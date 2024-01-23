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Российские самолеты ударили по селу Саблуковка - погибли 2 человека, - Херсонская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по жилому дому в с. Саблуковка Бериславского района Херсонской области, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Херсонской ОВА.

Он отметил: "Российская авиация атаковала село Саблуковка. Ударили в жилой дом, в котором находились люди.

Дом – полностью разрушен. Пока известно о двух погибших местных жителях.

На месте удара погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

Спасатели достали из-под завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. К сожалению, ее сердце остановилось по дороге в больницу".

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Кляті вбивці, горіти вам у пеклі!
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23.01.2024 18:21 Ответить
Сьогодні рашиські варвари розійшлись вбивати мирних громадян руйнувати їхнє житло серед зими це вже якою кінченою мерзотою треба бути ,куди там німецьким військам в жорстокості під час другої світової війни до рашиської орди їм далеко ,ці виродки свідомо знищують мирних громадян ,це геноцид ,горіть в пеклі рашиська погань.
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23.01.2024 18:34 Ответить
 
 