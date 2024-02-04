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Пограничники сбили российский дрон на Сумщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,fpv

Украинские пограничники сбили вражеский дрон на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Вчера в Сумской области пограничники обезвредили очередной FPV-дрон противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пограничный наряд, выполнявший боевое задание на одном из направлений госграницы, заметил приближение вражеского коптера.

"Охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате точного попадания дрон-камикадзе взорвался в воздухе", - отметили в ведомстве.

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Так перекладає гугл перекладач, а журналісти і редактори розмовляють російською, тому і вбрання а не наряд або патруль)))
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04.02.2024 22:38 Ответить
Гнати вас статевими ганчірками за таке, "редактори"!
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04.02.2024 22:20 Ответить
За нестачі особового складу на завдання по охороні державного кордону відправляють прикордонне вбрання .
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04.02.2024 22:29 Ответить
Але,як бачимо,воно теж дає собі ради.
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04.02.2024 22:30 Ответить
Что нельзя погранцам быть нарядными?). Наверно кого-то жаба задушила.
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04.02.2024 22:45 Ответить
 
 