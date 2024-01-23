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Ракетная атака на Киев: погибла женщина, 4 человека получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

район,київ,солом'янський

В результате ракетного удара РФ по Киеву 23 января 1 женщина погибла, 4 человека ранены.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство – с минно-взрывными травмами. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. 
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Топ комментарии
+5
"У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, - нісенітниця." - радник голови офісу президента сергій лєшенко. 20.01.2024 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3469204
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23.01.2024 09:00
+3
ТАК ХТО ДАЄ НАГОРОДУ ЗА ШКУРУ ПУТІНА ТА ЙОГО РОДИНКІ !!!???
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23.01.2024 08:42
+3
Серьожу Лещенка хоч контузило?
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23.01.2024 08:50
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Казиться ***** від свого безсилля на фронті!!
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23.01.2024 08:28 Ответить
ТАК ХТО ДАЄ НАГОРОДУ ЗА ШКУРУ ПУТІНА ТА ЙОГО РОДИНКІ !!!???
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23.01.2024 08:42 Ответить
готові до спецзавдання?
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23.01.2024 08:59 Ответить
ЯКОГО ?
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23.01.2024 09:01 Ответить
"...ХТО ДАЄ НАГОРОДУ ЗА ШКУРУ..."
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23.01.2024 09:03 Ответить
МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ !
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23.01.2024 09:04 Ответить
США
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23.01.2024 09:05 Ответить
українці. думаю, зберуть такі кошти за пару тижднів...
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23.01.2024 09:06 Ответить
ДАВАЙ ! ЛЮДИ Є !)
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23.01.2024 09:08 Ответить
З мене 1000
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23.01.2024 09:09 Ответить
Серьожу Лещенка хоч контузило?
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23.01.2024 08:50 Ответить
Там де живуть сирожі,ракети не літають.
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23.01.2024 09:06 Ответить
Еще при рождении
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23.01.2024 10:26 Ответить
"У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, - нісенітниця." - радник голови офісу президента сергій лєшенко. 20.01.2024 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3469204
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23.01.2024 09:00 Ответить
Дуже хотілося б, що б наші політики відповідали за свої слова перед людьми. А то у нас просто заведено триндіти, що в голову збреде і не відповідати за свій триндьож.
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23.01.2024 09:12 Ответить
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ ! МИ ВСЕ ЗРОБИМО Й ВИ ДО НАС ПРИЇДЕТЕ !)
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23.01.2024 09:19 Ответить
Це ви про що
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23.01.2024 09:39 Ответить
 
 