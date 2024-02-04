Польша ужесточит контроль и проверки на границе с Украиной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В правительстве Польши анонсировали ужесточение контроля и активизацию проверок товаров из Украины на границе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X (Twitter) сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.
Он провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медыка" и "Корчева", после чего анонсировал ужесточение контроля и активизацию проверок.
"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - заявил польский чиновник.
Также, по информации Польского радио, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак тоже инспектирует пограничные пункты. По его словам, он наблюдает за проверками ввозимых из Украины сельхозтоваров.
Пожалуйста, подождите...
"Сидять два "дємбелі" і перемовляються:
- З армії прийдеш - чим займаться будеш?
- В міліцію піду служить!
- Так ти ж робить не любиш! Тебе ж виженуть!
- Піду в пожежники!
- А якщо з пожежників виженуть?
- Піду в єгері чи лісники!
- А якщо і звідти виженуть?
- Та чого ти до мене доколупався? Все одно найду таку роботу де сачконуть можна!
Так і поляки - що хочеш роблять - аби тільки з своїми "шмекерами" на митниці та в правоохоронній системі не розбираться - як транзитні українські товари осідають на внутрішньому польському ринку!
Обмінювались привітаннями новорічними зі знайомим поляком - він надіслав все, що захотів, а у нас половину завернули, бо не можна у польщу навіть шоколаду з вмістом молока...
І "пояснює" він те, чого він сам не зрозумів. Я про те й писав, що з Польщі в Україну немає ніяких обмеженнь щодо пересилки, а з України до Польщі - їх купа. Більш того - дружина намагалась для авто парфюмерію ще відправити як частину подарунка - не взяли, бо там склад не достатньо розписаний - пузирьок 10 мл мля - з Польш з точно такі речі - без проблем.. Та навіть ящик алкоголю без проблем - це взагалі не перевіряється, а у Польщю неможна 10мл, бо є маленька підозра, що там, можливо, є міліграм алкоголю (несправді немає).
Тепер будеш знати
Mnje trudno sudjitj pro vsjeh ukraincev, no jeslji ljudjeij s vashimi vzgljadami mnogo - jeshcjo dolgo Ukrainje njebitj v €U. Ja jezhednjevno vstrechaju ukrainskih 'bezhencev' v nashem Bavarskom gorodke (hotja ih njemnogo), ja vsjo boljeeje i boljeje sklonjajusj k mislji, chto nam v €U takoij narod NJENUZHEN, ot slovo 'sovsem'! Ukrainci intjeresnij narod - 1/3 vojujut, 1/3 zanjati korupcijeij i svoimi grjaznimi djeljishkami (kotorije nam v €U tochno njenuzhni), a u 1/3 vsjo 'do fenji', ljishj bi salo i gorilka!
вы у воюющей страны не можете цены перебить, со всеми вашими льготами и дотациями.
Надеетесь отсидеться за нашими спинами? ну ничего, не долго вам осталось писать тупые высокомерные комментарии
cia все про вас знает
а потом у арабских террористов ракети ни с того ни с сего вдруг появляются
ху#ня какая то
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а вы и вправду подумали что это конкуренция в сфере сельского хозяйства?
🤣🤣🤣
Якщо ти в Україні не можеш знайти заклад харчування аби наїстися, то це не значить, що в Україні таких закладів немає.
вы вообще ели польское го*но, или вы просто любитель го*на???
До речі, транзит і ввезення укр агропродукції у польщі офіційно заборонено з квітня 2023-го. Тобто майже рік ніякі укр агротовари не ввозяться до країни
Якщо норм на пестициди, сєлітру і іншу дрянь в Україні не має то треба створювати, не тільки для розмови з поляками але і для зберігання своєї здорової нації. Бо паляниця з нітратами вбиває не гірше ніж москалька ракета. Поступовіше але вбиває. Якщо хтось скаже що то неправда, я раджу поцікавитись середньою смертю за віком в Україні і на заході. І вам буде зрозуміло.
Владу цікавить тільки прибуток і тому вона буде сипати хімії більше щоб "народжувало" більше, щоб заробляти більше. А холопи з'їдять і отруту, достатньо підсилити, підперчити + видати то все за наші традиції.
Якщо хтось с що то контролюється в Україні , маю повідомити що на папері так на справі на тому живуть всі. Нє скажете?
А згадайте УкрОборонПром, мо Уа з яйцями, і то відбувається під час війни!
А тут насипали замесили заправили і продали. Так що робіть висновки. Вимагайте!
Як діти йєй богу!