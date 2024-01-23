Ночью рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова

В ночь на 23 января российские оккупанты нанесли удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова.

"Есть повреждение частного дома. Обзор мест профильными службами продолжается. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - отметил глава региона в 4.45.

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