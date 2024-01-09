Волонтер Яровая стала советником заместителя министра обороны Клименкова
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Волонтер Дана Яровая назначена советником заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.
Об этом чиновник сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Новый советник Дана Яровая. Лишь сильная команда способна сломать систему. Работаем вместе на победу", – написал Клименков.
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+20 Andry Moon
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+15 Сергей121
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Дмитрий Клименков был директором по инфраструктуре и логистике компании Международные авиалинии Украины (МАУ).
Дана Ярова достойна людина , бажаю їй удачі в зламі корупційної системи 🇺🇦
Цікаво, чи скаже вона « ні»? Як раніше.
But, «You are in Army Now» ( е така гарна пісня).
І вона буде звільнена, якщо не виконае наказу…
Не може « радник заступника мініста зламати радянську військову систему». Нажаль…
Треба переходити на стандарти НАТО/ США та створювати професійну контрактну армію.
І це завдання для Президента, Верховної Ради, та Уряду, а не для « радника».
що зробив та яку схему розкрадання виявив кліменков за 3 місяці на посаді???
що змінилося з його приходом в МО???
як не є, 100 днів,
міг би й прозвітувати.
бо від того що резніка змінили умеровим, нікуя не змінилося
розкрадання розкривають та доповідають журналісти
ти, або чесна людина, або в системі!
чи, хтось вірить, що можна змінити систему, з середині, однією людиною?
яка зарплатня у дани ярової?