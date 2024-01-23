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Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орден,нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга.

Военнослужащие отмечены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите: Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Соборности Украины. ФОТОрепортаж
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Российский самолет сбросил авиабомбу на дамбу под Белгородом

16:54, 22.01.2024
https://www.unian.net/russianworld/rossiyskiy-samolet-sbrosil-aviabombu-na-dambu-pod-belgorodom-12519843.html
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23.01.2024 02:39 Ответить
Мазепа.. Бігус.. Соборність.. - Тарас Чорновил и Владимир Цибулько на anneksiya.net

про те як силовики ПРибанківські почали дерибанити бізнес страшніш ніж при Саші Януковичу - що це ,зрада чи просто державний дерибан за зразками Пуйляндії... ПРІИЦКЕР УХУЄВАЄ

https://www.youtube.com/watch?v=0b_NE1IErkI
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23.01.2024 05:04 Ответить
коломийський стиль дерибану
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23.01.2024 05:07 Ответить
А 100000 !?
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23.01.2024 05:25 Ответить
 
 