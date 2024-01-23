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Новости За рубежом
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Байден и Сунак обсудили поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,сунак

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимую поддержку Украины.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ.

"Лидеры говорили о неотложной потребности в дополнительном финансировании и поддержке Украины в войне с Россией", - отметил Кирби.

Он добавил, что Байден и Сунак обсудили также ситуацию в Красном море, в частности, необходимость продолжения международного многостороннего подхода к подрыву потенциала йеменских хуситов.

Политики также говорили о необходимости сократить количество жертв среди гражданского населения и увеличить поток гуманитарной помощи в Газе.

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Топ комментарии
+2
Там и так поголовно палестинцы с 14 айфонами бегают. А всему миру рассказывают сказки что палестинцы голодают. Там просто идет большая игра в которой играют большие дяди. Иначе тех босоногих полотенцеголовых давно раскатали и зарыли бы. Особенно если учесть что главари террористов и ихние семьи спокойно живут на Западе ничего не боясь. Заметте, когда ***** сравнивал с землей Алеппо вместе со школами и больницами и разованные дети валялись по всем улицам никто даже голос не поднимал. Всем было просто насрать даже тем самым арабам. А как только Израиль уничтожил пару десятков террористов в палестине так сразу вой подняли на всю ООН
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23.01.2024 00:21
+1
Поговорили і відразу щойно разом США та Великобританія завдали чергового удару по хусітах в Йємені.
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23.01.2024 00:21
+1
Мазепа.. Бігус.. Соборність.. - Тарас Чорновил и Владимир Цибулько на anneksiya.net

про те як силовики ПРибанківські почали дерибанити бізнес страшніш ніж при Саші Януковичу - що це ,зрада чи просто державний дерибан за зразками Пуйляндії... ПРІИЦКЕР УХУЄВАЄ

https://www.youtube.com/watch?v=0b_NE1IErkI
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23.01.2024 05:03
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говорили-балакали..
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22.01.2024 23:56 Ответить
Не гни так низько. Хто ти, а хто вони.
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23.01.2024 00:11 Ответить
хто ти - мені ясно)
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23.01.2024 00:27 Ответить
Ясно тiльки свiтить.
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23.01.2024 03:32 Ответить
Сонце)
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23.01.2024 03:33 Ответить
Поговорили і відразу щойно разом США та Великобританія завдали чергового удару по хусітах в Йємені.
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23.01.2024 00:21 Ответить
в Газу вже стільки напхали гуманітарки, шо у палєстінців ґемба лусне (рожа трєснєт)
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22.01.2024 23:58 Ответить
Там и так поголовно палестинцы с 14 айфонами бегают. А всему миру рассказывают сказки что палестинцы голодают. Там просто идет большая игра в которой играют большие дяди. Иначе тех босоногих полотенцеголовых давно раскатали и зарыли бы. Особенно если учесть что главари террористов и ихние семьи спокойно живут на Западе ничего не боясь. Заметте, когда ***** сравнивал с землей Алеппо вместе со школами и больницами и разованные дети валялись по всем улицам никто даже голос не поднимал. Всем было просто насрать даже тем самым арабам. А как только Израиль уничтожил пару десятков террористов в палестине так сразу вой подняли на всю ООН
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23.01.2024 00:21 Ответить
Украинские таможенники с начала полномасштабной войны с Россией оформили почти 96 тыс. транспортных средств в качестве гуманитарной помощи.При этом общий объем ввезенных в Украину гуманитарных грузов составил 1340 000 тонн.
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23.01.2024 06:38 Ответить
Мужики.
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23.01.2024 00:09 Ответить
Ліваки догралися з кордоном і емігрантами до того, що в Сунака зараз вільних грошей більше, ніж у Байдена.
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23.01.2024 00:12 Ответить
Господи, неужели у демократов нет претендента на президента помладше? Американцы сами смеются с етого деда который яйца по земле волочит и нихрена не делает. Мне кажется любой молодой и енергичный политик выиграл бы у такого же деда Трампа.
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23.01.2024 00:13 Ответить
Ще одного Обаму? Байден для України найкраще що є в демократів.
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23.01.2024 01:37 Ответить
Координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джон Кірбі вважав "цілком можливим" відмову західних країн від підтримки України, якщо конгрес США не підтримає виділення нової допомоги Україні.

"Цілком можливо. Нам слід очікувати, що деякі з наших союзників і партнерів можуть ухвалити інші рішення, якщо побачать, що американське лідерство похитнулося або США відмовляються від протримки України", - сказав Кірбі під час брифінгу.
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23.01.2024 00:27 Ответить
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23.01.2024 00:28 Ответить
Мазепа.. Бігус.. Соборність.. - Тарас Чорновил и Владимир Цибулько на anneksiya.net

про те як силовики ПРибанківські почали дерибанити бізнес страшніш ніж при Саші Януковичу - що це ,зрада чи просто державний дерибан за зразками Пуйляндії... ПРІИЦКЕР УХУЄВАЄ

https://www.youtube.com/watch?v=0b_NE1IErkI
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23.01.2024 05:03 Ответить
https://youtu.be/2w0Sr1bZNtM?si=TArHPvNm7Bc2yv6n...

Марго Симоньян и Салаваьев впервые за 10 лет бомбили Донецк...,так спалили сами себя...
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23.01.2024 07:16 Ответить
 
 