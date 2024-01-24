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В боях за Украину погибли двое белорусских добровольцев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во второй половине января на войне в Украине погибли два добровольца из Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что информацию о смерти добровольцев подтвердили из нескольких источников.
По соображениям безопасности, родственники в Беларуси пока не называют их позывных и даже части, в которой они служили.
С начала полномасштабной войны в Украине в борьбе с российской агрессией погибли, по меньшей мере, 38 белорусских добровольцев.
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а) Заклікала далучацца да ЗСУ
б) Стварыла беларускую роту Сахашчыка ў 79 бр.
в) Перадавала ім дроны
Лепш спытай чаму Польша, Германія, Балтыя, Сша, Францыя г.д. вызналі ціханоўскую а Зяленскі ўсе хоча не злаваць вусатага
І не забывай што большасць беларускіх дабраахвотнікаў удзельнічалі ў пратэстах
Вони відстояли, СВОБОДУ та майбутнє України!!
Герої зробили більше для України, ніж оті,Стефанчук Зеленський Шмигаль …
А калі загінулі за украіну пішуць "білорускіе доброохвотнікі",а не "білорусы"
а по суті, якщо рашку ніхто не збирається розвалювати (маю на увазі США та Європу, а також і "хороших русскіх"), то як зробити Бєларусь справді незалежною ? якщо ніхто за Україну особливо не вписується, ти думаєш хтось впишеться за Бєларусь ?
я, чесно кажучи, "без надії сподіваюсь", що утвориться якийсь військовий союз з Польщі, України, Бєларусі та Литви, але це ніяк не проглядається