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Новости Происшествия
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арест (10377) залог (470) Мазепа Игорь (19) Concorde Capital (9)

Бизнесмен Мазепа вышел из-под стражи под залог

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

мазепа

Основатель компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее сегодня апелляционный суд уменьшил Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн грн.

Напомним, ГБР расследует дело Мазепы с 2022 года и настаивало на залоге в 700 млн грн, поскольку ориентировочная стоимость присвоенных земель – 1,1 млрд. грн.

Государственное бюро расследований задержало Игоря Мазепу 18 января во время прохождения украинско-польской границы.

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Топ комментарии
+24
На коломойшу глянь і порадуйся.
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23.01.2024 22:29
+21
О, а тут вже "разгул" новоспечених "вболівальників" з подоляковського пулу!
Отак, друзі, кацапи нас і вбивають - кидають якомусь прищавому підарку пару сотень гривень і воно з трусів вискакує з подоляківською йухньою і починає відволікати увагу своїми "патріотичними"(однотипними заявами!!) від головного - ЗЕбуїни злякались!
ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЬ!!!
І випустили цього Мазепу!
Не знаю, чи зробили висновки інші бізнесмени, але посил був для Банкової ДУЖЕ потужний і...вони, як казала кацапська симонянша - "далі заднюю".
Подивимось за розвитком ситуаціі.
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23.01.2024 22:28
+15
Шукайте цю Мазепу вже в Монако. Коли потрібно буде на допит викликати.
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23.01.2024 22:13
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Чудово, так і знав го так буде))) Через тиждень буде в Бразилії ))) Наступний Грінкевич вийде, готовий поспорити навіть ))
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23.01.2024 22:13 Ответить
Шукайте цю Мазепу вже в Монако. Коли потрібно буде на допит викликати.
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23.01.2024 22:13 Ответить
а хто за цю мазепу більше всіх дупу рвав? мабуть ті що з батальйону монако
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24.01.2024 05:15 Ответить
Заточка бандюгана
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23.01.2024 22:16 Ответить
У Єр&Зе краща?
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23.01.2024 22:33 Ответить
Страждалець ти наш
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23.01.2024 22:23 Ответить
Мазепа не тікатиме з краіни ,
так як його син знаходиться в сізо 🙁
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23.01.2024 22:26 Ответить
А харя наче у звичайного урки,ба не як у бізнесменв
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23.01.2024 22:27 Ответить
На коломойшу глянь і порадуйся.
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23.01.2024 22:29 Ответить
А вы наивно полагаете что беня сидит как положено сидеть под следствием? Да это шоу устроено только с его позволения. А клоун "папу" слушает безприкословно, не зря он именно его "назначил" президентом. Ведь по бенямарафону никогда не покажут что против бени возбуждены дела на Кипре,в Израиле, Великобритании и США. Только в США его делм занимаютя более 100 следователей. Везде он обвиняется в хищении колоссальных сум уже не первый год.Он аферист на котором пробы негде ставить. И только в Украине его никто не трогал, потому что он хозяин зеленого цирка вместу с главным клоуном. А что бы его не выдали США,он и разыграл этот цирк со своим заключением под стражу в Украине. Смотрите меньше телемарафон, и побольше включайте мозги.
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24.01.2024 09:10 Ответить
Наївним я був років тридцять тому.
Зе- марафон дивився три дні.
Про Бєню було сказано в контексті морди лиця ( на урку він ніяк не схожий, хоч проби ставити ніде)
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24.01.2024 12:42 Ответить
а яка у бізнесменів? покажеш?
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23.01.2024 22:30 Ответить
Билл Гейтс, к примеру. а у нас - да, в кого ни тыкни все плохо. все "успешные" бизнесмены или имеют таких же "успешных" родителей во власти\ментуре\судьях и т.п. или уже откровенный криминал. может и есть исключения, но не факт, как и в "нашей" политике - приличных людей там почему-то нет очень давно.
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24.01.2024 04:40 Ответить
Поздоровляю. Зебілота вже виносить вирок по зовнішності. Зелю тоді прямо в дурку відправляти керуючись не тільки придуркуватим виглядом, а і неспроможністю закінчити думку, відповідаючи на запитання без сценарію?
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24.01.2024 14:06 Ответить
О, а тут вже "разгул" новоспечених "вболівальників" з подоляковського пулу!
Отак, друзі, кацапи нас і вбивають - кидають якомусь прищавому підарку пару сотень гривень і воно з трусів вискакує з подоляківською йухньою і починає відволікати увагу своїми "патріотичними"(однотипними заявами!!) від головного - ЗЕбуїни злякались!
ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЬ!!!
І випустили цього Мазепу!
Не знаю, чи зробили висновки інші бізнесмени, але посил був для Банкової ДУЖЕ потужний і...вони, як казала кацапська симонянша - "далі заднюю".
Подивимось за розвитком ситуаціі.
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23.01.2024 22:28 Ответить
Закриють справу рано чи пізно.
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23.01.2024 22:36 Ответить
Так, заява руху " Маніфест 42 " зіграла свою роль
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23.01.2024 22:50 Ответить
Справа зроблена, сценарій що буде з незговірлими продемонстровано і Мазепа висить на гачку.
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24.01.2024 00:15 Ответить
ні, він якраз зірвався з зермаківського гачка)))
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24.01.2024 04:15 Ответить
Не зірвався, справа не закрита, а його в любий момент можуть знову закрити на підставі. наприклад, якихось нових "фактів" виявлених під час слідства. В кожного бізнесмена є немало всіляких скелетів в шафі, але заарештували Мазепу демонстративно по нікчемному звинуваченню, бо не він був розпорядником тих гектарів, а державні мужі, і встановити та довести факт хабаря десятирічної давнини це утопія для слідства.
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24.01.2024 22:58 Ответить
ну, загалом Ви, мабуть, праві... там наче й сина його в буцигарні тримають... але все ж таки "Маніфест 42" теж добряче зермаків налякав, вони трохи здали назад і таки зменшили суму застави, давши можливість одному з найвідоміших бізнесменів-інвесторів країни вийти на волю, тож пишу, що "зірвався з гачка", принаймні, цього разу.
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25.01.2024 00:21 Ответить
Думаю, що відпустили, бо все було заплановано лише як акція залякування, тому й справу змастирили непевну. Але проблема в іншому - суспільство спийняло і різні блогери та аналітики висвітлили цю акцію від ОПи трохи однозначно, не приділили уваги головній проблемі, що правоохоронна система вже всьо, вже не правоохоронна - це псярня диктатора і вони будуть виконувати накази, як нкведисти в 37-му.
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25.01.2024 11:23 Ответить
це точно!😢
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25.01.2024 12:05 Ответить
Пам'ятаю нещодавно виття стояло--" Щиро запрошуємо інвесторів в Україну, блд!,, Показова для бізнесу розправа,, Інвестклімату гаплик.,,,,,,"--- тепер, свЯтий кинув бабло, випустили, все! --- " ЗЕбуїни злякались! ",,), ---------Що за пистець тут твориться??,,),
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23.01.2024 22:40 Ответить
ви що, зовсім за новинами не слідкуєте? то що ви тоді робите під подібними постами? вам краще на марахвон - там все просто і думати не треба.
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25.01.2024 00:23 Ответить
слідкуєте за новинами??, --- я слідкую за Тим, щр мені потріьно, щодо подібних як ви кажете "постів"? я висловився вище, якщо ви не помітили, це Шоу шановна, таке ж, як вище вами згаданий телемараХфон!(, шоу, яке з поняттям думати, не має нічого спільного, і це шоу, створюють не дебіли, Його створюють для Дебілів!, якщо ви, ще Цього не зрозуміли!,(,
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25.01.2024 07:22 Ответить
Для чого людині хату спалили???
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23.01.2024 22:46 Ответить
це традиція. Просто на цей раз хор відмовився виступити разом з кварталом-95.
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23.01.2024 22:56 Ответить
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23.01.2024 23:14 Ответить
Зеленськи буде з татаровим жати бізнес ,на вибори гроші свої не кине , а хоче стати легітимним на другий срок...помилка його велика ,він ще не х.йло , а понти такі самі , знесуть йому голову українці , бо США вже 🤡 не підтримають
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23.01.2024 23:51 Ответить
Кажуть, Мазепа хотів спонсорувати Залужному похід в Президенти.
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23.01.2024 23:58 Ответить
Хто каже? Бабулькі під підїздом?
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24.01.2024 01:05 Ответить
Опозиційні блогери.
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24.01.2024 09:03 Ответить
Отакої! А то стільки ж "жалільників" мазєповських кормилося тут на новинах про "чесного і угнетьонного бізнесмена"! Грінкевичам-приготуватися на вихід !
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24.01.2024 00:33 Ответить
По#уй шо про мене подумаєте, зраду розганяю чи ні, але впевнений, що в Україні не буде краща ситуація з корупцією ніж є тепер, просто не буде і все. Бо така є натура українця - заробляти багатющо не піднявши з землі жодного каменя ! Говоріть і думайте що хочете, а я свою думку не зміню.
Постійно ловлять одних- відпускають, ловлять других - відпускають, а бідний плебс читає і надіється на краще. Не буде.
Хіба що закони прийняти про відрубування рук і ніг за корупцію прямо на місці, в кабінеті, тобто де зловили, там і відрубали, але то казка.
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24.01.2024 02:10 Ответить
А ви в нас тіко один такий не такий - на десятки лямів українців, але пояснення такій вашій тезі просте - ви просто описуєте себе не більше і не менше ( а докладніше чи розгорнітуше пояснювать не бду - камінь ліньки піднімать ).
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24.01.2024 03:31 Ответить
зебздюки б з задоволенням усіх порубали на фарш, тих, хто не підтримує найвеличнішого лідора...
була б людина, а карну справу придумають!
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24.01.2024 04:19 Ответить
Чому не затриманий той, хто видавав цю земельну ділянку ?
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24.01.2024 07:18 Ответить
Прекрасно - накрав на мільярд, відпустили за 20 мільйонів + 20 % апеляційному суду. Ще трошки заплатить за повторний перетинкордону.
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24.01.2024 07:25 Ответить
 
 