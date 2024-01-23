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Бизнесмен Мазепа вышел из-под стражи под залог
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Основатель компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ранее сегодня апелляционный суд уменьшил Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн грн.
Напомним, ГБР расследует дело Мазепы с 2022 года и настаивало на залоге в 700 млн грн, поскольку ориентировочная стоимость присвоенных земель – 1,1 млрд. грн.
Государственное бюро расследований задержало Игоря Мазепу 18 января во время прохождения украинско-польской границы.
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+24 МА Вроде
показать весь комментарий23.01.2024 22:29
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показать весь комментарий23.01.2024 22:13
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Пожалуйста, подождите...
так як його син знаходиться в сізо 🙁
Зе- марафон дивився три дні.
Про Бєню було сказано в контексті морди лиця ( на урку він ніяк не схожий, хоч проби ставити ніде)
Отак, друзі, кацапи нас і вбивають - кидають якомусь прищавому підарку пару сотень гривень і воно з трусів вискакує з подоляківською йухньою і починає відволікати увагу своїми "патріотичними"(однотипними заявами!!) від головного - ЗЕбуїни злякались!
ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЬ!!!
І випустили цього Мазепу!
Не знаю, чи зробили висновки інші бізнесмени, але посил був для Банкової ДУЖЕ потужний і...вони, як казала кацапська симонянша - "далі заднюю".
Подивимось за розвитком ситуаціі.
Постійно ловлять одних- відпускають, ловлять других - відпускають, а бідний плебс читає і надіється на краще. Не буде.
Хіба що закони прийняти про відрубування рук і ніг за корупцію прямо на місці, в кабінеті, тобто де зловили, там і відрубали, але то казка.
була б людина, а карну справу придумають!