Вооруженные силы Великобритании не готовы участвовать в полномасштабной войне, несмотря на то, что такая готовность является важным фактором сдерживания противников Британии в период обострения глобальной нестабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent, об этом заявили депутаты парламента Великобритании.

Состояние британской армии повышает риск, что Вооруженные силы исчерпают свои возможности после первых нескольких месяцев войны "равный-равному". Правительство страны должно решить проблему дефицита запасов и кризис с набором персонала.

"Военные постоянно перегружены, а постоянное давление на личный состав обостряет кризис с набором и содержанием личного состава, в результате чего больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них", - предупреждают депутаты.

По словам межпартийной группы политиков, темпы текущих военных операций в мире свидетельствуют о том, что министры рискуют "оказаться неспособными обеспечить настоящую боевую и стратегическую готовность". Это может поставить под угрозу безопасность Великобритании.

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Расследование Комитета по обороне показало, что "сокращение" Вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании. Это произошло после того, как министр обороны Грант Шаппс предупредил, что мир "движется от послевоенного до довоенного" и Великобритания должна обеспечить готовность "всей оборонной экосистемы" к защите своей родины.

В январе глава армии генерал сэр Патрик Сандерс сказал, что Британия должна быть готова сформировать "гражданскую армию" из десятков тысяч человек в случае войны с такими странами, как Российская Федерация. По его словам, стране важно заложить основы "национальной мобилизации".

В своем новом отчете члены парламента также призвали министров обеспечить, чтобы вооруженные силы не были лишены ресурсов, подготовки и времени, необходимых для ведения и победы в продолжительной войне высокой интенсивности.