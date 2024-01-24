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Новости Война в Украине
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В Харькове количество погибших в результате ракетного удара возросло до 10

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків,рятувальники

В результате ракетных ударов по Харькову 23 января увеличилось количество погибших. Спасатели деблокировали тела двух погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Спасатели обнаружили и деблокируют из-под завалов пятиэтажки в Киевском районе г. Харькова труп человека. Пол и другие данные будут сообщены впоследствии. Количество погибших увеличилось до 9 человек", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который вчера попали оккупанты, деблокируют два тела мужчины и женщины.

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили, что число погибших в Харькове выросло до 10 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Смотрите также: Последствия ракетного удара по Харькову, среди пострадавших - дети (обновлено). ФОТОрепортаж
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Кацапу все вернеться...дуже скоро.До того все йде......
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24.01.2024 14:35 Ответить
🕯️♥️😢🙏
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24.01.2024 15:29 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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24.01.2024 18:15 Ответить
Троль, ти щось малувато нашкрябав,у ведмедчука платять за кількость буков ?
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24.01.2024 20:56 Ответить
Згода..тількі спалити той ублбдочний білгород..там понти живе нелюдюду..тоді буде толк..
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25.01.2024 00:35 Ответить
Проходь далі, але йдеш ти правильно- в напрямі дурки.
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24.01.2024 21:12 Ответить
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24.01.2024 22:34 Ответить
 
 