Из-за утренней атаки повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине и Харьковщине, - "Укрэнерго"
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Из-за утренней ракетной атаки есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Потребление сохраняется на высоком уровне, но дефицит не прогнозируется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, вчера суточный максимум потребления электроэнергии был зафиксирован утром около 9:30. В настоящее время потребление было почти на 2% выше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 19 января. Такой рост был вызван морозной погодой, которая держалась с выходных и началом рабочей недели, когда потребление традиционно увеличивается.
Сегодня, по состоянию на 9:10, потребление держится на уровне вчерашнего дня - понедельника, 22 января.
Диспетчерский центр "Укрэнерго" не прогнозирует возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня.
Но общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона. В настоящее время экономное потребление помогает энергетикам обеспечивать стабильное энергопитание страны.
В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей.
Импорт электроэнергии осуществляется из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем импорта составляет 4471 МВт*ч с максимальной мощностью в часы вечернего максимума до 668 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.
Экспорт сегодня не производится.
Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" – достаточна для покрытия имеющегося спроса.
На одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе введено в работу новое оборудование вместо уничтоженного ракетными атаками минувшей зимой. Это повысило надежность питания региона.
После утреннего ракетного обстрела есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.
Из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Черниговской области. Возобновление питания прогнозируется в ближайшие часы", - говорится в сообщении.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Сумской областях.
Аварийно-восстановительные работы ведутся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Пожалуйста, подождите...
Бо це, їх ОСОБИСТЕ завдання, відповідно до отого Регламенту КМУ!!
Слідчі це вже перевіряють, чи ***** заборонив??