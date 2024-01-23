Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинировали на премию "Оскар"

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского военного корреспондента и режиссера Мстислава Чернова официально номинирован на "Оскар-2024".

Об этом идет речь на официальном сайте премии, передает Цензор.НЕТ.

Фильм Мстислава Чернова номинировали в категории "Лучший документальный фильм". Это второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар".

В этой категории также будут соревноваться:

"Бобби Вайн: народный президент" (Bobi Wine: The People's President);

"Вечная память" (The Eternal Memory);

"Четыре дочери" (Four Daughters);

"Убить тигра" (To Kill a Tiger).

Церемония вручения премии пройдет 10 марта 2024 года.

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"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в город за несколько часов до того, как первые бомбы упали на него. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома и т.д.

Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.