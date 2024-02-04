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Новости За рубежом
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Военные Великобритании не готовы к полномасштабной войне, - The Independent

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

велика,армія,британія

Вооруженные силы Великобритании не готовы участвовать в полномасштабной войне, несмотря на то, что такая готовность является важным фактором сдерживания противников Британии в период обострения глобальной нестабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent, об этом заявили депутаты парламента Великобритании.

Состояние британской армии повышает риск, что Вооруженные силы исчерпают свои возможности после первых нескольких месяцев войны "равный-равному". Правительство страны должно решить проблему дефицита запасов и кризис с набором персонала.

"Военные постоянно перегружены, а постоянное давление на личный состав обостряет кризис с набором и содержанием личного состава, в результате чего больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них", - предупреждают депутаты.

По словам межпартийной группы политиков, темпы текущих военных операций в мире свидетельствуют о том, что министры рискуют "оказаться неспособными обеспечить настоящую боевую и стратегическую готовность". Это может поставить под угрозу безопасность Великобритании.

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Расследование Комитета по обороне показало, что "сокращение" Вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании. Это произошло после того, как министр обороны Грант Шаппс предупредил, что мир "движется от послевоенного до довоенного" и Великобритания должна обеспечить готовность "всей оборонной экосистемы" к защите своей родины.

В январе глава армии генерал сэр Патрик Сандерс сказал, что Британия должна быть готова сформировать "гражданскую армию" из десятков тысяч человек в случае войны с такими странами, как Российская Федерация. По его словам, стране важно заложить основы "национальной мобилизации".

В своем новом отчете члены парламента также призвали министров обеспечить, чтобы вооруженные силы не были лишены ресурсов, подготовки и времени, необходимых для ведения и победы в продолжительной войне высокой интенсивности.
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Топ комментарии
+24
Ну у Британии хоть есть неплохой флот и им повезло что у них не появилась вторая Меркель и не уничтожила под корень армию.
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04.02.2024 08:46
+23
Дивно що готуються не до шашликів
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04.02.2024 09:02
+16
пітарелли зробили помилку, що маючи абсолютно пропарашну українську владу і вище керівнкицтво в усіх ланках, взагалі почали війну проти України. коли у ***** було б терпіння, то він міг би зачекати, поки дерьмозелі тихим сапом встановили б бульбохуйлошну диктатуру і, можливо, вже на цей час Україна була б бульболяндія 2.0 а ось після цього, відновивши військову індустрію сходу, вони почали б клепати танки, авіамотори, ракети, випускати броню, закласти нові кораблі,...., при роботі на цих заводах українців за хліб та воду, і готуватись до "дранґ нах вестен". і через декілька років, першими б в наступ на польщу та балтію були кинуті знову ж українці та білоруси, зігнані в нові український та білоруський фронти. а захід та америка так би й стурбовувались далі, називаючи на додаток щей зеленого, як і бульбо***** "нелігітимним".
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04.02.2024 09:16
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Вряд ли параша полезет на Британские острова. Это они говорят, что не смогут долго поддерживать союзников по НАТО в Европе.
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04.02.2024 08:46 Ответить
Ніхто не готовий.Але воювати доведеться
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04.02.2024 09:23 Ответить
Ну у Британии хоть есть неплохой флот и им повезло что у них не появилась вторая Меркель и не уничтожила под корень армию.
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04.02.2024 08:46 Ответить
Дивно що готуються не до шашликів
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04.02.2024 09:02 Ответить
У них там барбекю больше в моде.
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04.02.2024 09:07 Ответить
Ті, хто готувався до шашликів, вже 2 роки стримують навалу в кілька разів переважаючого ворога і, навіть, визволили значну частину окупованої території. А ті, хто не готується, не здатні вистояти кількох місяців війни"рівний - рівному". Дивно, правда?
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04.02.2024 10:56 Ответить
Да - демократіі сильно роздемократились а авторитарні режими це унюхали
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04.02.2024 08:50 Ответить
"Велика Британія повинна забезпечити готовність "всієї оборонної екосистеми" до захисту своєї батьківщини"- і ні про яке НАТО тоді вже мова не йтиме. Кожен сам за себе. Під@ри кусають себе за ср@ку, бо розуміють яку ашипку савєршилі, розпочавши свою асвабадітєльную хйню саме з України.
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04.02.2024 08:54 Ответить
Они только с Украиной воевать и могут.
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04.02.2024 08:59 Ответить
пітарелли зробили помилку, що маючи абсолютно пропарашну українську владу і вище керівнкицтво в усіх ланках, взагалі почали війну проти України. коли у ***** було б терпіння, то він міг би зачекати, поки дерьмозелі тихим сапом встановили б бульбохуйлошну диктатуру і, можливо, вже на цей час Україна була б бульболяндія 2.0 а ось після цього, відновивши військову індустрію сходу, вони почали б клепати танки, авіамотори, ракети, випускати броню, закласти нові кораблі,...., при роботі на цих заводах українців за хліб та воду, і готуватись до "дранґ нах вестен". і через декілька років, першими б в наступ на польщу та балтію були кинуті знову ж українці та білоруси, зігнані в нові український та білоруський фронти. а захід та америка так би й стурбовувались далі, називаючи на додаток щей зеленого, як і бульбо***** "нелігітимним".
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04.02.2024 09:16 Ответить
ні, думаю був би 3й майдан, мабуть зі зброєю у кожного другого
бульбостан в Україні? ви адекватний?
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04.02.2024 10:26 Ответить
)))))))) ага, а тцк буде ловить нарід й далі по вулицях і додатково відсилати ще й на майдан. на жаль, перша фаза бульбостана вже в Україні
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04.02.2024 10:58 Ответить
якись хворі фантазії, сиди собі у австрії своїй підкацапній, та не переймайся
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04.02.2024 11:07 Ответить
Який Майдан? Зелень за 5 років вже зварила українців та перетворила країну на міні- паРашу і ніхто ні гугу. Звісно, в цьому їм добряче війна допомогла, але, думаю і без неї Майдан би вже не відбувся.
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04.02.2024 12:16 Ответить
у вас параноя
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04.02.2024 12:55 Ответить
Ну так чому зараз немає Майдану? Коли вже відверто підтираються Конституцією і розкрадають країну під час війни? Коли вже видно, що влада - абсолютно недієздатна, більш того - працює на ворога? Де ж Майдан? А я скажу де. Кожен, хто вийде тепер на Майдан - стане агентом Кремля і аорогом держави. І в автозак. Як в паРаші.
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04.02.2024 14:56 Ответить
бо ще не припекло як слід
майдан від вашого бажання не виникне
потрібно все скластися до купи
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04.02.2024 15:28 Ответить
***** швидко старіє і маразматику дуже хотілось побачити "возрождєнія СССР".
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04.02.2024 20:01 Ответить
Велика морська країна у будь-якому разі зможе себе захистити, нехай не прибідняються. І себе захистять і нам допоможуть. Щира подяка британцям за підтримку.
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04.02.2024 09:02 Ответить
Велика морська країну у другу світову зуміла вибудувати найкращу,мабутьу Європі систему ППО,одгі з найкращих у світі літаки.
Але там воювали всі,навіть члени королівської родини.
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04.02.2024 09:10 Ответить
Якщо воювали всі то хто працював і забезпечував життєдіяльність країни?

П.С.
В тому і справа, що з влади нікого не має на нулі. Всі на корупційному фронті задіяні, воюють день і ніч з державним бюджетом, навіть ними відвойоване для власної сім'ї захистити часу не вистачає, тому це має робити народ....на нулі, де українці гинуть не від обжорства і власної алчості, а від куль.
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04.02.2024 09:42 Ответить
І нічого нового в новинах.... Москалі ********, інші обговорюють...
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04.02.2024 09:03 Ответить
ну і навіщо така армія яка не готова воювати ?
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04.02.2024 09:07 Ответить
Зато у них ракеты и ядерное оружие есть,так что всякие Соловьевы только гавкать могут и вообще мне интересно как они собираются бомбить Лондон если там у российских чиновников находятся десятки тысяч квартир и особняков.
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04.02.2024 09:10 Ответить
Там не про це. Підвищення фінансування і забезпечення ресурсів/провізії тощо. Також оновлення літаків, кораблів, танків. В цьому році 50 мільярдів фунтів планують витратити і 288.6 мільярдів за десять років. Ось цитата:

We are spending more than £50bn on defence this this year alone, and have significantly increased our spending on defence equipment to £288.6bn over the next decade, including investing in deepening our stockpiles and bringing in new tanks, fighter jets and warships.(с)
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04.02.2024 11:32 Ответить
"...не готові до війни..." та Ви \ сикуни НАТО\ три дні будете вирішувати як законно переходити кордони країн альянсу в разі потреби. яка готовнсть- путін за цей час вирішить набагато більше. Результати демократії.
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04.02.2024 09:13 Ответить
Демократія не подобається? Їжайте в іран, там "парядак"!
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04.02.2024 09:19 Ответить
результат твоєї демократії ЗЕК янукович і \без матюків\ дилетант Зеленський президент європейської держави. Результат?
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04.02.2024 09:30 Ответить
Як від толерантності до толерастії - один крок, так і від демократії до дєрьмократії...
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04.02.2024 12:11 Ответить
було б класно якщо королівсьа армія на наше прохання втрутилася в театр бойових дій.
Україна дуже маленька для тяганини з таким величезним підаром
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04.02.2024 09:17 Ответить
військові його величності, готові захищати свої острови, та країни співдружності.
і звісно, військові його величності, не готові та не будуть захищати лєваков соціалістів з європи і особливо з німеччини.
британці на все життя запам'ятали бомбардування лондона, кров і піт другої світової.
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04.02.2024 09:24 Ответить
А зачем им воевать? У них договор с Украиной. Украинская армия... британским оружием....
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04.02.2024 09:24 Ответить
Якась лажа.Якщо британці готують українців,то їм нічого не заважає так само підготувати своїх.Але хіба вони збираються воювати лиш піхотою?(
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04.02.2024 09:28 Ответить
https://youtu.be/xLmfsimrRrA?si=ENiVuxfx5zveuDuQ..

Немного о ядерной катастрофе на заводе Маяк в сентября 1957 года.. кошмар что творили советские ЛуZeры после взрыва...
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04.02.2024 09:33 Ответить
Що вони не готові - вбивати, вмирати
Напевно вони то готові в тій чи іншій мірі. Е суспільство не готове до війни. Адже військові у такому випадку потребуватимуть поповнення кадрів з цивільних.
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04.02.2024 09:37 Ответить
Якийсь "Індепендент" щось брякнув про те, що бовкнув якийсь депутат без імені....
Це ж не генерал сказав, і не міністр оброни ...
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04.02.2024 09:48 Ответить
Останнім часом багато вкидів у ЗМІ від якись інкогніто . Може це теж інформаційна війна від кацапів,
а британці наробили приватних шкіл і заробляють на діточках кацапських великі гроши , хоча для ЕС важливіше вчити німецьку
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04.02.2024 10:17 Ответить
Аби техніки, ракет і набоїв було достатньо, аби принципи управління армією були не радянськими, аби чиновники МО не крали на закупівлях... Все інше - питання трьох днів, поки особовий склад оговтається і стане залізним
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04.02.2024 10:22 Ответить
А, ну тогда пусть в пабах пока что посидят, сил поднакопят.
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04.02.2024 10:56 Ответить
Лондон вже років 30 як окупован російською жидвою як абрамоввіч,рабіновіч, кажуть наш блазень теж рученьки приложив !
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04.02.2024 12:04 Ответить
Учених, які вивчають гіперзвук, заарештовували в підмосковних Центральному науково-дослідному інституті машинобудування (ЦНДІмаш), Центральному аерогідродинамічному інституті (ЦАГІ), а також у новосибірському Інституті теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ) Сибірського відділення РАН.

Заарештували Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка, Валерія Звегінцева, Владислава Галкіна, Анатолія Губанова, Валерія Голубкіна. Імен ще трьох учених видання не наводить. Володимира Кудрявцева, Романа Ковальова, Дмитра Колкера також затримали, але вони померли після слідства. Усіх обвинувачували в держзраді.Молодець Кацапіна Путлер Адольфович,так так тримати!
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04.02.2024 12:14 Ответить
То все кремлівська провокація, всі європейські країни зараз готові до широкомасштабної війни тільки питання в тому чи вона буде і з ким, з рагкою це малоімовірно бо її всю армію розіб'ють за кілька днів.
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04.02.2024 12:26 Ответить
китай....ну штаты так точно на китай готовяться)
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04.02.2024 12:30 Ответить
Вот когда об этом напишет ВВС - я поверю
А всякие там ИНДЕПЕНДЕНТЫ
Среди спонсоров которых российские олигархи
Мне до сраки
Скажите - отпрыски какой королевской семьи служили ?
Участвовали в боевых действиях?
Вот и весь ответ
И не надо разводить всякую российскую муть
Из разряда - в ЛОНДОНЕ ГОЛОД!!!
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04.02.2024 13:18 Ответить
А взагалі, може потім виявитись, що увесь славнозвісний блок НАТО насправді лише велика мильна бульбашка.
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04.02.2024 13:47 Ответить
 
 