Воры в законе Умка и Лаша Сван вышли из СИЗО, - СМИ
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Воры в законе Сергей Олейник по кличке Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани, он же Лаша Сван, 23 января вышли из СИЗО из-за того, что срок меры пресечения закончился, а Бабушкинский районный суд Днепра его не продлил. Их считают приспешниками днепровского криминального авторитета Александра Петровского-Нарика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000.
Отмечается, что стратегия адвокатов перевести дело из Печерского суда Киева в Бабушкинский суд Днепра оказалась действенной. 19 января они заявили отвод председательствующей судьи Светлане Марущак, рассмотрение которого было назначено на 11-30 утра 22 января. Рассматривали отвод до позднего вечера, но все же отказали. Но вопреки ожиданиям прокуроров продления содержания под стражей в этот день уже не произошло.
По информации из источников в полночь Умка и Лаша покинули место своего содержания на автомобиле скорой помощи.
Напомним, что Умка и Лаша Сван провели последние 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступного собрания (ч.1 ст.255-2 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Ще є у когось питання кого нам навибирали оті 73%?
Чи є ще хтось адекватно мислячий, що не розуміє ЩО зараз відбувається в Україні?
І толку з тих "маніфестів 42", коли випускають двух "законників", які будуть робити ВСЕ, що їм скаже ЗЕрмак і шобла! Вони ж пресонуть ВСІХ отих не згодних з ОПою і по одиночку їх переламають.
Не хотіли жити по європейським законам, куди вели країну до виборів 19-го? ОК - будете жити по законам паханата і..."по безпрєдєлу".
Цікаво, це ВЖЕ настав час "поржать" чи ще ні?
То що ж тут дивного?
- а Зєльда? а шо Зєльда? - їй що кохані скажуть так вона і зробить - не дуже розумна воровка на довєрії..
зебіли, подєльнікі Вироку-2019, ви - чемпіони, по "сдєланію" сєбя та усих разом
https://bagnetnacii.blogspot.com/2019/12/blog-post_51.html
ВРУ не утворювала, Мін'юст не реєстрував - все, що треба знати про Бабушкінський суд Дніпра
Відповідно до частини другої статті 125. Конституції України суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
Далі, виключно мовою документів…
"І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу?" (с) )))
Я не беруся пояснити це все західноєвропейським колєгам.
Такий собі «подарунок» 22 серпня 2023 зробили відомому у Дніпрі «Умці» Сергію Олійнику у Касаційному кримінальному суді. Там задовольнили прохання його захисників і перенесли слухання з Печерського суду міста Києва до Бабушкінського районного суду Дніпра.
«У клопотанні сторона захисту наполягає на тому, що зазначене кримінальне провадження надійшло до Печерського районного суду м. Києва з порушенням правил підсудності. Просить направити кримінальне провадження до суду першої інстанції за місцем вчинення злочину, а саме до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська», - йдеться у рішенні суду.
Відмітимо, справу Сергія Олійника, якого РНБО внесло до списку «злодіїв у законі», розглядають вже два роки. У травні 2021 року його фактично спіймали за руку під час спроби покинути країну, але майже одразу після цього він був випущений під заставу. 27 грудня 2022 року «злодія у законі» знову затримали.
Наразі Олійнику об'явлено про підозру за статтею 255-1 Кримінального кодексу (поширення злочинного впливу). У разі підтвердження провини йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.
Найбільша інтрига - чи зможе Бабушкінський суд Дніпра розпочати реальну посадку членів російського мафіозного клану? Адже з якихось причин злодій у законі хоче почути вирок Феміди у стінах саме цього закладу.
Нагадаємо, Умка був коронований на росії ще у 2014 році. «Хрещеними батьками» Умки називають пітерських злодіїв Андрія Мірича та Альберта Рудого, яких пов'язують з ФСБ. Проте, в російському кримінальному світі лишилося мало тих, кого не завербували чекісти.
Коронацію Сергія Олійника забезпечував його старший товариш - Олександр Петровський (Налекрешвілі, він же - Нарік). Він теж ще на початку своєї кримінальної кар'єри був завербований російськими спецслужбами. Тому «ОЗУ Наріка» тісно пов'язане з російським мафіозним світом. Нарік не тільки забезпечував росіянам входження у легальні галузі української економіки, але й обслуговував їх брудні замовлення. Наприклад, резонансне вбивство Щербаня, де дивним чином переплітались інтереси Павла Лазаренка та того самого Джабраїлова, а вирішував проблеми обох саме дніпровський злочинний клан.
Після анексії Криму та окупації частини Донбасу «ОЗУ Наріка» разом зі своїми російськими «бізнес-партнерами» забезпечувало контрабанду вугілля, бензину, продуктів, медикаментів, а також наркотрафік через сірі зони. Про це домовлялися на зустрічах у Ростові.
Умка та його люди регулярно виїжджали на росію, брали участь у багатьох злочинних «івентах». З 2021 року Сергій Олійник змушений підтримувати зв'язок з московськими кураторами онлайн. Проте від «ОЗУ Наріка» до рф як і раніше їздять представники, та й сам кримінальний авторитет покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Тепер зустрічатися з московськими кураторами він вважає зручнішим та безпечнішим у Відні, ніж у Ростові.
https://dnepr.express/ua/post/zrobili-carskij-podarunok-kriminalnu-spravu-sergiya-olijnika-rozglyadatimut-u-dnipri