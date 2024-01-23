На войне погиб наводчик-оператор с Черниговщины Богдан Садовый

Военный с Черниговской области - Садовый Богдан Иванович - погиб на российско-украинской войне во время выполнения боевого задания возле Углегорской ТЭС Донецкой области. С 24 июля 2022 года воин считался пропавшим без вести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Козелецкий поселочный совет.

Родился Богдан в г.Полтаве 29 ноября 1991 года. В 1992 году его семья переехала в с.Сираи. С 1998 года по 2009 год Богдан учился и закончил Сираевскую ООШ I-III ст. В составе БК "Сираи" принимал участие в районных и областных соревнованиях по волейболу, имел немало спортивных отличий и наград.

С 16.11.2010 года по 16.11.2011 года проходил срочную службу. После срочной службы работал в ООО "Эпицентр-К".

В 2014 году с началом боевых действий на Донбассе Богдан встал на защиту Украины. Участвовал в боевых действиях в населенных пунктах Счастье, Попасная, Станица Луганская, Дебальцево, Веселая Гора", - говорится в сообщении.

Весной 2018 г. начал собственное дело, успешно занимался бизнесом.

В 2022 году с началом полномасштабного вторжения России в Украину Богдан присоединился к рядам ВСУ. 5 июля 2022 года младший сержант Садовый Богдан Иванович в должности заместителя командира боевой машины "наводчик оператор" в составе 5 отдельной штурмовой Киевской бригады выехал в Краматорск. В ночь с 20 на 21 июля 2022 вместе с побратимами Богдан занял боевые позиции вблизи Углегорской ТЭС Донецкой области. В то время там велись активные боевые действия. С 21 июля 2022 года связь с Богданом и его побратимами оборвалась. К сожалению, эти позиции были заняты врагом. С 24 июля 2022 года считался без вести пропавшим.

18 января 2024 года семья получила подтверждение гибели младшего сержанта Садового Богдана Ивановича.

Как сообщается, чин похорон и церемония прощания с павшим военнослужащим Садовым Богданом Ивановичем состоится в пятницу, 26 января 2024 года, в 11:00 в с.Сираи, ул.Полевая, д.18.

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