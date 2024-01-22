РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7100 посетителей онлайн
Новости Общество
2 845 34
Нацполиция (15750) военнослужащие (5643) Выговский Иван (42)

Необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военных. Они должны чувствовать, что нужны государству, - глава Нацполиции Выгивский

Новости Цензор.НЕТ Общество

зсу,мобілізація

В Украине необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военнослужащих. Они обладают навыками, которые всегда востребованы в борьбе с криминальными структурами.

Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский сказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Понимаем, что будем делать после войны. В МВД введена концепция "Безопасная среда", где предусмотрены все шаги, как мы будем обеспечивать правопорядок. Также необходимо максимально трудоустроить демобилизованных военных", - отметил Выгивский.

По словам главы Нацполиции, в бригаде "Гвардии наступления" "Лють" воюют именно полицейские, которые после завершения войны вернутся в полицию и будут следователями, дознавателями, оперативниками, патрульными.

Также читайте: В Нацполиции готовы к мобилизации правоохранителей, но может возникнуть проблема с криминогенной ситуацией в Украине, - Выгивский

"Что касается военных – они умеют воевать и имеют навыки, всегда востребованные в борьбе с криминальными структурами. Однако мы понимаем, что это вопрос государственного масштаба, необходимо будет трудоустроить наших военных. Они должны понимать и чувствовать, что нужны государству", - подчеркнул Выгивский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Демобілізується з ЗСУ інваліди з тяжкими пораненнями яким виплачуються мізерні кошти.

Чогось я ніде ні івійськові з інших бригад з якими спілкувався по госпіталях та лікарнях не бачили ні одного мусора на передовій, тільки на блок постах не ближче чім за 20-30 км від передової.

Хто знає де воює та гвардія наступу?
показать весь комментарий
22.01.2024 16:44
+8
Так! Максимально заміщати відвоювавшими хлопцями поліціянтів, митників, прикордонників, податкіаців, працівників служб охорони, і всі вакантні місця держслужбовців!
показать весь комментарий
22.01.2024 16:21
+6
і куди будете влаштовувати? в поліцію? а хто вироблятиме додаткову вартість?
показать весь комментарий
22.01.2024 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може так виклали інфу)))
показать весь комментарий
22.01.2024 16:03 Ответить
та видання більш-менш солідне. Там мабуть і аудіозапис є.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:12 Ответить
Ну да .так і каже--ЗАПРОЩУЄМО ДО СПІВПРАЦІ
показать весь комментарий
22.01.2024 16:05 Ответить
"Текст по дебільному написаний" Допа
показать весь комментарий
22.01.2024 16:05 Ответить
Він знає про що каже. Дуже багато бандюків - виходці з "правоохоронних структур" і теж "вміють воювати та мають навички".
показать весь комментарий
22.01.2024 16:08 Ответить
Пропоную усіх розіслати по посольствах України - нехай там займаються культурною роботою - знайомлять громадян з Україною , культурою, істориею . А
показать весь комментарий
22.01.2024 16:01 Ответить
і куди будете влаштовувати? в поліцію? а хто вироблятиме додаткову вартість?
показать весь комментарий
22.01.2024 16:04 Ответить
А може вони хочуть вернутись до своїх мирних занять? Хтось програміст, хтось кухар, журналіст, викладач, актор, вчений, архітектор, будівельник..у когось власний бізнес..

Вава на колумбійську гуманітарку все оточення вже підсадив??

Краще б державне фінансування для навчання інженерним спеціальностям відкрили, та почали реанімувати КБ, виробництва ВПК. Бо з кацапстаном проблеми будуть постійно.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:13 Ответить
Вопрос совсем в другом.
Там психика поломана, с этим что делать?
Когда сидишь в окопе, в луже, а твоему сослуживцу взрывом мины отрывает голову.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:13 Ответить
Це у сикливих тилових пацюків психіка поламана, у військових - навпаки виправлена.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:19 Ответить
Тобі підароязикому по ходу і без окопу голову відірвало
показать весь комментарий
22.01.2024 17:56 Ответить
Стану я бандитом: магазини навпомацки заряджаю, турнікет накладаю і пі…жу, що без догляду лишили.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:16 Ответить
Вони володіють навичками, які завжди затребувані в кримінальних структурах. Для боротьби з кримінальними структурами, для демобілізованих ,в державі , мають створити незалежну від поліції структуру .
показать весь комментарий
22.01.2024 16:20 Ответить
Так! Максимально заміщати відвоювавшими хлопцями поліціянтів, митників, прикордонників, податкіаців, працівників служб охорони, і всі вакантні місця держслужбовців!
показать весь комментарий
22.01.2024 16:21 Ответить
Ні в якому разі! Таке у 1917 вже було, коли в РСФСР замість професійної поліції створили Народну міліцію. Не ставаймо на граблі, об які вже кацапи лоба розбили.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:34 Ответить
В нас у поліції професіонали?
Ну-ну.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:59 Ответить
В Україні теж таку дурість робили, коли чи то в ході революційної люстрації, чи то реформування поліції, провели масове звільнення поліціантів. Після того довелось спеціально групу слідчих та оперативників з пенсії відкликати для затримання "Глухівського маніяка". Якщо не помиляюсь, для ідентифікації маніяка виявилось достатнім правильно опитати свідків.
А провалу мобілізації після звільнення воєнкомів Вам недостатньо?
показать весь комментарий
22.01.2024 17:55 Ответить
А ти що, рашиський агент, що хочеш державний устрій зламати?
показать весь комментарий
22.01.2024 18:22 Ответить
Іменно так.
Відправить на курси, навчити і повністю замінити - в першу чергу митницю.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:45 Ответить
Митницю замінити на 100%! І в першу чергу в найкоротший термін всіх відразу!
показать весь комментарий
22.01.2024 17:51 Ответить
І лікарів, всіх нафіг. З вулиці набрати!!!
показать весь комментарий
22.01.2024 18:23 Ответить
Демобілізується з ЗСУ інваліди з тяжкими пораненнями яким виплачуються мізерні кошти.

Чогось я ніде ні івійськові з інших бригад з якими спілкувався по госпіталях та лікарнях не бачили ні одного мусора на передовій, тільки на блок постах не ближче чім за 20-30 км від передової.

Хто знає де воює та гвардія наступу?
показать весь комментарий
22.01.2024 16:44 Ответить
Гвардія наступу якраз воює і їх лобряче потріпало, але там бвльшість добровольці! Питання де тилові мусора воюють і чому їх в кожній громаді як стаї бродячих псів але ніхєра не роблять
показать весь комментарий
22.01.2024 18:00 Ответить
Гвардия Наступа воюет достойно...
Сталевый кордон, Рубиж, Червона Калина, Азов, Карадаг, Президентская, Лють отметились точно. Хартия еще доформировывается.
показать весь комментарий
22.01.2024 20:43 Ответить
Пенсію їм нормальну зробіть.
Тим,хто на передку,рік за п'ять.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:57 Ответить
Добре рішення. А то заробляли ніби й непогано, а стажу не так і багато.
показать весь комментарий
22.01.2024 17:24 Ответить
Я думал, что власти должны все это делать автоматически.
Но, нет. Их (власть) надо призывать это делать!
Так, чья тогда власть? Кому она служит?
Самой себе и своей системе?
показать весь комментарий
22.01.2024 17:22 Ответить
обязательно трудоустроить на 7000гр и это если город,
показать весь комментарий
22.01.2024 17:50 Ответить
Да-да-да... но... нет
показать весь комментарий
22.01.2024 20:39 Ответить
 
 