01.2024 22:26 Ответить
А єрмак в цій делегації яку сторону буде представляти?
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08.01.2024 22:27 Ответить
Це не список переговорників, це нікролог Україні !!! Щоб ви виздихали !!!
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08.01.2024 22:28 Ответить
За Конституцією, хто повинен бути головою цього шобла, мабуть прем'єр міністр або ота стефанишина, щоб хоть якась відповідальність була, а тут якогось єрмака приліпили і чудять ….Видно Зеля поплив перед фінішем…
Повна каша на Банковій …. Як у ригоАНАЛІВ, психоз перед Харківським зрадами, але ж там, хоть була відповідна представницька послідовність, а тут, кров, пісок, лайно і цукор з пластиліном, невідомого виробника (КНР)!!
Правові особи, з департаменту в ОПУ, - повний параліч!!!
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08.01.2024 22:31 Ответить
Читаючи цю матюхню, починаю по-новому дивитися на високомотивованого Рєзнікова.
Накрав як всі, пішов красиво, зараз перезавантажується, в подібну матюхню не лізе-йому вистачило Стамбулу2022.
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08.01.2024 22:32 Ответить
ті самі ппереговірники, що про мир з путіним домовлялися в 2019-2022, а завершилися ті перемовини повномасштабним вторгненням.
До зеленського ще не доходить, що йому треба шукати способів передати владу досвіченим політикам, а самому тікати живим, поки його не повісили?
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08.01.2024 22:35 Ответить
Повоювали і досить, тепер час смоктати ***.
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08.01.2024 22:35 Ответить
Смоктати ти будеш у своєму лугандоні, ще й повізгувати й підхрюківати волаючи путлєрбох… Свинота лугандонівська! Ви бачте скільки підсвинків ольгівських на цю гілочку набігло
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08.01.2024 22:45 Ответить
Є варіант потовктись у дупу.
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08.01.2024 22:55 Ответить
З чепушилою і товклись, практолог ти наш! Можеш з ходорковським, начебто він на геморой не хворіє, моторила і гіві ще при житті про це писали.
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08.01.2024 23:19 Ответить
Хіба не начасі "пірістать стрілять"?
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08.01.2024 23:25 Ответить
Відкриваю в Гуглі біографію Литвиненка Олександра Валєрйовича і читаю наступне - 1989-1994 рік навчання у вищої школі КДБ їм Ф.Е. Дзержинського (порахуйте скільки років він навчався у фашистської *********, при цьому я не знаю, коли він випускався чи це була ще КГБ чи може вже ФСБ?). На цьому можна було і закінчити (як відомо бувших кгбешніков/фсбешніков не буває), але йдемо далі - подивиться в його біографії кім він був під час правління першого у світі (кажуть вже записали його у книгу рекордів Гіннеса) двічі сидівшого президента-крадія-рецидівіста януковича. Ось так і хочеться запитати у нашого гаранта - на яух це ти робиш?
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08.01.2024 22:41 Ответить
Отец Солдата

@uspenovka19632

·

51 мин

Его песТня хАроша,начинай сначала..Не за звільнення полонених,азовців,насамперед,а за міфічні гарантії безпеки.Список зашкварених ОПою.В нас снарядів не вистачає,а не пустих гарантій,які зараз,як корові седло,потрібні.
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08.01.2024 22:45 Ответить
Не бачу в списку пса Патрона
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08.01.2024 22:55 Ответить
і Маньяну забули...
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08.01.2024 23:41 Ответить
"Не бачу в списку пса Патрона". А вот это уже лишнее. Вы что, и правда хотите умного и преданного песика замазать в дерьмо?
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09.01.2024 06:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_y2apEm6TJo
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08.01.2024 22:58 Ответить
всі зашкварені..... ні одного дорослого. бідна моя країна.....
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08.01.2024 23:09 Ответить
Значить песець нашій безпеці!
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08.01.2024 23:11 Ответить
Підписувати будете в Будапешті?
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08.01.2024 23:23 Ответить
От якби по всій цій "делегації" прилетіла ракета....як би стало краще Україні від цього.....
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08.01.2024 23:24 Ответить
Пора народе. Пора, бо буде пізно.
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08.01.2024 23:40 Ответить
Народ, ви не зрозуміли, йдеться про гарантії безпеки для офісу «президента», тому й склад такий-про себе рідних печуться.
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08.01.2024 23:41 Ответить
курва, чому першого номера у списку я одразу вгадав?
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08.01.2024 23:42 Ответить
Все, чого торкається єрмак, стає антиукраїнським
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08.01.2024 23:42 Ответить
Основное, что выбор нарида в 19 году был антиукраинским. А остальное - последствия.
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09.01.2024 06:53 Ответить
Кримська платформа.
Формула миру.
Гарантії безпеки.
Далі буде...
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08.01.2024 23:44 Ответить
Вас тут усіх забули спитать, іронічних дотепників.
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08.01.2024 23:48 Ответить
Звідки ти знаєшь?
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08.01.2024 23:51 Ответить
Упс, зелена рояльна клавіша голос подала голос
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09.01.2024 07:32 Ответить
Список сокамерників для оманського
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08.01.2024 23:50 Ответить
Зелёные рожи ни ума ни патриотизма! І возглавляет это гімно дерьмак
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09.01.2024 00:58 Ответить
А кто с этим кодлом захочет разговаривать? Скоро всех с Украины будут посылать ***** прямым текстом. Чего, впрочем, Херпиду и добивается после Оманской сходки.
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09.01.2024 02:35 Ответить
Не понял, а де пес патрон, де юзик, арахамия, еленочка кравец?
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09.01.2024 06:42 Ответить
Оце і є та команда, яка має розстелити червону доріжку для "найвеличнішего" для переговорів з Московією про довготривале "перемир'я" і ця кампанія ( подія) починає виходити на стартові позиції події найближчих днів (14 січня подейкують про Давос і зустріч радників у т.ч. т.з. Глобального Півдня кількість яких зростає і тих самих, що йдуть у фарватері Китаю та хремля тих самих, що ні копійки не дали на допомогу Україні і кількістю яких розвиваються голоси країн підтримки)
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09.01.2024 06:55 Ответить
Це повний і стабільний ***********
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09.01.2024 07:05 Ответить
Дай Бог, щою хоч таку Україну нам повернув
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09.01.2024 07:29 Ответить
Ось так, гаранти безпеки без участі ЗСУ
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09.01.2024 07:33 Ответить
ермак есть,а арахамии нету
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09.01.2024 08:00 Ответить
Вже в країні все зробили підемо в дипломати
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09.01.2024 08:45 Ответить
 
 