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Несколько групп "шахедов" атакуют Украину с южного направления, - Воздушные силы ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с южного направления.
Об этом сообщили в Воздушных силазах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько групп ударных БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный", - говорится в сообщении.
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Людмила Полякова 4b90ec29
показать весь комментарий23.01.2024 00:40 Ответить Мне нравится 2
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