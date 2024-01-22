Глава МИД Германии Бербок: Сейчас важно запустить европейскую финансовую поддержку Украины

Несмотря на все турбулентности в мире, Евросоюз не должен останавливаться в поддержке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Для нас центральной задачей является, несмотря на все турбулентности в мире, не останавливаться в нашей поддержке Украины", - подчеркнула Бербок.

Немецкая поддержка четкая и понятная, констатировала она.

"Сейчас не время для безответственных игр отдельных акторов. ЕС в течение двух лет четко, без всяких "но" или "если", стоял на стороне Украины, защищающей также европейский мирный порядок", - заявила министр. Сейчас важно запустить европейскую финансовую поддержку, добавила Бербок.

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Она напомнила, что в начале встречи в Брюсселе выступит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сказала Бербок, Украина, а также ситуация на Ближнем Востоке, являются центральными темами встречи. Относительно последней Бербок отметила: "Мы видим, что на всем Ближнем Востоке, в Израиле люди не могут жить в мире, пока террор ХАМАС не будет пресечен, пока ХАМАС не остановит свои жестокие атаки не только на Израиль, но также, фактически, и против своего народа, палестинцев".

Для этого самым главным является разрушение сети финансирования ХАМАС, сказала дипломат. В то же время, нужно усилить гуманитарную помощь населению Газы и вводить гуманитарные паузы, добавила Бербок.

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