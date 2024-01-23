Воры в законе Умка и Лаша Сван вышли из СИЗО, - СМИ

Воры в законе Сергей Олейник по кличке Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани, он же Лаша Сван, 23 января вышли из СИЗО из-за того, что срок меры пресечения закончился, а Бабушкинский районный суд Днепра его не продлил. Их считают приспешниками днепровского криминального авторитета Александра Петровского-Нарика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000.

Отмечается, что стратегия адвокатов перевести дело из Печерского суда Киева в Бабушкинский суд Днепра оказалась действенной. 19 января они заявили отвод председательствующей судьи Светлане Марущак, рассмотрение которого было назначено на 11-30 утра 22 января. Рассматривали отвод до позднего вечера, но все же отказали. Но вопреки ожиданиям прокуроров продления содержания под стражей в этот день уже не произошло.

По информации из источников в полночь Умка и Лаша покинули место своего содержания на автомобиле скорой помощи.

Напомним, что Умка и Лаша Сван провели последние 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступного собрания (ч.1 ст.255-2 УК Украины).

Читайте также: Воры в законе Умка и Лаша Сван предстанут перед судом за организацию и участие в "сходках"