Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, - Туск

Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ.

"Польша присоединилась к декларации G7 – декларации, целью которой является мобилизация демократических стран в поддержку Украины", – цитирует слова премьера польская канцелярия.

"Мы обсудили присоединение Польши к декларации G7. Благодарен за вашу готовность начать работу над соглашением безопасности между нашими странами", - приводит Polsat слова президента Украины Владимира Зеленского после встречи.

Он назвал переговоры с Туском "очень эффективными". По словам президента, речь шла также о финансовой поддержке Польши для закупки оружия для Украины и совместном производстве оружия.

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Напомним, Туск прибыл в Киев утром 22 января, это его первая поездка в Украину по возвращении на должность премьера Польши.