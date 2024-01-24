Бронирование военнообязанных деятелей культуры, не являющихся работниками стратегических учреждений, невозможно и не осуществляется, - Минкульт
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На сегодняшний день в Украине бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в том числе культурной и информационной сферы, которые отнесены к категории стратегических.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в.и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
"На сегодняшний день бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в том числе культурной и информационной сферы, которые отнесены к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Общественное телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", - отметил он.
По словам Карандеева, вклад каждого деятеля культуры в нашу будущую победу важен.
"Я могу вам сказать, что есть случаи, когда, на мой взгляд, человек вносит достаточно серьезный вклад в усиление обороноспособности Украины, в усиление устойчивости общества, в усиление позиций Украины за рубежом, что тоже очень важно. Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в учреждениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", - подчеркнул Карандеев.
Вместе с тем он заметил, что забронировать всех просто невозможно.
"Специальное бронирование для деятелей культуры, которые не являются работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и оно не происходит", - подытожил Карандеев.
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"Шах і мат!" усім критикам!
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1. Перша черга.За прикладом Ізраїлю, в першу чергу мобілізації підлягають всі найближчі родичі призовного віку (18-60р.) чоловічої статі всього вищого політичного керівництва країни - Офісу Президента Україні, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного та Конституційного судів України.
2. Друга чергаВ другу чергу мобілізації підлягають всі скорочені державні чиновники, службовці, урядовці, працівники держпідприємств.
Для цього необхідно провести тотальну оптимізацію і скорочення державного апарату. Де це можливо, замінити державних чиновників і службовців чоловічої статі призовного віку особами жіночої статі, а також демобілізованими ветеранами Сил оборони України. Всі посади в ТЦК в незалежності від службового звання, повинні займати демобілізовані ветерани Сил оборони України.
3. Третя чергаВ третю чергу мобілізації підлягають не менше 10% особового складу всіх діючих структурних підрозділів державного апарату України, судів, прокуратури, СБУ, Національної поліції, а також всі не ветерани працівники ТЦК. Для цього необхідно провести оптимізацію держапарату, збільшити ефективність його роботи, зменшити відпустки, вихідні і святкові дні для чиновників. Перебування на будь-якій державній службі, робота в будь яких державних органах не повинна бути індульгенцією від військової служби для 100% особового складу структурних підрозділів цих державних органів.
Також під мобілізацію в цій черговості підпадають всі найближчі родичі всієї гілки виконавчої влади, влади на місцях, чиновників, держ. службовців, керівників держ. підприємств тощо.
4. Четверта чергаВ четверту чергу мобілізації підлягають всі пенсіонери призовного віку (до 60 років) силових структур, системи МВС, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Міноборони, Прикордонної служби, Служби транспорту, Митної служби, а також пенсіонери-чиновники.
Як відомо, працівники силових структур користуються привілейованими правами виходу на пенсію після 20-25 років служби, а також отримують високі спецпенсії за рахунок платників податків. Більшість з цих службовців не перебувають на обліках в ТЦК, натомість вони перебувають на спецобліках вище перелічених структур, до яких ТЦК не мають доступу.
5. Пята чергаВ п'яту чергу мобілізації підлягають ув'язнені, які на добровільних засадах виявлять бажання приєднатися до сил оборони України замість перебування у місцях позбавлення волі.
Термін служби у Силах оборони повинен зараховуватися їм до терміну перебування у місцях позбавлення волі у співвідношенні 1 до 1. Держава повинна створити умови і механізми для мобілізації таких осіб у сили оборони України. Ці люди повинні мати таке саме право і обов'язки щодо добровільного захисту держави, як і всі решта громадяни України.
6. Шоста чергаВ шосту чергу підлягають мобілізації всі чоловіки призовного віку, які НЕЗАКОННО виїхали за межі території України після 24 лютого 2022 року. Держава повинна створити умови і механізми для повернення цих людей з-за кордону і їх подальшої можливої мобілізації.
В іншому випадку держава, вище політичне керівництво і відповідні державні чиновники повинні нести кримінальну відповідальність за неможливість забезпечення безпеки і охорони державного кордону.
7. Остання черга
В останню чергу мобілізації підлягають громадяни України, які офіційно працюють і платять податки, ФОПи, власники бізнесів і підприємств, приватні підприємці, громадяни, найближчі родичі яких вже мобілізовані, або були мобілізовані.
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