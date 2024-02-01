Эстония закрыла для автомобилей пограничный переход из РФ

Движение транспорта по автомобильному мосту, соединяющему российский Ивангород и эстонскую Нарву, приостановлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

В Ивангороде россияне ремонтируют КПП, ремонт продлится до конца 2025 года. Поэтому границу в Нарве можно будет пересекать только пешком. Ежедневно его пересекали около 4 тыс. человек.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) прогнозирует, что количество пересечений границы сократится до 20 процентов, хотя не исключен и обратный эффект.

Начальник пограничного бюро Восточной префектуры Эрик Пургель рассказал, что поздно вечером в среду они получили официальную информацию от РФ об остановке транспортных средств, пересекающих границу, и спланировали на ее основе свои действия.

В то же время, Россия продолжила пропускать авто со своей стороны.

"Мы видели, что Россия, похоже, не придерживается времени, но поскольку они (водители) были гражданами Эстонии, мы, естественно, согласились. Мы не стали оставлять их в ловушке между двумя пунктами пересечения границы", - добавил Пургель.

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