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Байден и Сунак обсудили поддержку Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимую поддержку Украины.
Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.
"Лидеры говорили о неотложной потребности в дополнительном финансировании и поддержке Украины в войне с Россией", - отметил Кирби.
Он добавил, что Байден и Сунак обсудили также ситуацию в Красном море, в частности, необходимость продолжения международного многостороннего подхода к подрыву потенциала йеменских хуситов.
Политики также говорили о необходимости сократить количество жертв среди гражданского населения и увеличить поток гуманитарной помощи в Газе.
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"Цілком можливо. Нам слід очікувати, що деякі з наших союзників і партнерів можуть ухвалити інші рішення, якщо побачать, що американське лідерство похитнулося або США відмовляються від протримки України", - сказав Кірбі під час брифінгу.
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