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Бронирование военнообязанных деятелей культуры, не являющихся работниками стратегических учреждений, невозможно и не осуществляется, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Общество

україна,мобілізація

На сегодняшний день в Украине бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в том числе культурной и информационной сферы, которые отнесены к категории стратегических.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в.и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев. 

"На сегодняшний день бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в том числе культурной и информационной сферы, которые отнесены к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Общественное телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", - отметил он.

По словам Карандеева, вклад каждого деятеля культуры в нашу будущую победу важен.

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"Я могу вам сказать, что есть случаи, когда, на мой взгляд, человек вносит достаточно серьезный вклад в усиление обороноспособности Украины, в усиление устойчивости общества, в усиление позиций Украины за рубежом, что тоже очень важно. Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в учреждениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", - подчеркнул Карандеев.

Вместе с тем он заметил, что забронировать всех просто невозможно.

"Специальное бронирование для деятелей культуры, которые не являются работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и оно не происходит", - подытожил Карандеев.
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Топ комментарии
+23
Якщо немає "бронювання" то Кошового - на фронт! Хай своїми "талантами" смішить орків - "до смерті"!
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24.01.2024 12:49
+18
Серйозно?То чому Кошовий,Пікалов,Потап,Монатік і інші зелені культурні "діячі" не воюють,а спокійно виїжджають закордон.Невже вони всі хворі інваліди?
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24.01.2024 12:50
+13
Кошовий чи Пiкалов дiячi культури?
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24.01.2024 12:50
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Якщо немає "бронювання" то Кошового - на фронт! Хай своїми "талантами" смішить орків - "до смерті"!
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24.01.2024 12:49 Ответить
Так багато тексту мабуть для того й написано, щоб спробувати пояснити людям "стратегічну потребу суспільства в таланті та творчості кошових та пікалових". Але я так і не зрозумів, чому їх не можуть замінити жінки.
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24.01.2024 12:53 Ответить
Ви хочете сказати що "95 квартал" не є стратегічним підприємством?
Скоро за такі фрази років 5 даватимуть
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24.01.2024 13:11 Ответить
Най, най, найстратегічне підприємство!
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24.01.2024 13:16 Ответить
і навіть не підприємство, а надприємство
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24.01.2024 13:17 Ответить
Квартал95 - єто другоє?
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24.01.2024 12:49 Ответить
Хтось у це вірить?
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24.01.2024 12:50 Ответить
Серйозно?То чому Кошовий,Пікалов,Потап,Монатік і інші зелені культурні "діячі" не воюють,а спокійно виїжджають закордон.Невже вони всі хворі інваліди?
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24.01.2024 12:50 Ответить
"В музыканта не стрелять - он старается из всех сил"
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24.01.2024 13:35 Ответить
Кошовий чи Пiкалов дiячi культури?
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24.01.2024 12:50 Ответить
Дуже стратегічні, орденоносці!
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24.01.2024 12:54 Ответить
Ха-ха-ха.
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24.01.2024 13:17 Ответить
Это другое!😂
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24.01.2024 17:19 Ответить
Оце правильно. Нехай по клубам соваються і кокс нюхають.
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24.01.2024 12:55 Ответить
"Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти".

© Адмирал Колчак.

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24.01.2024 12:55 Ответить
Так 95 квартал стратегічне підприємство чи ні?
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24.01.2024 12:55 Ответить
аякже, а з ними і ліга сміху, і дизель шоу, і ще купа лайнового гумору.. як казав колись Глазовий "Наші сцени і екрани зайняла шпана"
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24.01.2024 12:59 Ответить
А 95-квартал - стратегічне підприємство.
"Шах і мат!" усім критикам!
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24.01.2024 13:04 Ответить
То чого тцк обходять стороною 95кагал? Чи це ''священна корова'' хрінпіду їх неможна чіпати.
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24.01.2024 13:04 Ответить
Айтівець GlobalLogic запропонував алгоритм справедливої мобілізації - 7 черг мобілізації, ліміт призову з однієї родини та пожиттєві фінансові гарантії для ветеранів
л
1. Перша черга.За прикладом Ізраїлю, в першу чергу мобілізації підлягають всі найближчі родичі призовного віку (18-60р.) чоловічої статі всього вищого політичного керівництва країни - Офісу Президента Україні, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного та Конституційного судів України.
2. Друга чергаВ другу чергу мобілізації підлягають всі скорочені державні чиновники, службовці, урядовці, працівники держпідприємств.

Для цього необхідно провести тотальну оптимізацію і скорочення державного апарату. Де це можливо, замінити державних чиновників і службовців чоловічої статі призовного віку особами жіночої статі, а також демобілізованими ветеранами Сил оборони України. Всі посади в ТЦК в незалежності від службового звання, повинні займати демобілізовані ветерани Сил оборони України.
3. Третя чергаВ третю чергу мобілізації підлягають не менше 10% особового складу всіх діючих структурних підрозділів державного апарату України, судів, прокуратури, СБУ, Національної поліції, а також всі не ветерани працівники ТЦК. Для цього необхідно провести оптимізацію держапарату, збільшити ефективність його роботи, зменшити відпустки, вихідні і святкові дні для чиновників. Перебування на будь-якій державній службі, робота в будь яких державних органах не повинна бути індульгенцією від військової служби для 100% особового складу структурних підрозділів цих державних органів.

Також під мобілізацію в цій черговості підпадають всі найближчі родичі всієї гілки виконавчої влади, влади на місцях, чиновників, держ. службовців, керівників держ. підприємств тощо.

4. Четверта чергаВ четверту чергу мобілізації підлягають всі пенсіонери призовного віку (до 60 років) силових структур, системи МВС, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Міноборони, Прикордонної служби, Служби транспорту, Митної служби, а також пенсіонери-чиновники.

Як відомо, працівники силових структур користуються привілейованими правами виходу на пенсію після 20-25 років служби, а також отримують високі спецпенсії за рахунок платників податків. Більшість з цих службовців не перебувають на обліках в ТЦК, натомість вони перебувають на спецобліках вище перелічених структур, до яких ТЦК не мають доступу.

5. Пята чергаВ п'яту чергу мобілізації підлягають ув'язнені, які на добровільних засадах виявлять бажання приєднатися до сил оборони України замість перебування у місцях позбавлення волі.

Термін служби у Силах оборони повинен зараховуватися їм до терміну перебування у місцях позбавлення волі у співвідношенні 1 до 1. Держава повинна створити умови і механізми для мобілізації таких осіб у сили оборони України. Ці люди повинні мати таке саме право і обов'язки щодо добровільного захисту держави, як і всі решта громадяни України.
6. Шоста чергаВ шосту чергу підлягають мобілізації всі чоловіки призовного віку, які НЕЗАКОННО виїхали за межі території України після 24 лютого 2022 року. Держава повинна створити умови і механізми для повернення цих людей з-за кордону і їх подальшої можливої мобілізації.

В іншому випадку держава, вище політичне керівництво і відповідні державні чиновники повинні нести кримінальну відповідальність за неможливість забезпечення безпеки і охорони державного кордону.
7. Остання черга

В останню чергу мобілізації підлягають громадяни України, які офіційно працюють і платять податки, ФОПи, власники бізнесів і підприємств, приватні підприємці, громадяни, найближчі родичі яких вже мобілізовані, або були мобілізовані.
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24.01.2024 13:08 Ответить
Шо це таке, це айтівець пропонує державних зелених службовців та бубачкіних силовичків на фронт? Взагалі охлос *****))) ще кагал-95 може запропонуєте?
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24.01.2024 13:17 Ответить
Ой, щоб не з'явились "стратегічно важливі хори "хлопчиків" від 27-ми до 45-ти років" з діток чиновників всіх мастей...
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24.01.2024 13:10 Ответить
Во время 2-й мировой был один Левитан и агитбригады на фронт и фсё!
Суспильному - шах и мат....
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24.01.2024 13:10 Ответить
деятелями культуры могут работать женщины.
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24.01.2024 13:18 Ответить
 
 