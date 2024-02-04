РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15197 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 482 14
студенты (630) Центр национального сопротивления (256) Фейковые выборы (28)

Россияне готовят "наблюдателей" среди студентов на "выборы президента", - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

цнс

На временно оккупированных территориях идет подготовка к "выборам президента РФ", которые запланированы на март.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках этого россияне готовят "наблюдателей", задачей которых является организация фальсификаций. В настоящее время оккупационная администрация, чтобы набрать коллаборантов, поставила "университетам" план по количеству студентов для "работы на выборах".

Следовательно, каждый вуз должен отправить студентов, которые будут "наблюдателями". В дальнейшем они пройдут "обучение", где получат инструкции по поводу будущих фальсификаций "выборов".

Отметим, что "выборы" россияне будут проводить в течение нескольких дней. Чтобы создать видимость высокой явки, Кремль допускает голосование по месту жительства без паспорта РФ. Это все позволит использовать заранее подготовленные группы "избирателей" на нескольких смежных "участках", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне предоставили руководству "вузов" на оккупированных территориях планы по обязательной явке студентов на "выборах", - Центр нацсопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
На фото не *****, а якийсь Фантомас. Ужос.
показать весь комментарий
04.02.2024 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://republic.com.ua/article/najglavnejshaya-problema-ermaka.html

15.08.2022

Главной проблемой Ермака, согласно информации с популярных телеграм-каналов, являются: Залужный, Порошенко, Шмыгаль, Разумков и дальше согласно долгого списка.

Со своей стороны мы авторитетно заявляем, что все прочие "главные проблемы" меркнут перед проблемой найглавнейшей. Речь о Бриджит Бринк, после Соединенных Штатов Америки. Именно госпожа Бринк постоянно лишает господина Ермака, сна, покоя и уверенности в завтрашнем дне. И есть от чего.

Бриджит Бринк, это первый для Украины посол США, начиная с мая 2019 г., т е практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом страны. Напомним, что после отъезда из Киева славнопамятной Мари Йованович, своих послов США в Киев не направляли. Только временных поверенных. В международной практике такое положение дел означает, что в течение трех лет Соединенные Штаты не могли определиться с направлением своей политики касаемо УкраиныГоспожа Бринк официально была назначена послом в апреле текущего года, т е уже после российского вторжения. Однако, процедура согласования госпожи Бринк была начата еще в феврале, а первая информация о ее назначении просочилась в прессу в январе 2022 г. Именно тогда, когда США предупреждали из всех рупоров официальный Киев о начале вторжения, и в ответ на возражения Офиса президента Украины (мол для волнения нет оснований) отправляли командованию ВСУ (т е генералу Залужному) "Джавелины" и "Стингеры". И не только.
показать весь комментарий
04.02.2024 16:48 Ответить
Накуа спостерігачі на виборах пуйла? Відімость дємократіі должна бить?
показать весь комментарий
04.02.2024 23:28 Ответить
На захваченных территориях готовят выборы для ***** при участи ОП во главе с Дермаком, так правильней ,
показать весь комментарий
04.02.2024 16:54 Ответить
Зате кращий агроменеджер Ахмєтова Камишін повернув вивіз збіжжя через коридор у Чорному Морі до рівня довоєнних часів . Ну нічого що він, зараз міністр стратегічних галузей ( а до цього менше року наводив порядок в Укрзалізниці) займається не обіцяним мільйон дронів до кінця 2023-го а вивозом збіжжя ?

Київ планує створити у поточному році мільйон ударних безпілотників, - WSJ Джерело: https://censor.net/ua/"...
показать весь комментарий
04.02.2024 17:06 Ответить
Шо за істочнік?
показать весь комментарий
04.02.2024 17:29 Ответить
набираєте прізвище від Лероса до Лієва з Бакановим та Єрмаком з Татаровим та Безуглою - й УСЯ ВІДКРИТА ДОСТУПНА й РАНІШЕ у т ч інфа ПО НИХ З ОПОЗИЦІЙНИЗХ САЙТІВ

Такий собі АНТИЄРМАКОМАРАФОН -
https://republic.com.ua
показать весь комментарий
04.02.2024 17:38 Ответить
https://republic.com.ua/article/tag/ermak/page/3
показать весь комментарий
04.02.2024 17:41 Ответить
Дик, а кацапня шо, по українських паспортах буде за ***** голоси приймати?
показать весь комментарий
04.02.2024 17:22 Ответить
На фото не *****, а якийсь Фантомас. Ужос.
показать весь комментарий
04.02.2024 19:40 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2024 09:19 Ответить
 
 