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Ночью рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 23 января российские оккупанты нанесли удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, поупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.
"Есть повреждение частного дома. Обзор мест профильными службами продолжается. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - отметил глава региона в 4.45.
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ТО це не зовсім ЗСУ, Нажаль.
ху&ло хоче прорватися к харківу…
Слава захісникам України!
Разом до Перемоги!