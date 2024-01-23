Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинировали на премию "Оскар"
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Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского военного корреспондента и режиссера Мстислава Чернова официально номинирован на "Оскар-2024".
Об этом идет речь на официальном сайте премии, передает Цензор.НЕТ.
Фильм Мстислава Чернова номинировали в категории "Лучший документальный фильм". Это второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар".
В этой категории также будут соревноваться:
- "Бобби Вайн: народный президент" (Bobi Wine: The People's President);
- "Вечная память" (The Eternal Memory);
- "Четыре дочери" (Four Daughters);
- "Убить тигра" (To Kill a Tiger).
Церемония вручения премии пройдет 10 марта 2024 года.
"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.
Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.
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комедиитрагедии абсурда
Хай Кіноакадемія США теж на це подивиться.
"оскар" - це премія Американська Академія КІНОматографічних мистецтв і наук
а конкретна документальна картина представлена в номінації World Cinema Documentary Competition що в перекладі значить: світовий переможець документального КІНО
"Знаєте, от зараз буде багато коментарів - "ніколи не пробачимо" та "помстимося". Так, обовʼязково помстимося.
Але от вагітна жіночка, яку дивом врятували з пологового будинку у Маріуполі у 2022 році, яка завдяки фотографіям кореспондента Ассошіейтед Прес стала відома на весь світ... зараз працює у "фонді кремля" та агітує за путіна.
Дивний світ, який я не можу до кінця збагнути".
це, напевно, одна з тих "жіночок" які стримували ЗСУ в 2014-му році на проплачених кацапами мітингах....
таких там , на жаль, багато...ждунів... на руZZкій мір....