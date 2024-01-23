Ракетная атака на Киев: погибла женщина, 4 человека получили ранения

В результате ракетного удара РФ по Киеву 23 января 1 женщина погибла, 4 человека ранены.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство – с минно-взрывными травмами. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.