Россияне готовят "наблюдателей" среди студентов на "выборы президента", - Центр нацсопротивления
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На временно оккупированных территориях идет подготовка к "выборам президента РФ", которые запланированы на март.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках этого россияне готовят "наблюдателей", задачей которых является организация фальсификаций. В настоящее время оккупационная администрация, чтобы набрать коллаборантов, поставила "университетам" план по количеству студентов для "работы на выборах".
Следовательно, каждый вуз должен отправить студентов, которые будут "наблюдателями". В дальнейшем они пройдут "обучение", где получат инструкции по поводу будущих фальсификаций "выборов".
Отметим, что "выборы" россияне будут проводить в течение нескольких дней. Чтобы создать видимость высокой явки, Кремль допускает голосование по месту жительства без паспорта РФ. Это все позволит использовать заранее подготовленные группы "избирателей" на нескольких смежных "участках", - говорится в сообщении.
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15.08.2022
Главной проблемой Ермака, согласно информации с популярных телеграм-каналов, являются: Залужный, Порошенко, Шмыгаль, Разумков и дальше согласно долгого списка.
Со своей стороны мы авторитетно заявляем, что все прочие "главные проблемы" меркнут перед проблемой найглавнейшей. Речь о Бриджит Бринк, после Соединенных Штатов Америки. Именно госпожа Бринк постоянно лишает господина Ермака, сна, покоя и уверенности в завтрашнем дне. И есть от чего.
Бриджит Бринк, это первый для Украины посол США, начиная с мая 2019 г., т е практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом страны. Напомним, что после отъезда из Киева славнопамятной Мари Йованович, своих послов США в Киев не направляли. Только временных поверенных. В международной практике такое положение дел означает, что в течение трех лет Соединенные Штаты не могли определиться с направлением своей политики касаемо УкраиныГоспожа Бринк официально была назначена послом в апреле текущего года, т е уже после российского вторжения. Однако, процедура согласования госпожи Бринк была начата еще в феврале, а первая информация о ее назначении просочилась в прессу в январе 2022 г. Именно тогда, когда США предупреждали из всех рупоров официальный Киев о начале вторжения, и в ответ на возражения Офиса президента Украины (мол для волнения нет оснований) отправляли командованию ВСУ (т е генералу Залужному) "Джавелины" и "Стингеры". И не только.
Київ планує створити у поточному році мільйон ударних безпілотників, - WSJ Джерело: https://censor.net/ua/"...
Из Испании в Золотое
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html
земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене," "и т д -
Такий собі АНТИЄРМАКОМАРАФОН -
https://republic.com.ua