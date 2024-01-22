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Несколько групп "шахедов" атакуют Украину с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силазах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько групп ударных БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный", - говорится в сообщении.

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Нехай їх Сірожа Лєщенко збиває. Він же сказав що це не становить загрози.
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23.01.2024 00:40 Ответить
 
 