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Польша ужесточит контроль и проверки на границе с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон,україно-польський

В правительстве Польши анонсировали ужесточение контроля и активизацию проверок товаров из Украины на границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X (Twitter) сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Он провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медыка" и "Корчева", после чего анонсировал ужесточение контроля и активизацию проверок.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - заявил польский чиновник.

Также, по информации Польского радио, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак тоже инспектирует пограничные пункты. По его словам, он наблюдает за проверками ввозимых из Украины сельхозтоваров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские фермеры будут блокировать границы с 9 февраля
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Топ комментарии
+17
Куди там ще посилювати?? Польска сг продукція йде до України без обмеженнь, а поляки відбирають навіть йогурти (по 1 шт, тобто - не товарні кількості) у українських дітей при перетині кордону - типу "купуй польське". Покидьки.
Обмінювались привітаннями новорічними зі знайомим поляком - він надіслав все, що захотів, а у нас половину завернули, бо не можна у польщу навіть шоколаду з вмістом молока...
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04.02.2024 14:03
+10
Херню не пиши.На практике тебе не позволят в ручной поклаже даже кусок сала привезти своим родичам
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04.02.2024 14:16
+10
А Україна коли посилить контроль?! Контрабандні польські продукти просто вбивають українських товаровиробників!
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04.02.2024 14:23
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Правила форума Совет форумчан
Колись ходив анекдот в армії:
"Сидять два "дємбелі" і перемовляються:
- З армії прийдеш - чим займаться будеш?
- В міліцію піду служить!
- Так ти ж робить не любиш! Тебе ж виженуть!
- Піду в пожежники!
- А якщо з пожежників виженуть?
- Піду в єгері чи лісники!
- А якщо і звідти виженуть?
- Та чого ти до мене доколупався? Все одно найду таку роботу де сачконуть можна!
Так і поляки - що хочеш роблять - аби тільки з своїми "шмекерами" на митниці та в правоохоронній системі не розбираться - як транзитні українські товари осідають на внутрішньому польському ринку!
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04.02.2024 14:01 Ответить
Ну, сами вони не осідають без участі наших пАртньйоров.
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04.02.2024 14:12 Ответить
Я знаю! Однак ми тут нічого зробить не можемо - бо вантажі в"їжджають в Польщу законно - як "транзитні" А уже в Польщі вони "розчиняються" Але ми на це вплинуть не можемо - там вже діє польське правове поле Є такий принцип в законодавстві - "дія законів у просторі"
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04.02.2024 14:21 Ответить
Так я ж і кажу, ми, а вірніше наші хитропопі торгаші теж винні.
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04.02.2024 14:41 Ответить
Розумієш - у чому справа: їх вина - лише перед польським законом А не перед нашим І "вина" ця - лише опосередкована" - у згоді на зміну документів на вантаж та зміні кінцевого отримувача товару А от активний злочинець - саме польські чиновники! Але ж вони "свої" ! Їх чіпать "не пазвалям"!
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04.02.2024 14:56 Ответить
Мало то, там наша **************** до такой степени рамсы попутала, шо фуры, которыми было завезено зерно ,для дальнейшего транзита в Африку, вместо того, чтобы пойти под загрузку военки для Украины, зависают на внутриевросоюзных перевозках, отбирают работу у евросоюзных перевозчиков. Таким чином зебилы без налога в Украину пополняют свои офшорные счета. Практически с этого все началось... Аграрии просто поддержали своих перевозчиков, бо их тоже зацепила жадность тупых зебилов.
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04.02.2024 14:59 Ответить
ЗЫ... в данной ситуации поляков шокирует не сам факт жадности зебилов, а тот факт, что в связи с войной, поляки сняли для нас квоты на пересекающий их кордон наш автотранспорт, сами из-за этого понесли убытки, а зебилье во время чумы алчно наваривает, бессовестно спекулируя на отзывчивости поляков. СТЫД, ПОЗОР и СРАМОВИСЬКО НА ВЕСЬ ВСЕСВiТ !!! СлОГАН ХРЫПАТОГО:" наглость второе счастье".
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04.02.2024 15:06 Ответить
Скільки можна цей фейк про внутрішно європейські перевезення мусоліти.
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04.02.2024 16:14 Ответить
там **************** поляков рамсы попутала
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04.02.2024 18:38 Ответить
Мабуть хтось хитровиєбаний з оточення влади замість транзиту Польщу використовують для збуту продукціїї.Тільки про це ж ні слова,поляки звісно у всьому винуваті
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04.02.2024 14:17 Ответить
Читай мною вище написане!
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04.02.2024 14:24 Ответить
Так поляки покупають! Пропозиції знаходять покупців.
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04.02.2024 14:25 Ответить
Куди там ще посилювати?? Польска сг продукція йде до України без обмеженнь, а поляки відбирають навіть йогурти (по 1 шт, тобто - не товарні кількості) у українських дітей при перетині кордону - типу "купуй польське". Покидьки.
Обмінювались привітаннями новорічними зі знайомим поляком - він надіслав все, що захотів, а у нас половину завернули, бо не можна у польщу навіть шоколаду з вмістом молока...
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04.02.2024 14:03 Ответить
Так и есть,забирают все.Каким образом банка кильки навредит экономике Польши?
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04.02.2024 14:14 Ответить
Херню не пиши.На практике тебе не позволят в ручной поклаже даже кусок сала привезти своим родичам
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04.02.2024 14:16 Ответить
Чи має сенс пояснювати щось такому бидлу як цей Olyx? Воно ж 2х слів без мату з'вязати не здатнє, де там чим думати.
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04.02.2024 14:20 Ответить
А шо пан не правильно говорит? Та с ДЛБ-парнишками заматериться - то еще мало, здесь зверем взвыть в космос(от безысходности), бо именно такие и составляют большинство от 73%-ного электората.
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04.02.2024 14:37 Ответить
Хамовите бидло не може бути паном.
І "пояснює" він те, чого він сам не зрозумів. Я про те й писав, що з Польщі в Україну немає ніяких обмеженнь щодо пересилки, а з України до Польщі - їх купа. Більш того - дружина намагалась для авто парфюмерію ще відправити як частину подарунка - не взяли, бо там склад не достатньо розписаний - пузирьок 10 мл мля - з Польш з точно такі речі - без проблем.. Та навіть ящик алкоголю без проблем - це взагалі не перевіряється, а у Польщю неможна 10мл, бо є маленька підозра, що там, можливо, є міліграм алкоголю (несправді немає).
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04.02.2024 15:48 Ответить
Ти ще мясо купи на базарі і попробуй з ним проїхать
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04.02.2024 14:21 Ответить
Пане, зачем еще мясо... Можно и с пузырем лимонада получить облызня, если этот лимонад не был куплен и не был фирменно(герметично) упакован в дютифри.
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04.02.2024 14:34 Ответить
Тобто ви вважаєте, що це нормально, коли з Польші в Україну хоч пузир лимонаду, хоч ковбасу, хоч горілку - все що хоч вези, а з України до Польші - зась, тільки з дьютіфрі?
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04.02.2024 21:35 Ответить
Що заборонено брати з собою до ПольщіСуворі обмеження стосуються їжі тваринного походження. Це зокрема: м'ясо, сало, молоко, йогурт, сир, масло та м'ясні консерви. Категорично заборонено ввозити на територію Польщі такі речі, як зброя, наркотичні, хімічні та токсичні речовини.

Тепер будеш знати
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04.02.2024 14:31 Ответить
А теперь расскажи ,каким оброзом 200 г сала или банка кильки может быть угрозой польски фермерам?Правила они то написали,а какой в этом практический смысл?И что еще нужно запретить что бы польской экономике случайно не навредить?для украинских беженцев украинские продукты это связь с Родиной.Никаким образом банка кильки и пол кило конфет не навредит экономике соседей.Мало того что украинцы работают на самых низкооплачиваемых работах так еще и таможня херней страдает.А вот что будет делать Польша когда сотни тысяч роботяг уедут в другие страны или вернуться назад домой?Уже сейчас начался завоз дешевой раб силы из Индонезии(сам видел).Или за 3500 зл поляки пойдут работать на заводы?
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04.02.2024 15:03 Ответить
Заразу какую то завезеш со своим салом и мясом,об этом твоя тупая башка не думает?
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04.02.2024 15:10 Ответить
Uv. Sergiy, kakim zhe tupim nado bitj, chtobi napisatj takoje! Njevazhno, 200gr salo ilji 200kg!!! Jestj zakoni, jestj pravila poljskoij tamozhnji! Nje vam sudjitj ob 'praktjicheskom smislje' poljskih zakonov i pravil! Ukrainskije bezhenci hochet 'svjazj s rodjinoij'? Zarobotki v Poljshe sljishkom njizkije - doroga domoij svobodna. Hotja ja bi rekomendoval utochnjitj ukrainskije tomozhennije pravila bjezda v Ukrainu...
Mnje trudno sudjitj pro vsjeh ukraincev, no jeslji ljudjeij s vashimi vzgljadami mnogo - jeshcjo dolgo Ukrainje njebitj v €U. Ja jezhednjevno vstrechaju ukrainskih 'bezhencev' v nashem Bavarskom gorodke (hotja ih njemnogo), ja vsjo boljeeje i boljeje sklonjajusj k mislji, chto nam v €U takoij narod NJENUZHEN, ot slovo 'sovsem'! Ukrainci intjeresnij narod - 1/3 vojujut, 1/3 zanjati korupcijeij i svoimi grjaznimi djeljishkami (kotorije nam v €U tochno njenuzhni), a u 1/3 vsjo 'do fenji', ljishj bi salo i gorilka!
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04.02.2024 16:09 Ответить
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04.02.2024 17:08 Ответить
а то в ЕС не воруют и нет коррупции)) скандал за скандалом))
вы у воюющей страны не можете цены перебить, со всеми вашими льготами и дотациями.
Надеетесь отсидеться за нашими спинами? ну ничего, не долго вам осталось писать тупые высокомерные комментарии
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04.02.2024 18:46 Ответить
Культура аж пре! Кацап?
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04.02.2024 14:53 Ответить
То что ты написал и есть "ху#ня какая то"
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04.02.2024 14:15 Ответить
не истери, шлюха ху#ловская
cia все про вас знает
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04.02.2024 14:44 Ответить
возят всякую херню
а потом у арабских террористов ракети ни с того ни с сего вдруг появляются
ху#ня какая то
-----
а вы и вправду подумали что это конкуренция в сфере сельского хозяйства?
🤣🤣🤣
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04.02.2024 14:17 Ответить
А Україна коли посилить контроль?! Контрабандні польські продукти просто вбивають українських товаровиробників!
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04.02.2024 14:23 Ответить
Вони не контрабандні. Поляки в УКраину возять товари без обмеженнь. Хоча логічно було б зробити аналогічні обмеження.
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04.02.2024 14:26 Ответить
500 євро прикордоннику на лапу і вези що хочеш у бусіку - це вже не контрабанда.
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04.02.2024 15:16 Ответить
А може товаровиробникам трохи свій апетит зменшити і Гетьманцев хай трохи менше товаровиробників налогами трясе.А то дуже цікава річ,коли у нас продукти дорожче чим в Польщі .
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04.02.2024 14:28 Ответить
Ті польські продукти які дешевше в Україні за українські, субсидуються із польського бюджету. Коли 30% вартості товару відшкодовується державою - це чистої води демпінг.
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04.02.2024 15:19 Ответить
Навіть 30% Що повертає уряд не стоять рядом з нашими цінами
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04.02.2024 16:02 Ответить
Українських олігархів вони вбивають,а не виробників.Якщо в поляків 1 літер молока коштує 16 грн, а у нас 45, то який тут український виробник?
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04.02.2024 16:01 Ответить
они дотационные, те 16 грн
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04.02.2024 18:47 Ответить
"Надмірний імпорт не тільки сільськогосподарської продукції з Польщі , яка не відповідає виробничим вимогам України , загрожує конкурентоспроможності українського сільського господарства", і підриває економічну стабільність в Україні.як і тогівельні відносини України з ЄС.-"курва,польскі пшияцєлі,куйла російскего"
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04.02.2024 14:24 Ответить
Дядя, вы - ДЛБ?
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04.02.2024 14:31 Ответить
якщо б дядя не був би ДЛБ, то не хамив би ,а попробував спростувати .аргументувати ,а так прирівнювати офшори, до напрягу на границі, це все одно,що прирівнювати рашистський пармедзано з ягелю, до італійського сиру...
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04.02.2024 14:37 Ответить
Приберiть вiд влади жадiбних тупих зебiлiв i для вас тема "сiльгосп продукцiя-Польша" пощезне назавжди... *****, пшиятель куйла нарабсескАГА нашелся... АТУ ТАКИХ.
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04.02.2024 14:47 Ответить
АТУ ТАКИХ. як Ти антиукраїнських ....уууууууу.одним слово до "псячої мами псякрев"
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04.02.2024 14:57 Ответить
Шо понту топить за зебилов ? До окончания зебильего термина осталось около 50 дней, уже и зебил поубавил прыти, льоха почала розумiти свое мiсце. А вам невдомек...Тьфу на таких.
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04.02.2024 15:16 Ответить
Все правильно Ти пишеш.Тільки ніхрина не розумієш,що немає ніякої різниці для України і її народуякі в неї вороги.чи то зовнішні польсько.словацькі.угорські американські і т.д.чи то внутрішні "зелені служиві" різні ,опи, і т.д і т.п з радниками ,марафрнщиками і всякою іншою антиукраїнською нечистю...Не топи ані за зебілів.ані за "пшеків"-жар за Україну.
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04.02.2024 15:28 Ответить
Ай да кацап нарратив, мир не видел... Везде по бордеру - враги, лишь светлые горизонты - вперде.
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04.02.2024 17:09 Ответить
Когда уже прикроют офшоры для зебилов, тогда и напряг на границе канет в лету.
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04.02.2024 14:30 Ответить
Я 4 день в Польше и уже плачу за украинской едой/ продукцией- которой нет от слова вообще..о каком засилье украинской продукции продовольствия переживают поляки..у них что галлюцинации начались?! Я понимаю что многим не фермерам гражданам после наплыва беженцев и пробы нашей еды приходит один вопрос а нафиг мы своим фермерам платим даём огромные дотации если Украина делает дешевле вкуснее и качественнее если молочка поляки пытаются продавать в Британии что говорит о несбалансированности спрос предложение молочки той же то каким боком в этом вина Украины такие вопросы и касаются Словакии, Венгрии и Румынии ...вы видите как согласованно фермеры всей Европы стали требовать льгот дотаций отмены или снижения налогов потому что в Европе хотят покупать качественное и ВКУСНОЕ а не пластмассу которую называют едой и дёшево это рынок мы своим заходом в ЕС грозим обанкротить все фермерства Европы и стать главным поставщиком агропродукции в ЕС реально подмяв под себя рынок Европы..это то что мы умеем делать и делали всегда..а 17`% мирового запаса чернозёма орнои земли в Украине и нигде больше нет в Евразийском континенте..это ещё и главный аргумент в этот противостоянии..это если хотите ещё одна война один фронт Украины за выживание и сферу влияния....
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04.02.2024 14:32 Ответить
Ай, дура-а-ак... Да в Польше , в самой захудалой кафушке, довольно таки богатый и вкусняха-выбор, нажертись можно от пуза, а в Украине по такому фуду можно еще и поностальгировать... Телепень , вот шо вы несешь , а?
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04.02.2024 14:42 Ответить
Самое главное, в Польше, даже в варшавском аэропорту, в рядовой кафушке, можно обожраться варениками.
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04.02.2024 14:49 Ответить
Только вот что интересного я в Польше а херню несёшь с Украины вареники это не показатель насыщения рынка это общепит...а я о агропромышленной продукции в торговых сетях...да есть вареники.. и вкусные и даже с мясом и все...есть кафе украинской замечу украинской кухне.. В польские рестораны и кафе у них очередь заранее заказать столик геть готовить сами не умеют или не хотят .....я говорил об отсутствии вообще за исключением крупных городов где да что то наше есть но разве выбор той же молочки 15-22 производителей и ассортимент ведь 70 видов наименований в Украине не идёт в сравнение с тем, что есть на полках магазинов поляков 1-3 производителя..??? Нет у них их местного производства 5-6 фирм компаний набирается... Творог у них вообще ничего.... но согласно детектив ЕС % жирности творога не указывают вообще и ты думаешь что я купил ноль процентов пять или 9 или молочный суррогат...да еда дешевле и вкуснее у поляков, чем например в Германии...но в Украине наша еда ещё вкуснее и дешевле -чем в Польше и в разы все тоже чем в Германии и возникает вопрос это рынок или ЕС это огромный колхоз где председатель и парторг Германия Франция Брюссель решают что и по какой цене и где и как и кто будет продавать как это совместить с Конвенцией прав и свобод право выбора человека и насильственная фильтрация по странам в ассортименте цене и качестве агропродукции?!
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04.02.2024 15:05 Ответить
Как это по-кацапски... - хлеб-сало (польское) жрать, еще и испражняться на Польшу.
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04.02.2024 15:13 Ответить
нормальные люди польское го*но не едят
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04.02.2024 18:52 Ответить
Еще один оуклонист включил кацапа.
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05.02.2024 16:25 Ответить
Тю,а в Украине - на любой заправке!
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04.02.2024 14:54 Ответить
alexandr shamov

Якщо ти в Україні не можеш знайти заклад харчування аби наїстися, то це не значить, що в Україні таких закладів немає.
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04.02.2024 15:23 Ответить
Кращих та розвинутіших мереж харчування (усі кухні), ніж в Україні немає ніде в світі. Я вже мовчу про вибір в наших супермаркетах! Аж приємно покупки робити. І чисто, і не смердить!
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04.02.2024 16:16 Ответить
Це ж скока нужно хильнути, шобы не понять, шо в Полше есть где достойно покушать ... Вместо этого утверждать, шо и в в Україні такi заклади е... Быстрее всего вы страдаете на неконгруэнтность в своей психологии - результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ, СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА.
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04.02.2024 17:17 Ответить
очевидно,після того говна ,яким ти годувався в Рашці,трохи краще пшекоговно тобі здається неперевершеним лакомством...
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04.02.2024 18:12 Ответить
малко... - и этим все сказано.
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05.02.2024 16:19 Ответить
Шамов,не знаю що там у вас в Польші в кафешках але всі як один польські продукти,які я куштував з Укрсупермаркетів-низькоякісне,бридке говно!Яким пшеки нахабно демпінгують,за рахунок дотацій ЄС...
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04.02.2024 18:08 Ответить
Питаться из супермаркета - себя не уважать.
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05.02.2024 16:21 Ответить
вкусняха-выбор, нажертись можно от пуза???
вы вообще ели польское го*но, или вы просто любитель го*на???
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04.02.2024 18:51 Ответить
Лабухов , которые не знают вкус парного мяса(свiжини) просьба не беспокоить.
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05.02.2024 16:22 Ответить
Якість українських молочних виробів так собі. Те що дешеве - те з замінників молока. А те шо саме з молока , то і вартість ого , як шо порівнювати пенсії та зарплати.
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04.02.2024 17:08 Ответить
Посилить?
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04.02.2024 14:53 Ответить
Новий формат торгівельної війни, яку "дружня" Польща веде проти народу України.
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04.02.2024 15:06 Ответить
Схоже у курв новий етап загострення українофобії - в любій незрозумілій ситуації - блокуй кордон!
До речі, транзит і ввезення укр агропродукції у польщі офіційно заборонено з квітня 2023-го. Тобто майже рік ніякі укр агротовари не ввозяться до країни
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04.02.2024 15:27 Ответить
To що кажуть поляки може і бути бо таку кількість скільки сиплять хімії українці, в Європі немає. Я розумію що українцям в Україні все одно що їсти, по традиціях + прибуточок. Але якщо хочуть торговати з ЄС, та ще й бути її мембром, мусять виконувати вимоги.
Якщо норм на пестициди, сєлітру і іншу дрянь в Україні не має то треба створювати, не тільки для розмови з поляками але і для зберігання своєї здорової нації. Бо паляниця з нітратами вбиває не гірше ніж москалька ракета. Поступовіше але вбиває. Якщо хтось скаже що то неправда, я раджу поцікавитись середньою смертю за віком в Україні і на заході. І вам буде зрозуміло.
Владу цікавить тільки прибуток і тому вона буде сипати хімії більше щоб "народжувало" більше, щоб заробляти більше. А холопи з'їдять і отруту, достатньо підсилити, підперчити + видати то все за наші традиції.
Якщо хтось с що то контролюється в Україні , маю повідомити що на папері так на справі на тому живуть всі. Нє скажете?
А згадайте УкрОборонПром, мо Уа з яйцями, і то відбувається під час війни!
А тут насипали замесили заправили і продали. Так що робіть висновки. Вимагайте!
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04.02.2024 15:43 Ответить
Молодець ти, підтримав польський бізнес, польських фермерів і українських контрабандистів з корумпованими митниками!
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04.02.2024 18:22 Ответить
я польське вже давно не купую,просто я описав ситуацію на продовольчому ринку України. до речі,мій пост.....видалили....
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04.02.2024 18:35 Ответить
Это как срать соседу под дверь,а затем возмущаться,ну почему же он не доволен и капкан поставил.
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04.02.2024 18:20 Ответить
Українці, підтримайте польський бізнес і польських фермерів! Купуйте польські товари в Україні! В подяку за це поляки перекриють вам кордон!
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04.02.2024 18:25 Ответить
Ви виконайте виробничі вимоги ЄС і буде щастя, а поки буде: ти дурак, - ні ти дурак.
Як діти йєй богу!
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05.02.2024 00:58 Ответить
 
 