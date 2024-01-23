Российские самолеты ударили по селу Саблуковка - погибли 2 человека, - Херсонская ОВА
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Российские оккупанты нанесли авиационный удар по жилому дому в с. Саблуковка Бериславского района Херсонской области, в результате чего погибли мужчина и женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Херсонской ОВА.
Он отметил: "Российская авиация атаковала село Саблуковка. Ударили в жилой дом, в котором находились люди.
Дом – полностью разрушен. Пока известно о двух погибших местных жителях.
На месте удара погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.
Спасатели достали из-под завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. К сожалению, ее сердце остановилось по дороге в больницу".
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Volodymyr Babynyuk
показать весь комментарий23.01.2024 18:21 Ответить Мне нравится 0
володимир омельянов
показать весь комментарий23.01.2024 18:34 Ответить Мне нравится 2
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