РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7002 посетителя онлайн
Новости Общество
1 925 15
кино (1505) Оскар (76)

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинировали на премию "Оскар"

Новости Цензор.НЕТ Общество

маріуполь,фільм

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского военного корреспондента и режиссера Мстислава Чернова официально номинирован на "Оскар-2024".

Об этом идет речь на официальном сайте премии, передает Цензор.НЕТ.

Фильм Мстислава Чернова номинировали в категории "Лучший документальный фильм". Это второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар".

В этой категории также будут соревноваться:

  • "Бобби Вайн: народный президент" (Bobi Wine: The People's President);
  • "Вечная память" (The Eternal Memory);
  • "Четыре дочери" (Four Daughters);
  • "Убить тигра" (To Kill a Tiger).

Церемония вручения премии пройдет 10 марта 2024 года.

Читайте также: Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" выдвинут на премию "Оскар" от Украины

"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.

Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Юрій Бірюков:
"Знаєте, от зараз буде багато коментарів - "ніколи не пробачимо" та "помстимося". Так, обовʼязково помстимося.
Але от вагітна жіночка, яку дивом врятували з пологового будинку у Маріуполі у 2022 році, яка завдяки фотографіям кореспондента Ассошіейтед Прес стала відома на весь світ... зараз працює у "фонді кремля" та агітує за путіна.
Дивний світ, який я не можу до кінця збагнути".
показать весь комментарий
23.01.2024 16:42
+3
Це не "кіно", а документальний фільм з реального життя серед крові і смерті.
Хай Кіноакадемія США теж на це подивиться.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:44
+3
це та руZZка свиноматка, яку, ризикуючи свойм життям, виносили УКРАЇНСЬКІ ЛЮДИ з-під кацапскіх обстрілів??
показать весь комментарий
23.01.2024 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ролі Зєлі там буде Зєля? Тоді Оскар гарантовано.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:37 Ответить
Там нет номинации комедии трагедии абсурда
показать весь комментарий
23.01.2024 16:39 Ответить
А він там був?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:56 Ответить
В фільмі? Не виключено. Але точно не скажу - не дивився.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:00 Ответить
дивився те кіно... якесь воно депресивне. Замість люті до ворога всю дорогу стогін та приреченність жертви
показать весь комментарий
23.01.2024 16:39 Ответить
Це не "кіно", а документальний фільм з реального життя серед крові і смерті.
Хай Кіноакадемія США теж на це подивиться.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:44 Ответить
не "фільм" шо значить пльонка, а картіна..
"оскар" - це премія Американська Академія КІНОматографічних мистецтв і наук
а конкретна документальна картина представлена в номінації World Cinema Documentary Competition що в перекладі значить: світовий переможець документального КІНО
показать весь комментарий
23.01.2024 17:19 Ответить
Хтось біситься на цю новину.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:59 Ответить
Юрій Бірюков:
"Знаєте, от зараз буде багато коментарів - "ніколи не пробачимо" та "помстимося". Так, обовʼязково помстимося.
Але от вагітна жіночка, яку дивом врятували з пологового будинку у Маріуполі у 2022 році, яка завдяки фотографіям кореспондента Ассошіейтед Прес стала відома на весь світ... зараз працює у "фонді кремля" та агітує за путіна.
Дивний світ, який я не можу до кінця збагнути".
показать весь комментарий
23.01.2024 16:42 Ответить
воно розповідає як їй наказали в кремлі розповідати
показать весь комментарий
23.01.2024 17:20 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....

це, напевно, одна з тих "жіночок" які стримували ЗСУ в 2014-му році на проплачених кацапами мітингах....

таких там , на жаль, багато...ждунів... на руZZкій мір....
показать весь комментарий
23.01.2024 16:52 Ответить
це та руZZка свиноматка, яку, ризикуючи свойм життям, виносили УКРАЇНСЬКІ ЛЮДИ з-під кацапскіх обстрілів??
показать весь комментарий
23.01.2024 17:02 Ответить
Овва.., Як казав, свого часу, дід Панас - "отака дітки "хрень"...
показать весь комментарий
23.01.2024 18:01 Ответить
 
 