Несколько групп "шахедов" атакуют Украину с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силазах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько групп ударных БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный", - говорится в сообщении.

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