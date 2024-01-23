РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости Происшествия
50 518 50
вор в законе (311) Днепр_город (3761) криминалитет (596) организованная преступность (62) Петровский Александр (31)

Воры в законе Умка и Лаша Сван вышли из СИЗО, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

лаша,умка

Воры в законе Сергей Олейник по кличке Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани, он же Лаша Сван, 23 января вышли из СИЗО из-за того, что срок меры пресечения закончился, а Бабушкинский районный суд Днепра его не продлил. Их считают приспешниками днепровского криминального авторитета Александра Петровского-Нарика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000.

Отмечается, что стратегия адвокатов перевести дело из Печерского суда Киева в Бабушкинский суд Днепра оказалась действенной. 19 января они заявили отвод председательствующей судьи Светлане Марущак, рассмотрение которого было назначено на 11-30 утра 22 января. Рассматривали отвод до позднего вечера, но все же отказали. Но вопреки ожиданиям прокуроров продления содержания под стражей в этот день уже не произошло.

По информации из источников в полночь Умка и Лаша покинули место своего содержания на автомобиле скорой помощи.

Напомним, что Умка и Лаша Сван провели последние 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступного собрания (ч.1 ст.255-2 УК Украины).

Читайте также: Воры в законе Умка и Лаша Сван предстанут перед судом за организацию и участие в "сходках"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
*** твою зєля мать
показать весь комментарий
23.01.2024 17:14
+30
Татаров знає, що робити, тут на носі весна і потрібно, щоб вони попрацювали на "зелених". Чи я помилився? Хтось вірить що суддя діяла по закону?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:17
+28
Нічого дивного-бо злодії у владі сваіх нє брасают...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П-перемога!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:10 Ответить
Здобули.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:20 Ответить
*** який сором, полковник Червинський який все життя віддав служинню державі в тюрмі, а бандитів випускають на волю. Та нахрен громадянам країни такі судді, такі прокурори, такий президент, така влада негодяїв, які працюють не на користь держави а на свої шкурні інтереси.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:57 Ответить
Ротація, а двоє наступних присіли.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:13 Ответить
*** твою зєля мать
показать весь комментарий
23.01.2024 17:14 Ответить
Я великий противник "мать-перемать", але згоден... СЦуки-судді ! - У цей час - судити їх спецтрибуналом - та і все...(
показать весь комментарий
23.01.2024 18:14 Ответить
в автомобілі швидкої і в комендантську годину.питання до керівництва сізо і тих же прокурорів: що це за хрєнь?
показать весь комментарий
23.01.2024 18:42 Ответить
Судді? Судді самі по собі такого зробити не можуть. Вони просто виконали команду...
показать весь комментарий
23.01.2024 21:05 Ответить
Бандитів ЗЕсудді випускають, а розвідник Роман Червінський сидить!
Ще є у когось питання кого нам навибирали оті 73%?
Чи є ще хтось адекватно мислячий, що не розуміє ЩО зараз відбувається в Україні?
І толку з тих "маніфестів 42", коли випускають двух "законників", які будуть робити ВСЕ, що їм скаже ЗЕрмак і шобла! Вони ж пресонуть ВСІХ отих не згодних з ОПою і по одиночку їх переламають.
Не хотіли жити по європейським законам, куди вели країну до виборів 19-го? ОК - будете жити по законам паханата і..."по безпрєдєлу".
Цікаво, це ВЖЕ настав час "поржать" чи ще ні?
показать весь комментарий
23.01.2024 18:47 Ответить
Нічого дивного-бо злодії у владі сваіх нє брасают...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:15 Ответить
Готуються до виборів.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:15 Ответить
Хочуть підвищити криміногенну ситуацію, щоб мусарів на фронтне відправляти
показать весь комментарий
23.01.2024 18:16 Ответить
Мабуть у третю штурмову побігли документи здавати...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:16 Ответить
То їх на комісію повезли
показать весь комментарий
23.01.2024 17:25 Ответить
Татаров знає, що робити, тут на носі весна і потрібно, щоб вони попрацювали на "зелених". Чи я помилився? Хтось вірить що суддя діяла по закону?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:17 Ответить
Дуже "приемно" за судів рідного Дніпра...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:17 Ответить
Он злодії в законі з МО, які розкрадали кошти, навіть, не заходили в сізо!
То що ж тут дивного?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:18 Ответить
За злодіїв з МО гринкевичи посидять)))
показать весь комментарий
23.01.2024 17:25 Ответить
Умка та Лаша покинули місце свого утримання на автомобілі "швидкої"
показать весь комментарий
23.01.2024 17:19 Ответить
в юлечкі тімошенко ковдра теж була в клітинку, і в того хлопака, що коли був міністром, возив свою коханку на літаку до морів за рахунок платників податків, і ще в того самого верхнього дядька з юридичної академіі, що спімали на хабарі...
показать весь комментарий
23.01.2024 18:12 Ответить
То в них такий звичай - коли беруть за сраку, зразу всі стають немічними і хворими...
показать весь комментарий
23.01.2024 18:32 Ответить
дебіле, іди підлікуйся розумово.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:44 Ответить
між Червінськими-Мазепами та умками-сванами дермаки-татарови обирають сторону свогО криміналу, підсиленого заброньованими від війни (але, мабуть, половина з них вже, по паперах - УБД з високими нагородами) мусорами...
- а Зєльда? а шо Зєльда? - їй що кохані скажуть так вона і зробить - не дуже розумна воровка на довєрії..
зебіли, подєльнікі Вироку-2019, ви - чемпіони, по "сдєланію" сєбя та усих разом
показать весь комментарий
23.01.2024 17:22 Ответить
а війна до сраки , шо ворам , суддям з адвокатами , .. у них своя дорога ...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:22 Ответить
}{yло таке "добро" утилізує з користю, в нас воля-вольная.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:24 Ответить
"Бабушкинський"? WTF??
показать весь комментарий
23.01.2024 17:24 Ответить
Цей суд, виявляється, взагалі не суд, а якась лєва контора "Рога і копита". У Мінюсті України і апараті Верховної Ради станом на кінець 2019 року взагалі не знають, на яких підставах утворено цей, з дозволу сказати, "суд".
https://bagnetnacii.blogspot.com/2019/12/blog-post_51.html

ВРУ не утворювала, Мін'юст не реєстрував - все, що треба знати про Бабушкінський суд Дніпра

Відповідно до частини другої статті 125. Конституції України суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Далі, виключно мовою документів…




показать весь комментарий
23.01.2024 18:01 Ответить
У Верховній Раді кажуть, що такого суду не існує.
"І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу?" (с) )))

показать весь комментарий
23.01.2024 18:03 Ответить
Unbelievable.

Я не беруся пояснити це все західноєвропейським колєгам.
показать весь комментарий
23.01.2024 18:27 Ответить
...і влаштувались на работу в офіс президента.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:29 Ответить
А Червінський досі у сізо. як вам 73% ідіотам, смішно? отож.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:29 Ответить
Розгляд справи «злодія в законі» Сергія Олійника перенесли з Києва до Дніпра. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на 49000.com.ua

Такий собі «подарунок» 22 серпня 2023 зробили відомому у Дніпрі «Умці» Сергію Олійнику у Касаційному кримінальному суді. Там задовольнили прохання його захисників і перенесли слухання з Печерського суду міста Києва до Бабушкінського районного суду Дніпра.

«У клопотанні сторона захисту наполягає на тому, що зазначене кримінальне провадження надійшло до Печерського районного суду м. Києва з порушенням правил підсудності. Просить направити кримінальне провадження до суду першої інстанції за місцем вчинення злочину, а саме до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська», - йдеться у рішенні суду.

Відмітимо, справу Сергія Олійника, якого РНБО внесло до списку «злодіїв у законі», розглядають вже два роки. У травні 2021 року його фактично спіймали за руку під час спроби покинути країну, але майже одразу після цього він був випущений під заставу. 27 грудня 2022 року «злодія у законі» знову затримали.

Наразі Олійнику об'явлено про підозру за статтею 255-1 Кримінального кодексу (поширення злочинного впливу). У разі підтвердження провини йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Найбільша інтрига - чи зможе Бабушкінський суд Дніпра розпочати реальну посадку членів російського мафіозного клану? Адже з якихось причин злодій у законі хоче почути вирок Феміди у стінах саме цього закладу.

Нагадаємо, Умка був коронований на росії ще у 2014 році. «Хрещеними батьками» Умки називають пітерських злодіїв Андрія Мірича та Альберта Рудого, яких пов'язують з ФСБ. Проте, в російському кримінальному світі лишилося мало тих, кого не завербували чекісти.

Коронацію Сергія Олійника забезпечував його старший товариш - Олександр Петровський (Налекрешвілі, він же - Нарік). Він теж ще на початку своєї кримінальної кар'єри був завербований російськими спецслужбами. Тому «ОЗУ Наріка» тісно пов'язане з російським мафіозним світом. Нарік не тільки забезпечував росіянам входження у легальні галузі української економіки, але й обслуговував їх брудні замовлення. Наприклад, резонансне вбивство Щербаня, де дивним чином переплітались інтереси Павла Лазаренка та того самого Джабраїлова, а вирішував проблеми обох саме дніпровський злочинний клан.

Після анексії Криму та окупації частини Донбасу «ОЗУ Наріка» разом зі своїми російськими «бізнес-партнерами» забезпечувало контрабанду вугілля, бензину, продуктів, медикаментів, а також наркотрафік через сірі зони. Про це домовлялися на зустрічах у Ростові.

Умка та його люди регулярно виїжджали на росію, брали участь у багатьох злочинних «івентах». З 2021 року Сергій Олійник змушений підтримувати зв'язок з московськими кураторами онлайн. Проте від «ОЗУ Наріка» до рф як і раніше їздять представники, та й сам кримінальний авторитет покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Тепер зустрічатися з московськими кураторами він вважає зручнішим та безпечнішим у Відні, ніж у Ростові.

https://dnepr.express/ua/post/zrobili-carskij-podarunok-kriminalnu-spravu-sergiya-olijnika-rozglyadatimut-u-dnipri
показать весь комментарий
23.01.2024 17:35 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2024 17:36 Ответить
користуються нєразбєріхой. то може патріотам також нею скористуватись? і мочить всіх падл, на кінець то!!!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:49 Ответить
Для цього дійства треба збудувати окремий патронний завод. А інакше 3/4 встигнуть втекти на родіну.
показать весь комментарий
23.01.2024 21:09 Ответить
Ой і справді 90 прийшли , неочікуванно... проголосували , їжте це зелене лайно , не обляпайтеся
показать весь комментарий
23.01.2024 17:55 Ответить
місця для мазеп звільняють.
показать весь комментарий
23.01.2024 17:56 Ответить
Бандитська країна. Законів не існує. Тупо бєспрєдєл...
показать весь комментарий
23.01.2024 18:07 Ответить
все іде по-плану....по-оманському плану.....
показать весь комментарий
23.01.2024 19:23 Ответить
Nu i chem eti mordi atlichaietsa ot ZE i Jermakovskoi shobli , 1v1 ...
показать весь комментарий
23.01.2024 18:38 Ответить
Браво, якщо це правда, то рішали : татаров смирнов, гогілашвілі ,тишлек ,портнов та інші, працюють....
показать весь комментарий
23.01.2024 19:16 Ответить
В останній день! тримання під вартою починають розглядати клопотання...Цікаво. Що могло так пригальмувати слідчих,прокурорів та суддю -недоторканного??
показать весь комментарий
23.01.2024 19:55 Ответить
А ещё нужно извинится перед этими прекрасными парнями, заплатить им за моральный ущерб и представить к государственным наградам!
показать весь комментарий
23.01.2024 20:01 Ответить
«Да здравствуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє!»(с
показать весь комментарий
23.01.2024 20:10 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2024 21:56 Ответить
Напомнило. Два вора в законе--- Умка и недоумка вышли из СИЗО. Кто остался в дураках? Ответ--- обворованые. Мы.
показать весь комментарий
24.01.2024 01:12 Ответить
Я другой такой страны не знаю!!!! Надеюсь будут судить зе.... за беспредел в стране ,где всем управляют бандиты
показать весь комментарий
24.01.2024 08:58 Ответить
Какая Европа?! К папуасам только
показать весь комментарий
24.01.2024 09:01 Ответить
Все ще не розуміють, зо запад має на увазі, коли каже що в Украіні корупція Так Верещук?
показать весь комментарий
24.01.2024 11:56 Ответить
Знайти цих злодіїв, поставити до стіни, і розстріляти разом із Зеленським і його слугами без всякого суду.
показать весь комментарий
25.01.2024 13:01 Ответить
 
 