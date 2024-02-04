Пограничники сбили российский дрон на Сумщине

Украинские пограничники сбили вражеский дрон на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Вчера в Сумской области пограничники обезвредили очередной FPV-дрон противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пограничный наряд, выполнявший боевое задание на одном из направлений госграницы, заметил приближение вражеского коптера.

"Охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате точного попадания дрон-камикадзе взорвался в воздухе", - отметили в ведомстве.

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