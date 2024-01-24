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В боях за Украину погибли двое белорусских добровольцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь,добровольці

Во второй половине января на войне в Украине погибли два добровольца из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что информацию о смерти добровольцев подтвердили из нескольких источников.

По соображениям безопасности, родственники в Беларуси пока не называют их позывных и даже части, в которой они служили.

С начала полномасштабной войны в Украине в борьбе с российской агрессией погибли, по меньшей мере, 38 белорусских добровольцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков. ФОТО
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24.01.2024 12:57 Ответить
Світла памʼять Героям , які віддали свої життя за Украіну та щирі співчуття іхнім родинам 😪😪😪
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24.01.2024 13:03 Ответить
Нажаль , это исключение на фоне букетиков тихановской. Кста, тихановская по этому случаю молчит, шо сельоТка об лед.
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24.01.2024 13:11 Ответить
Ціханоўская

а) Заклікала далучацца да ЗСУ

б) Стварыла беларускую роту Сахашчыка ў 79 бр.

в) Перадавала ім дроны

Лепш спытай чаму Польша, Германія, Балтыя, Сша, Францыя г.д. вызналі ціханоўскую а Зяленскі ўсе хоча не злаваць вусатага

І не забывай што большасць беларускіх дабраахвотнікаў удзельнічалі ў пратэстах
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24.01.2024 14:49 Ответить
Низький Уклін полеглим Захисникам України!
Вони відстояли, СВОБОДУ та майбутнє України!!
Герої зробили більше для України, ніж оті,Стефанчук Зеленський Шмигаль …
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24.01.2024 13:12 Ответить
Це!!--Безперечно!,
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24.01.2024 13:22 Ответить
Як заўседы калі нелегітымні і нікем не вызнаны лукашэнка нешта робіць, то навіны "Беларусь зрабіла тое." "Беларусь гоніць мігрантаў у Яўропу".

А калі загінулі за украіну пішуць "білорускіе доброохвотнікі",а не "білорусы"
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24.01.2024 14:50 Ответить
не переживай, про нас теж колись писали "руські добровольці", коли Русь була в складі Великого Литовського Князівства

а по суті, якщо рашку ніхто не збирається розвалювати (маю на увазі США та Європу, а також і "хороших русскіх"), то як зробити Бєларусь справді незалежною ? якщо ніхто за Україну особливо не вписується, ти думаєш хтось впишеться за Бєларусь ?

я, чесно кажучи, "без надії сподіваюсь", що утвориться якийсь військовий союз з Польщі, України, Бєларусі та Литви, але це ніяк не проглядається
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24.01.2024 16:45 Ответить
 
 