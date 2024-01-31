На популярные военные вакансии до 77 претендентов на одно место, – основатель Lobby X Грезев

Военные специальности становятся более перспективными в Украине, на некоторые из них - по 60-80 претендентов на место

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава рекрутинговой организации Lobby X Владислав Грезев.

В частности, на первом месте по популярности среди кандидатов – штабная работа. Это делопроизводители, бухгалтеры, юристы, офицеры управления, закупщики и т.д. Далее следуют ИТ-должности, операторы беспилотников, должности в пресс-службах.

"По штабной работе – 65 человек на место, по IТ – 77, на операторов БПЛА – 60 человек на место, по пресс-службе – 76 человек на место", - подчеркнул Грезев.

На пятом месте – категория "другие", куда входят повара, взрывотехники, водолазы и другие "специфические" должности. Далее по популярности — медицина, транспорт (чисто водители, работающие в логистике), разведка, связь, пехота и т.д. Всего более 20 направлений по военным специальностям.

Во время работы депутатов над законопроектом о мобилизации в рекрутинговой компании "почувствовали ажиотаж".

"Люди кучу вопросов начали задавать - как происходит процесс, какие гарантии, что к чему. Мы это все консультировали, потом организовали два прямых эфира с ответами на вопросы от аудитории", - рассказал Грезев.

Кого не хватает в ВСУ?

В армии больше всего нуждаются в пехоте. На втором по потребностям – медицинские специалисты, на третьем – штабная работа, на четвертом – IТ, на пятом – операторы БПЛА, на шестом – связисты, на седьмом – категория другое, на восьмом – командование (командиры рот, отделов, взводов и т.п.), на девятом – артиллерия, затем идет пресс-служба.

Руководитель рекрутингового агентства отметил, что они рекомендуют подписывать контракт.

"Мы рекомендуем подписывать контракт, потому что контракт имеет дополнительную проверку от командования, плюс контракт тоже сейчас действует до конца военного положения, как и мобилизация, плюс в контракте есть дополнительные бонусы", – пояснил Грезев.

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