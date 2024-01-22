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Новости Война в Украине
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Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, - Туск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

туск,дональд

Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ.

"Польша присоединилась к декларации G7 – декларации, целью которой является мобилизация демократических стран в поддержку Украины", – цитирует слова премьера польская канцелярия.

"Мы обсудили присоединение Польши к декларации G7. Благодарен за вашу готовность начать работу над соглашением безопасности между нашими странами", - приводит Polsat слова президента Украины Владимира Зеленского после встречи.

Он назвал переговоры с Туском "очень эффективными". По словам президента, речь шла также о финансовой поддержке Польши для закупки оружия для Украины и совместном производстве оружия.

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Напомним, Туск прибыл в Киев утром 22 января, это его первая поездка в Украину по возвращении на должность премьера Польши.
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Агов, де там слово "гарантії"?
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22.01.2024 15:02 Ответить
У вологих мріях мабуть, десь проміж блокад кордону.
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22.01.2024 15:06 Ответить
👍❤🇵🇱💙💛
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22.01.2024 15:04 Ответить
Запишіть у цю декларацію, що прем'єру країни, яка блокує кордон, сім разів оселедцем по лобі на камеру.
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22.01.2024 15:26 Ответить
 
 