Необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военных. Они должны чувствовать, что нужны государству, - глава Нацполиции Выгивский
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В Украине необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военнослужащих. Они обладают навыками, которые всегда востребованы в борьбе с криминальными структурами.
Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский сказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Понимаем, что будем делать после войны. В МВД введена концепция "Безопасная среда", где предусмотрены все шаги, как мы будем обеспечивать правопорядок. Также необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военных", - отметил Выгивский.
По словам главы Нацполиции, в бригаде "Гвардии наступления" "Лють" воюют именно полицейские, которые после завершения войны вернутся в полицию и будут следователями, дознавателями, оперативниками, патрульными.
"Что касается военных – они умеют воевать и имеют навыки, всегда востребованные в борьбе с криминальными структурами. Однако мы понимаем, что это вопрос государственного масштаба, необходимо будет трудоустроить наших военных. Они должны понимать и чувствовать, что нужны государству", - подчеркнул Выгивский.
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Вава на колумбійську гуманітарку все оточення вже підсадив??
Краще б державне фінансування для навчання інженерним спеціальностям відкрили, та почали реанімувати КБ, виробництва ВПК. Бо з кацапстаном проблеми будуть постійно.
Там психика поломана, с этим что делать?
Когда сидишь в окопе, в луже, а твоему сослуживцу взрывом мины отрывает голову.
Ну-ну.
А провалу мобілізації після звільнення воєнкомів Вам недостатньо?
Відправить на курси, навчити і повністю замінити - в першу чергу митницю.
Чогось я ніде ні івійськові з інших бригад з якими спілкувався по госпіталях та лікарнях не бачили ні одного мусора на передовій, тільки на блок постах не ближче чім за 20-30 км від передової.
Хто знає де воює та гвардія наступу?
Сталевый кордон, Рубиж, Червона Калина, Азов, Карадаг, Президентская, Лють отметились точно. Хартия еще доформировывается.
Тим,хто на передку,рік за п'ять.
Но, нет. Их (власть) надо призывать это делать!
Так, чья тогда власть? Кому она служит?
Самой себе и своей системе?