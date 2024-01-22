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Глава МИД Германии Бербок: Сейчас важно запустить европейскую финансовую поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

бербок

Несмотря на все турбулентности в мире, Евросоюз не должен останавливаться в поддержке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Для нас центральной задачей является, несмотря на все турбулентности в мире, не останавливаться в нашей поддержке Украины", - подчеркнула Бербок.

Немецкая поддержка четкая и понятная, констатировала она.

"Сейчас не время для безответственных игр отдельных акторов. ЕС в течение двух лет четко, без всяких "но" или "если", стоял на стороне Украины, защищающей также европейский мирный порядок", - заявила министр. Сейчас важно запустить европейскую финансовую поддержку, добавила Бербок.

Также читайте: Война на Ближнем Востоке влияет также и на Украину, - Бербок

Она напомнила, что в начале встречи в Брюсселе выступит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сказала Бербок, Украина, а также ситуация на Ближнем Востоке, являются центральными темами встречи. Относительно последней Бербок отметила: "Мы видим, что на всем Ближнем Востоке, в Израиле люди не могут жить в мире, пока террор ХАМАС не будет пресечен, пока ХАМАС не остановит свои жестокие атаки не только на Израиль, но также, фактически, и против своего народа, палестинцев".

Для этого самым главным является разрушение сети финансирования ХАМАС, сказала дипломат. В то же время, нужно усилить гуманитарную помощь населению Газы и вводить гуманитарные паузы, добавила Бербок.

Читайте также: Берлин и Париж будут стоять вместе на стороне Украины, - глава МИД Германии Бербок
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От запустити допомогу треба ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ПРІЦКЕР!
Марафетні олігархи Єрмака все під себе загребуть - дивіться ,яких олігархів канали на Єрмакормарафоні ... Свої ТБ Ахметов за посади його менеджерів в уряді віддав Єрмаку. Але то такоє!!! Головні зараз пабєдітєлі отсутсвтія тендерів -Пінчук та Ахмєтов .
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22.01.2024 14:00 Ответить
Я давно кажу - потрібні наглядачі за нашим шапіто. Бо гроші, як у прірву. Не можуть не красти.
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22.01.2024 14:02 Ответить
Мілованов -ПІНЧУКІВСЬКИЙ СОРОСЬОНОК ( не справжній від Сороса а імітація Пінчука спільного з Соросом "ВІДРОДЖЕННЯ" ) - наглядає за Умєровим та рулить школою Еконміки Пінчука ...ДТЕК Ахмєтов підгріб усі бетонні вліванія в споруди безпеки на фронті. Бувший бандит Ахмєтов в США не вʼїзний бо знає як з бетоном можна орудувати ... Не гірше Італійської мафії та великобудівників Єрмака. Єрмак же теж кришував учітєля тітушок Тадеєва у ВР-ПР Януковича
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22.01.2024 14:08 Ответить
Не купуйтеся на накачану Юлю , хоч вона вже косу витягла з комоду та знову крутить над головою, вимагайте надавати допомогу тільки після створення СПРАВЖНЬОГО УРЯДУ ЄДНАННЯ ТА ПОРЯТУНКУ!
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22.01.2024 14:02 Ответить
Ехо....треба....требааа...требаааа.....
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22.01.2024 14:30 Ответить
Щобільше від лаптів кремлівських дещо маємо перцю, то й віддача у розумі німців набера своїх герців.
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22.01.2024 15:05 Ответить
Хватит уже.
Прекращайте давать уже ваши "дармовые" деньги. Все равно они ни разу не дошли до пунктов назначений.
Благодаря вашим подачкам властьимущие богатеют, всякая мразь вместе с ними также, типа прокуроров, судей, всяких обосратных мэров....
а обычный человек все беднеет и беднеет.
Дальше уже некуда.
Я против таких помощей!!!
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22.01.2024 15:10 Ответить
Гроші мародерам не давать-тільки зброю
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22.01.2024 15:31 Ответить
 
 