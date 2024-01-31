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На популярные военные вакансии до 77 претендентов на одно место, – основатель Lobby X Грезев

зсу,військові,українські

Военные специальности становятся более перспективными в Украине, на некоторые из них - по 60-80 претендентов на место

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава рекрутинговой организации Lobby X Владислав Грезев.

В частности, на первом месте по популярности среди кандидатов – штабная работа. Это делопроизводители, бухгалтеры, юристы, офицеры управления, закупщики и т.д. Далее следуют ИТ-должности, операторы беспилотников, должности в пресс-службах.

"По штабной работе – 65 человек на место, по IТ – 77, на операторов БПЛА – 60 человек на место, по пресс-службе – 76 человек на место", - подчеркнул Грезев.

На пятом месте – категория "другие", куда входят повара, взрывотехники, водолазы и другие "специфические" должности. Далее по популярности — медицина, транспорт (чисто водители, работающие в логистике), разведка, связь, пехота и т.д. Всего более 20 направлений по военным специальностям.

Во время работы депутатов над законопроектом о мобилизации в рекрутинговой компании "почувствовали ажиотаж".

"Люди кучу вопросов начали задавать - как происходит процесс, какие гарантии, что к чему. Мы это все консультировали, потом организовали два прямых эфира с ответами на вопросы от аудитории", - рассказал Грезев.

Кого не хватает в ВСУ?

В армии больше всего нуждаются в пехоте. На втором по потребностям – медицинские специалисты, на третьем – штабная работа, на четвертом – IТ, на пятом – операторы БПЛА, на шестом – связисты, на седьмом – категория другое, на восьмом – командование (командиры рот, отделов, взводов и т.п.), на девятом – артиллерия, затем идет пресс-служба.

Руководитель рекрутингового агентства отметил, что они рекомендуют подписывать контракт.

"Мы рекомендуем подписывать контракт, потому что контракт имеет дополнительную проверку от командования, плюс контракт тоже сейчас действует до конца военного положения, как и мобилизация, плюс в контракте есть дополнительные бонусы", – пояснил Грезев.

Также читайте: Через платформу LobbyX подали более 6 тысяч заявок для присоединения к ВСУ, - Минобороны

Автор: 

работа (599) ВСУ (6553) рекрутинг (128)


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Топ комментарии
+31
Коротко кажучи, ідея виявилась непоганою і життєздатною, але з одним, невеликим але....в піхоту бажаючих.... так би мовити, не дуже.
І фактично забезпечити потік людей в піхоту є лише 2 методи: 1.) дати піхотинцям шалені гроші, причому, як і відразу після підписання контракту, так і помісячно. 2.) загнати туди силоміць народ.
Який варіант обере влада, і так зрозуміло.
P.S. І відповідь на питання - а де взяти оті шалені гроші для піхоти, досить проста - а для суддів, прокурорів, топ чиновників і т.п., їх же знаходять без проблем?
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31.01.2024 09:02
+24
ТОбі правильно сказали! Раз ти у нас такий "бойовий" і тут пишеш - значить ти - не на фронті У мене, наприклад, лише двое підписників-фронтовики Але обоє - медики Тобто, не сидять постійно в окопі
Так що "підставляй хвіст" Або "бери жопу в горсть" та йди на контракт А не воюй "геройськи" на "інтернет-фронті" Бо я бачу, що ти тут "скочив як Пилип з конопель", на форумі, і другий день усіх повчаєш, як треба воювать!
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31.01.2024 09:16
+24
В країні йде запекла боротьба в тилу як випхати когось в окопи, щоб не йти самому.
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31.01.2024 09:17
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всем зелеДрочерам по калашмату и на Бахмут, биомусор не жалко + специальность штурмовик, только основная масса этого Гнилья сбежали за кордон...
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31.01.2024 14:04 Ответить
А в пехоту сколько претендентов на одну вакансию?
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31.01.2024 14:16 Ответить
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