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Ночью рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В ночь на 23 января российские оккупанты нанесли удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.

"Есть повреждение частного дома. Обзор мест профильными службами продолжается. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - отметил глава региона в 4.45.

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Сегодні прочитав що, Купянський напрямок боронить Теріторіальна Оборона Харькова!

ТО це не зовсім ЗСУ, Нажаль.

ху&ло хоче прорватися к харківу…

Слава захісникам України!
Разом до Перемоги!
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23.01.2024 07:07 Ответить
 
 