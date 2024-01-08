Зеленский утвердил список переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский определил участников делегации для международных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Сегодня, 8 января, на официальном сайте президента Украины было опубликовано распоряжение №2/2024-рп. В нем говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке дву- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.
Также распоряжение разрешает главе делегации вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников. И утверждает Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно).
Утвержден следующий состав делегации:
- руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак;
- начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов;
- заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
- заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец;
- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;
- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;
- министр обороны Рустем Умеров;
- заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий;
– директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко;
– заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.
Пожалуйста, подождите...
Далі можна не читати. Все зрозуміло.
Розшифровка з анекдоту:
"І не той песець, що по тундрі бігає, і не той, що на шиї коміром висить, а той песець.... що хорошої людини не стало.."
Вся інша "братва" зі списку там тільки для того, щоб легалізувати отого крота!
Так ще ніхто і ніколи не гвалтував ні Україну, ні Конституцію, ні народ України!
Що ви, ****** бездумне, натворили в 19-му році!
Я не знаю, чи витримає Україна цю гангнену, чи...просто переродиться у щось типу бидлостану "аКакаяРазніца".
Сумно. Дуже.
І про кацапів ти мабуть знаєш не мало, бо...щось мені підказує, що ти сам того, засланий кАзачьок.
єрмак є, а більше й накуй ніхто не потрібен.
лиш жалко що нема резнікова
бо через яйці, послом не бируть, а воювати не хоче...
А де МЗС Кулеба?!!!
Чому замістника ( Мудру) ввели, а цого ні?
Відповідь проста.
Тому що Кулеба не зелений. Він за Україну.
Таким чином Зеленський розписався,
що вся ця « команда» е його особливі люди. Як був арахамія у Стамбулі
Що усі вони е « колективний Зеленський».
І вся відповідальність за діяльність ціх людей лягае Пермонально на него.
Якісь віртуальні гарантії - це лише черговий "мемасік" від Шапіто.
Кому ти це лайно намагаєшся напарити?!
Да жодна країна не полізе в таке болото: нехай навіть у майбутньому, гарантувати безпеку країни, яка зараз веде війну!
Єдина гарантія безпеки України в майбутньму, це членство в НАТО і сильна армія.
Ну, кто не знает - это у меня завхоз на фирме....
П.С.
По ходу, в студии "Картель-95", контракты заключает уборщица баба Клава....
Зелене бидло з ОПи вважає цілу країну ідіотами, які не вміють читати і думати.
Це дуже сумно.
Потрібен "Будапешський меморандум 2" з гучною назвою для ЛОХторату зе -"Гарантії".
Щоб воно зі своєю зе-шоблою могло і далі грабувати країну,чи те, що їм від неї залишить уйло!
Повна каша на Банковій …. Як у ригоАНАЛІВ, психоз перед Харківським зрадами, але ж там, хоть була відповідна представницька послідовність, а тут, кров, пісок, лайно і цукор з пластиліном, невідомого виробника (КНР)!!
Правові особи, з департаменту в ОПУ, - повний параліч!!!
Накрав як всі, пішов красиво, зараз перезавантажується, в подібну матюхню не лізе-йому вистачило Стамбулу2022.
До зеленського ще не доходить, що йому треба шукати способів передати владу досвіченим політикам, а самому тікати живим, поки його не повісили?
@uspenovka19632
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51 мин
Его песТня хАроша,начинай сначала..Не за звільнення полонених,азовців,насамперед,а за міфічні гарантії безпеки.Список зашкварених ОПою.В нас снарядів не вистачає,а не пустих гарантій,які зараз,як корові седло,потрібні.
Формула миру.
Гарантії безпеки.
Далі буде...