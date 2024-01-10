Россия уничтожила или повредила более 800 объектов культурного наследия Украины

С начала полномасштабного вторжения России повреждено или уничтожено 872 объекта культурного наследия. Из них памятников национального значения – 120, местного значения – 682, только что обнаруженных – 70.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Достопримечательности архитектуры составляют 279 объектов, архитектуры и градостроительства – 255, истории – 203, архитектуры, истории – 33, монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, археологии – 18, архитектуры и градостроительства, истории – 38 , градостроительство – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что по данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 672 памятника, степень повреждения 177 объектов остается неизвестной.

Больше всего повреждений зафиксировано в Харьковской области (216 поврежденных или разрушенных памятников культурного наследия), Одесской (119 объектов), Донецкой областях (111 объектов).

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