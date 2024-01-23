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Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитника Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Защитники награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга.
Военнослужащие отмечены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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16:54, 22.01.2024
https://www.unian.net/russianworld/rossiyskiy-samolet-sbrosil-aviabombu-na-dambu-pod-belgorodom-12519843.html
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