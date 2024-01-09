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Минобороны (8238) Яровая Дана (49)

Волонтер Яровая стала советником заместителя министра обороны Клименкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Волонтер Дана Яровая назначена советником заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.

Об этом чиновник сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Волонтер Яровая стала советником заместителя министра обороны Клименкова 01

"Новый советник Дана Яровая. Лишь сильная команда способна сломать систему. Работаем вместе на победу", – написал Клименков.

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Топ комментарии
+20
...я жодного разу не бачила корупційної складової в діяльності нової команди...

Отут просльозився...
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09.01.2024 18:53
+15
Павлік, перш ніж поливати брудом людину, про яку ти ніФуя не знаєш - помовчи і почекай поки люди, що її знають, тобі, бовтуре, розкажуть. Вона ще з Майдану піднімала наших на добровольчих началах.
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09.01.2024 19:08
+14
Я довіряю пані Яровій 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.01.2024 18:56
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Можливо щось і змінетьця, якщо корупційний спрут не поглине Ярову!
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09.01.2024 18:45 Ответить
вона з 2014 в темі, з перервами, не поглинув досі- тож і не поглине
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09.01.2024 20:22 Ответить
Чесний замміністра з бекграундом від Бєні Бородача? Ну, це з області фантастики!
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09.01.2024 22:03 Ответить
Дана багато чого зробила,
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09.01.2024 19:09 Ответить
Так, але щоб не вийшло "Лещенко 2.0".
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09.01.2024 19:25 Ответить
неймовірна людина! І як же бісять невігласи зі своїми тупими коментами
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09.01.2024 20:23 Ответить
Замминистра ломает систему? шоу продолжается,лапшу никто не жалеет.
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09.01.2024 18:46 Ответить
Важкий, але добрий час Дана , ти не зрадиш
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09.01.2024 18:49 Ответить
...я жодного разу не бачила корупційної складової в діяльності нової команди...

Отут просльозився...
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09.01.2024 18:53 Ответить
Можливо, нова команда придивляється, на що покласти око й руку, але звинувачувати Дану з першого дня - несправедливо. Попередня її діяльність не дає підстав для цього.
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09.01.2024 19:06 Ответить
Яка така "нова команда"? Це та сама команда де замінили вивіску - рєзнікова на умєрова.
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09.01.2024 19:12 Ответить
Там нові зступники, включно з Кліменковим. Подивимось.
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09.01.2024 19:35 Ответить
Мову на 5 секунд відібрало.
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09.01.2024 19:16 Ответить
По людині судять спочатку за зовнішністю, адже зовнішня оболонка частенько відображає внутрішній світ фігуранта🤔🧐😁 Щось не надихає її манікюр та браслетики на рученьках, якщо невдовзі з'являться качині губенятка ,- вважай приїхали. Скільки вже таких борцунів та борцух за Україну бачили, починаючи від баби-Юлінакріслі, закінчуючи крррутою спецуганкою у військовій справі дупутаткинею Безуглою 😝😝😝😝😝😜🤪
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09.01.2024 18:54 Ответить
Павлік, перш ніж поливати брудом людину, про яку ти ніФуя не знаєш - помовчи і почекай поки люди, що її знають, тобі, бовтуре, розкажуть. Вона ще з Майдану піднімала наших на добровольчих началах.
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09.01.2024 19:08 Ответить
аде ж і ті "павлікі" що йому лайкнули... так і живемо...
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09.01.2024 20:24 Ответить
Та не проблема! Вони просто ще не знають, що то вона з дівчатами заспівала "буде тобі враже так, як відьма скаже."
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09.01.2024 21:04 Ответить
Павлік! Ви - жіноненависник!
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09.01.2024 19:14 Ответить
як писал класик - "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей"
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09.01.2024 19:54 Ответить
Лови !

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09.01.2024 20:57 Ответить
Плейбой:січень"24,одна з 12 роздягнута,думаю,на користь справі(((Член громадськоі антикопупц.ради при МО,сьогодні-радниця замміністра МО,засновниця ГО"ЯМрія",займається справами організації з лютого23р,дуже пишне було свято відкриття в Києві,цікаві гості,має власну ТМ"Данная(пошиття одягу),чи не забагато?для тендітної жінки з надзвичайними повноваженнями і завданнями?
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09.01.2024 21:19 Ответить
Багато українських жінок воюють і працюють для перемоги. А Ви, "Viktory f9d0b8d0", - маленький пописувач.
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09.01.2024 22:13 Ответить
Я працюю в тилу на Перемогу,а ви,Зіновій,чим займаєтесь на чужині?окрім пасквілей бездарних?((((щасти!
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10.01.2024 19:50 Ответить
Прокинулись? Теж на Перемогу працюю! А пасквіль на Дану написали Ви. Ми з Вами - маленькі фігурки порівняно з Даною!
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10.01.2024 20:07 Ответить
так не вважаю,недовіряю нікому,хто примазаний до будь-якої влади.В Умерова8!!!заступників+прес-секретар(яка ніколи не дає)коментарі,і ось в одного з 8 заступників Богдана Ярова радник на громадських!!!(без окладу)засадах-це як кістка,що кидають народу для"прозорості".До речі,з15-17р.р.вона займала таку ж посаду при міністру Полтораку,ККД-0!ця посада для відводу очей і вона дала згоду,знаючи про це.Вчить новітню історію,це вже було.До речі,вам цікаво що і ск.продано з 15по17рр?
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10.01.2024 21:53 Ответить
Не в той степ. Добраніч!
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10.01.2024 22:02 Ответить
спіть спокійно ,патріот,закордонний
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10.01.2024 22:23 Ответить
Павлік, ти довбо№об!
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09.01.2024 22:05 Ответить
більше безугла подобається так розумію. не варто хейтити людину за те, що вона гарно виглядає. до цього також треба докладати зусилля.+ це свідчить про культуру людини
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09.01.2024 22:17 Ответить
Ви хоч одне інтерв'ю з нею бачили?
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09.01.2024 23:57 Ответить
Будемо сподіватися.
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09.01.2024 18:55 Ответить
Бинго !!!
Дмитрий Клименков был директором по инфраструктуре и логистике компании Международные авиалинии Украины (МАУ).
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09.01.2024 18:55 Ответить
Замміністра - людина бені, що тут дивного?..
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09.01.2024 19:17 Ответить
1/4.
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09.01.2024 22:14 Ответить
Я довіряю пані Яровій 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.01.2024 18:56 Ответить
А я вже ні.
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09.01.2024 21:34 Ответить
Дану Ярову підозрювати підстав немає.
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09.01.2024 18:59 Ответить
Оце добра новина ! 👍
Дана Ярова достойна людина , бажаю їй удачі в зламі корупційної системи 🇺🇦
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09.01.2024 19:05 Ответить
Гроші псують людей , і посади теж.
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09.01.2024 19:07 Ответить
Це вона тепер у системі? На посаді?

Цікаво, чи скаже вона « ні»? Як раніше.
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09.01.2024 19:11 Ответить
Скаже: "No more!"
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09.01.2024 19:18 Ответить
I am very hope so…

But, «You are in Army Now» ( е така гарна пісня).
І вона буде звільнена, якщо не виконае наказу…

Не може « радник заступника мініста зламати радянську військову систему». Нажаль…

Треба переходити на стандарти НАТО/ США та створювати професійну контрактну армію.

І це завдання для Президента, Верховної Ради, та Уряду, а не для « радника».
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09.01.2024 21:51 Ответить
Велика війна для контрактної армії. Зараз не вийде перейти.
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09.01.2024 22:19 Ответить
Система вміє підкоряти своїм правилам, навіть, порядних людей! Винятків, здається, не було.
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09.01.2024 19:19 Ответить
переманювання людей ніколи до добра не доводила
що зробив та яку схему розкрадання виявив кліменков за 3 місяці на посаді???
що змінилося з його приходом в МО???
як не є, 100 днів,
міг би й прозвітувати.
бо від того що резніка змінили умеровим, нікуя не змінилося
розкрадання розкривають та доповідають журналісти
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09.01.2024 19:29 Ответить
У добрий час. Україні потрібні чесні чиновники.
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09.01.2024 19:34 Ответить
Чиновник і чесність -- речі несумісні .
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09.01.2024 19:41 Ответить
все, що не можна купити за гроші, можна купити, за великі гроші!
ти, або чесна людина, або в системі!
чи, хтось вірить, що можна змінити систему, з середині, однією людиною?
яка зарплатня у дани ярової?
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09.01.2024 19:40 Ответить
тебе сказали! она честнаяяя!!(и все вокруг обязаны беспрекословно верить!)
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09.01.2024 19:54 Ответить
ах да!! и при встрече делать КУ!!
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09.01.2024 19:55 Ответить
''Курчат рахують восени''
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09.01.2024 19:43 Ответить
Прибирають до себе, щоб лишнього не говорила і не писала?
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09.01.2024 20:03 Ответить
Закупівлі джипів по 45 000 при наявних пропозиціях по 28 000 не бачила?! Цю Ярову,певне,"система" інтегрувала"!
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09.01.2024 20:40 Ответить
З патрохами.
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09.01.2024 21:36 Ответить
ЯРОВА - прокладка! Далі буде........
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09.01.2024 21:52 Ответить
А чому радниця, а ні заминистра?
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09.01.2024 22:49 Ответить
Які в неї можливості?!
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09.01.2024 23:53 Ответить
 
 