Глава МИД Германии Бербок: Сейчас важно запустить европейскую финансовую поддержку Украины
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Несмотря на все турбулентности в мире, Евросоюз не должен останавливаться в поддержке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
"Для нас центральной задачей является, несмотря на все турбулентности в мире, не останавливаться в нашей поддержке Украины", - подчеркнула Бербок.
Немецкая поддержка четкая и понятная, констатировала она.
"Сейчас не время для безответственных игр отдельных акторов. ЕС в течение двух лет четко, без всяких "но" или "если", стоял на стороне Украины, защищающей также европейский мирный порядок", - заявила министр. Сейчас важно запустить европейскую финансовую поддержку, добавила Бербок.
Она напомнила, что в начале встречи в Брюсселе выступит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как сказала Бербок, Украина, а также ситуация на Ближнем Востоке, являются центральными темами встречи. Относительно последней Бербок отметила: "Мы видим, что на всем Ближнем Востоке, в Израиле люди не могут жить в мире, пока террор ХАМАС не будет пресечен, пока ХАМАС не остановит свои жестокие атаки не только на Израиль, но также, фактически, и против своего народа, палестинцев".
Для этого самым главным является разрушение сети финансирования ХАМАС, сказала дипломат. В то же время, нужно усилить гуманитарную помощь населению Газы и вводить гуманитарные паузы, добавила Бербок.
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Марафетні олігархи Єрмака все під себе загребуть - дивіться ,яких олігархів канали на Єрмакормарафоні ... Свої ТБ Ахметов за посади його менеджерів в уряді віддав Єрмаку. Але то такоє!!! Головні зараз пабєдітєлі отсутсвтія тендерів -Пінчук та Ахмєтов .
Прекращайте давать уже ваши "дармовые" деньги. Все равно они ни разу не дошли до пунктов назначений.
Благодаря вашим подачкам властьимущие богатеют, всякая мразь вместе с ними также, типа прокуроров, судей, всяких обосратных мэров....
а обычный человек все беднеет и беднеет.
Дальше уже некуда.
Я против таких помощей!!!