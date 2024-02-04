Военные Великобритании не готовы к полномасштабной войне, - The Independent
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Вооруженные силы Великобритании не готовы участвовать в полномасштабной войне, несмотря на то, что такая готовность является важным фактором сдерживания противников Британии в период обострения глобальной нестабильности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent, об этом заявили депутаты парламента Великобритании.
Состояние британской армии повышает риск, что Вооруженные силы исчерпают свои возможности после первых нескольких месяцев войны "равный-равному". Правительство страны должно решить проблему дефицита запасов и кризис с набором персонала.
"Военные постоянно перегружены, а постоянное давление на личный состав обостряет кризис с набором и содержанием личного состава, в результате чего больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них", - предупреждают депутаты.
По словам межпартийной группы политиков, темпы текущих военных операций в мире свидетельствуют о том, что министры рискуют "оказаться неспособными обеспечить настоящую боевую и стратегическую готовность". Это может поставить под угрозу безопасность Великобритании.
Расследование Комитета по обороне показало, что "сокращение" Вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании. Это произошло после того, как министр обороны Грант Шаппс предупредил, что мир "движется от послевоенного до довоенного" и Великобритания должна обеспечить готовность "всей оборонной экосистемы" к защите своей родины.
В январе глава армии генерал сэр Патрик Сандерс сказал, что Британия должна быть готова сформировать "гражданскую армию" из десятков тысяч человек в случае войны с такими странами, как Российская Федерация. По его словам, стране важно заложить основы "национальной мобилизации".
В своем новом отчете члены парламента также призвали министров обеспечить, чтобы вооруженные силы не были лишены ресурсов, подготовки и времени, необходимых для ведения и победы в продолжительной войне высокой интенсивности.
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бульбостан в Україні? ви адекватний?
майдан від вашого бажання не виникне
потрібно все скластися до купи
Але там воювали всі,навіть члени королівської родини.
П.С.
В тому і справа, що з влади нікого не має на нулі. Всі на корупційному фронті задіяні, воюють день і ніч з державним бюджетом, навіть ними відвойоване для власної сім'ї захистити часу не вистачає, тому це має робити народ....на нулі, де українці гинуть не від обжорства і власної алчості, а від куль.
We are spending more than £50bn on defence this this year alone, and have significantly increased our spending on defence equipment to £288.6bn over the next decade, including investing in deepening our stockpiles and bringing in new tanks, fighter jets and warships.(с)
Україна дуже маленька для тяганини з таким величезним підаром
і звісно, військові його величності, не готові та не будуть захищати лєваков соціалістів з європи і особливо з німеччини.
британці на все життя запам'ятали бомбардування лондона, кров і піт другої світової.
Немного о ядерной катастрофе на заводе Маяк в сентября 1957 года.. кошмар что творили советские ЛуZeры после взрыва...
Напевно вони то готові в тій чи іншій мірі. Е суспільство не готове до війни. Адже військові у такому випадку потребуватимуть поповнення кадрів з цивільних.
Це ж не генерал сказав, і не міністр оброни ...
а британці наробили приватних шкіл і заробляють на діточках кацапських великі гроши , хоча для ЕС важливіше вчити німецьку
Заарештували Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка, Валерія Звегінцева, Владислава Галкіна, Анатолія Губанова, Валерія Голубкіна. Імен ще трьох учених видання не наводить. Володимира Кудрявцева, Романа Ковальова, Дмитра Колкера також затримали, але вони померли після слідства. Усіх обвинувачували в держзраді.Молодець Кацапіна Путлер Адольфович,так так тримати!
А всякие там ИНДЕПЕНДЕНТЫ
Среди спонсоров которых российские олигархи
Мне до сраки
Скажите - отпрыски какой королевской семьи служили ?
Участвовали в боевых действиях?
Вот и весь ответ
И не надо разводить всякую российскую муть
Из разряда - в ЛОНДОНЕ ГОЛОД!!!