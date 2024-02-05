Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без РФ и Ирана

Представителей России и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Также на конференцию не пригласили представителей АдН и партии Сары Вагенкнехт.

Ожидается, что в нынешнем году в конференции примут участие около 50 лидеров стран и 100 министров. На нее обычно приглашают чиновников, принимающих решения по политике безопасности, для обсуждения текущих и будущих вызовов.

Глава форума Кристоф Гойсген отметил, что на днях президент России Владимир Путин заявил, что не готов вести переговоры с действующим правительством Украины.

Читайте: Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер: Нужно готовиться к мирным переговорам

"Другими словами, серьезной готовности к разговору нет", - отметил Гойсген.

Он добавил, что, по словам представителей правительства Германии и США, Иран также не заинтересован в проведении переговоров.

Поэтому от обеих стран в форуме будут брать представители неправительственных организаций, а от РФ также - оппозиционные политики. В прошлом году Гойсген придерживался такого же подхода к участию представителей России.