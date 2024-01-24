В Харькове количество погибших в результате ракетного удара возросло до 10
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В результате ракетных ударов по Харькову 23 января увеличилось количество погибших. Спасатели деблокировали тела двух погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"Спасатели обнаружили и деблокируют из-под завалов пятиэтажки в Киевском районе г. Харькова труп человека. Пол и другие данные будут сообщены впоследствии. Количество погибших увеличилось до 9 человек", - говорится в сообщении.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который вчера попали оккупанты, деблокируют два тела мужчины и женщины.
Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили, что число погибших в Харькове выросло до 10 человек.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.