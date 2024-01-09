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Чешский завод бесплатно передает Украине наземные беспилотники для эвакуации раненых. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Чешский завод Isolit-Bravo бесплатно поставляет украинской армии наземные беспилотники. Они нужны для помощи раненым и не только.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hospodářské noviny.

Отмечается, что модель наземного беспилотника Trail-Blazer обладает дистанционным управлением с длительным сроком службы аккумулятора и возможностью перевозить до 350 кг груза.

Также такой беспилотник может использоваться для перевозки раненых. В компании отметили, что это устройство высоко ценят в Украине.

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Компания уже отправила восемь подобных устройств на фронт в Украину, при этом сделала это совершенно бесплатно.

По словам дизайнера Филиппа Халупника, устройство размером примерно с автомобиль для картинга идеально подходит для помощи солдатам на передовой. Он управляется дистанционно и приводится в движение с помощью электродвигателя.

Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. В течение войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

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Чешский завод бесплатно передает Украине наземные беспилотники для эвакуации раненых 01
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Топ комментарии
+19
Щиро дякуємо, друзі.
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09.01.2024 20:07
+10
в тебе є якісь підстави це писати? підтверджені факти? Можеш викласти? Я на "Повернись живим" не пам'ятаю вже скільки відправив і звідколи відправляю. Тож можу спитати
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09.01.2024 20:13
+8
Потрібні і одні, і інші, бо все одно не вистачає.
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09.01.2024 20:41
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Чекайте на них наліпки аля фонди Притули, Чмута, Лебіги, і так далі...
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09.01.2024 19:57 Ответить
в тебе є якісь підстави це писати? підтверджені факти? Можеш викласти? Я на "Повернись живим" не пам'ятаю вже скільки відправив і звідколи відправляю. Тож можу спитати
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09.01.2024 20:13 Ответить
Ти просто красень! Відправляй й надалі, якщо в немає навіть крихітки критичного мислення. Якщо вона, ця крихітка, якось з'явиться, то відправляй кошти лише тим військовим яких знаєш особисто. Інакше буде черговий "супутник" від притули.
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09.01.2024 20:27 Ответить
то відповіді по суті запитань не буде? вони ж не риторичні...
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09.01.2024 20:41 Ответить
Ну я ж не слідчий, щоб у мене були факти такі. Проте, сподіваюся ти не будеш сперечатися, що Чмут є цілком кишеньковим "волонтером" наскрізь прогнилого у корупції МО? А ось це питання риторичне.))) А ти донать, донать.)))
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09.01.2024 21:07 Ответить
Супутник між тім своє окупив багато разів. А ти жодного факту не навів
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09.01.2024 20:45 Ответить
Наведи факти що він хоч був придбаний чи хоча б орендований спочатку.))) Ну і , звісно, що він вже окупився багато разів.)))
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09.01.2024 20:49 Ответить
але ****** тут проти підтримки ВСУ тут ти а не я. І тому ти шось душе схожий на кацапчика.
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09.01.2024 20:54 Ответить
Тобто фактів не буде... Що й треба було довести.)))
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09.01.2024 21:00 Ответить
Не гони на "повернись живим". Ти сам мабудь більше зробив ніж ці фонди?
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09.01.2024 20:13 Ответить
притулинський супутик загубили....

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09.01.2024 20:28 Ответить
давай інфу а не висери як російський live-tv
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09.01.2024 20:44 Ответить
ну то давай, покажи того спутника !
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09.01.2024 21:26 Ответить
Поки що бачу тільки наліпку "тупорилий бот" у тебе на лобі.
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10.01.2024 01:45 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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09.01.2024 20:07 Ответить
Єдиний нормальний допис. Три попередні можна стерти...
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09.01.2024 20:19 Ответить
Мабуть у Чехії, якщо подивитись комплексно, найбільший ККД з країн ЄС в плані підтримки України. Нема Фіцо, як в Словаччині, нема "блокувань" як від поляків, більш потужні можливості ніж у країн Балтії, зайнали чітку позицію на відміну від Німеччини, не очікували з острахом змін уряду як від Британії...
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09.01.2024 20:18 Ответить
гарний, але естонський беспілотник краще - поранений захищений з боків і можна зверху прикрити керамічною бронею від беспілотників

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09.01.2024 20:33 Ответить
Потрібні і одні, і інші, бо все одно не вистачає.
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09.01.2024 20:41 Ответить
Всі що дають - потрібні. Вояки які тягнуть на своїх руках носилки теж не захищені
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09.01.2024 20:47 Ответить
Самі маленькі країни Європи допомагають нам більше(відносно власного ВВП), ніж великі. І ще питаннячко: а не можна поставити на нього щось, щоб він їздив і стріляв?
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09.01.2024 20:54 Ответить
"*****" підійде,якщо налагодити виробництво
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10.01.2024 10:15 Ответить
Правильний підхід - виробник зможе протестувати ці безпілотники в реальних бойових умовах, що дозволить виявити недоліки та слабкі місця та вдосконалити їх, а у разі успішного застосування отримає контракти не лише в Україні.
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09.01.2024 21:01 Ответить
350 кг взрывчатки-это здорово!
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10.01.2024 02:06 Ответить
 
 