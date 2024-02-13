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Новости Война
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Германия (6730) Макеев Алексей (31)

Документ о гарантиях по безопасности Украина и Германия могут подписать при первом случае, - посол Макеев

олексій,макеєв

Документ о гарантиях по безопасности для Украины сейчас дорабатывают с Германией.

Об этом заявил посол в Германии Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы хотели бы с его подписанием не затягивать... Мы ищем возможность", - сказал дипломат, не ответив напрямую, возможно ли заключение соглашения в ближайшие дни, например, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, о чем писали некоторые СМИ.

В то же время Макеев намекнул, что такой случай "напрашивается автоматически".

Для подписания требуется не только готовность Украины, но и готовность немецкой стороны, а самое главное – готовность текста, заметил он и заверил, что переговорные команды работают, чтобы это произошло как можно скорее.

Посол напомнил, что состоялось несколько раундов переговоров между командами обеих сторон. На днях в Берлине находилась большая переговорная команда Украины во главе с заместителем председателя ОП Игорем Жовквой, в которую вошли высокопоставленные чиновники, в частности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, заместитель главы МИД Николай Точицкий, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, заместитель министра экономики Тарас Качка и другие. Эти политики представляли разные области, которые должны войти в документ.

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Топ комментарии
+3
Тобто тексту немає ще? А які положення ви туди хочете засунути в ті гарантії? Чи це секрет?
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13.02.2024 15:02
+3
У нас вже був Будапештський меморандум і що?
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13.02.2024 15:06
+2
Створення великої ілюзії бурної діяльності, закордонн і відрядження для свити, покупочки, шопінг і подалі від війни. Клоунада без реальних наслідків для України і народу.
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13.02.2024 15:26
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Тобто тексту немає ще? А які положення ви туди хочете засунути в ті гарантії? Чи це секрет?
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13.02.2024 15:02 Ответить
Який документ?! Де його текст?!

Про яку гарантію від Німетчина? !

Вона зараз при горючій фаза війни, при критичному стані, не дае зброю України. Які аргументи вам ще надо, щоб зрозуміти, що в майбутнему вона буде робити теж саме?!!!
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13.02.2024 15:40 Ответить
Перелякана Німетчина яка на шпагати Україна- РФ буде захіщати Україну?

Ви це серьезно?
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13.02.2024 15:43 Ответить
У нас вже був Будапештський меморандум і що?
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13.02.2024 15:06 Ответить
Це до дня народження Ілліча, чи що? Якої нагоди чекаємо?
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13.02.2024 15:16 Ответить
Ага, ''Будапешт'' нічому не навчив. Хочуть ще якусь ''фількіну грамоту'' тепер вже зелені підписати.
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13.02.2024 15:18 Ответить
Ці "гарантії" абсолютно нічого не гарантують. Рівень славнозвісного меморандуму. А пріпіздєнт з ними носиться, як дурень з торбою.
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13.02.2024 15:21 Ответить
І що вони нам гарантують, пришлють війська?
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13.02.2024 15:24 Ответить
І ядрьону бімбу дадуть.
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13.02.2024 15:40 Ответить
дуже сильну занепокоїність
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13.02.2024 16:38 Ответить
Створення великої ілюзії бурної діяльності, закордонн і відрядження для свити, покупочки, шопінг і подалі від війни. Клоунада без реальних наслідків для України і народу.
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13.02.2024 15:26 Ответить
Зелені тільки ІБД й займаються. Імітатори довбані.
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13.02.2024 15:28 Ответить
ага - французи вже сьогодні підписали...
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13.02.2024 15:29 Ответить
Підписуйте одразу на сральному папірусі
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13.02.2024 15:42 Ответить
Боюсь это типичное "ИБД" от команды Зе :/
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13.02.2024 16:32 Ответить


ІнфоВійська України

@i_army_org

·

https://twitter.com/i_army_org/status/1757402472807551181 1 ч

Вор залез в дом, но хозяин оказался вооружен. Тогда "ради мира" вор предложил компромисс: он вынесет из дома только половину ценностей, а взамен хозяин дома выкинет всё оружие, откажется от сигнализации и больше никогда не будет закрывать двери. Коротко о "компромиссе путина".
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13.02.2024 17:32 Ответить
Зелєнскій носиться з цими меморандумами, як дурень з цвяшком. Нічого вони крім того, що і так допомагають, не добавлять. Але Оплескозалежному на це пох. Головне показати, який він потужний, чіткий, в баченні, та кластерах.
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13.02.2024 17:38 Ответить
 
 