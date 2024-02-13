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Госпогранслужба (6140) граница (5146) Польша (8149) блокирование (459)

Польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной, - Госпогранслужба

польща

Польские фермеры во вторник, 13 февраля, приступили к блокированию движения возле пункта пропуска "Корчева - Краковец". Это уже шестой КПП, блокируемый поляками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственная пограничная служба Украины.

Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста недалеко от пункта пропуска "Корчева", что против украинского "Краковец".

По информации польских коллег, пикетчики планируют заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину на один час.

"Блокировка пассажирского транспорта не будет производиться", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры по состоянию на утро 13 февраля заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов".

Читайте: Польские протестующие начали акцию еще на двух КПП с Украиной и снова заблокировали "Шегини", - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+27
До речі - скільки поляки заблокували переходів з росією?
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13.02.2024 15:09
+20
Підори...
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13.02.2024 15:06
+16
Не забуваємо що казав ще Б. Хмельницький - нема більшого ворога для Українця ніж жид, лях і москаль...пройшли сторіччЯ, нічого не змінилося..
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13.02.2024 15:24
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На злодію шапка палає. Хто в кожному реченні пише про Зеленського? Ти, от же ти і працюєш на Зе, так?)Мої діди вбивали польске військо багато сторіч тому, я з Лівобережньої гетьманщини. Також ми перші, хто вбивали москалів. Поляки нам багато шкоди наробили теж, треба тільки згадати паціфікацію і полонізацію, що українців держали в гетто і забороняли їм вчитися і мати свободу слова. Практика показала, що в України немає друзів, є тільки власні інтереси. Бо ці "друзі", то ракетами і бомбами нас ********, то дороги блокують, знищують нашу економіку, а як армія буде працювати без економіки? то в Конгресі допомогу блокують. Треба бути, як Ізраіль, любити тільки себе, бо з'їдять.
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18.02.2024 13:40 Ответить
Сумніваюсь що тимаєш якесь відношення до патріотів України, скоріш за все подоляцький бот.
Думаєш дупою як обіжена людина, а не національними інтересами. Дети був коли Зе п*дораси почали на міліарди барижити зерном по всьому світу, проснулося воно коли півень смажений в сраку клюнув. Зараз мені все одно що там поляки робили, є задача вигнати кацапів з України, поляки роблять блокаду не проти України, а проти Зе влади якій ООН розв'язала руки на бариження агропродукцієй, як що мізків немає це зрозуміти, то твоє IQ занад то низьке для аналізу ситуації, є тільки набор "скрєп" як у кацапів.
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18.02.2024 14:14 Ответить
В мене IQ 150, я спецклас з матемтики закінчив .А ти напевно старе тупе рило? Поляки блокують саме Україну, а не зерно!!! На Закарпатті через блокади та черги на кордонах під загрозою виробництво найбільших заводів в області( заводи автозапчастин, мова йде про заводи Джейбіл, "Ядзакі" та Флекс") - вони скорочують робочі зміни. Зі слів голови ОВА, внаслідок блокади кордонів на https://www.ukrinform.ua/tag-zakarpatta Закарпатті люди втрачають роботу та зарплату.

Українська промислова компанія "Інтерпайп"( труби і трубопрокат ) через блокаду польсько-українського кордону в листопаді поточного року сумарно недоотримала або додатково витратила $1,2 млн доларів. Повідомив директор із забезпечення закупівель і логістики групи Олексій Яновський агентству "Інтерфакс-Україна"

Україна втратила понад 1 млрд євро через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропоску на кордоні з Польщею. Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Українські війська на передовій відчули наслідки https://www.unian.ua/society/situaciya-na-ukrajinsko-polskomu-kordoni-skilki-vantazhivok-zalishayutsya-u-chergah-12478059.html блокування кордону з Польщею. Протести призвели до проблем із постачанням військових вантажів.

Як пише https://www.nytimes.com/2023/12/07/world/europe/poland-ukraine-truckers-blockade.html The New York Times , блокада польського кордону робить і без того запеклі бої ще більш складними. Український військовий Олександр, який воює на сході України, розповів, що його підрозділ все ще чекає на доставку двох приладів нічного бачення. За його словами, обладнання стоїть на кордоні.

Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет https://suspilne.media/tag/ukraina/ України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" https://youtu.be/R5vvrb1YsqU заявив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Скорочення обсягу зовнішньої торгівлі через https://www.slovoidilo.ua/2023/11/22/infografika/suspilstvo/strajk-pereviznykiv-xto-ta-chomu-blokuye-proyizd-vantazhivok-cherez-***********-kordon блокаду вантажівок на західному кордоні України може становити 1,5 млрд доларів. У листопаді скорочення склало 860 млн доларів, у грудні - 620 млн доларів.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news/vtrati-********-vid-blokadi-zahidnih-kordoniv-1703055042.html РБК-Україна з посиланням на відповідь Національного банку на запит.

Короче, не транди більше про зерно, бо над тобою вже люди сміються.
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19.02.2024 12:31 Ответить
Яке в тебе IQ 150, не лести собі 🤣
Максимум 90 -
"Інтерпайп" це компанія Пінчука, клоун ти цирковий яка як правило працює з Парашею.
Блокування кордону з Україною це наслідки двурічної демпінгової торгівлі агропродукцієй Зе влади від імені України, де ти був коли це починалось, а зараз всрався, кордон поляки перекрили....
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25.02.2024 15:13 Ответить
Тоді взагалі в тебе IQ від'ємний)) Дурне сало без хліба, зараз не та сітуація. Якщо росія переможе, то Пінчука з Ахметовим так само повісять. Нам треба за кожну українську копійку битися. Про "демпінг". Нагадую, що рішення, які були прийняті в ЄС на початку у 2022- це, зокрема, лібералізація нашої торгівлі, запровадження торговельних преференцій на рік. На кшалт тих ,які мають самі країни ЄС. А потім ще на рік продовжили. Європейські країни, коли приймали ці рішення, були свідомі того, що Україна може і має право на такі рішення. і Польща теж голосувала ЗА!! А зараз перед місцевими виборами поляки задню дають. І на сьогодні дуже важливо продовжити дію відповідних квот, які укладаються строком на один рік. І Україна відповідно до цих угод, і відповідно до угоди про зону вільної торгівлі з ЄС -має скористатися цими правами!!
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25.02.2024 17:25 Ответить
Якщо росія переможе, то Пінчука з Ахметовим так само повісять. Нам треба за кожну українську копійку битися

Точно що "дурне без хліба"

То не твої грощі і не України - з десятка міліардів доларів за 2 роки за які Зе влада продала агропродукції по світу, Україна (бюджет) дулю смокче і не розказуй казки що то інтереси України.
Зе марафон у поміч - те що транслюється там, то і є в більщісті своєй пропаганда Зе влади.
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25.02.2024 20:46 Ответить
Ні Коломойшу, ні Ахметова, ні Пінчука з Фірташем і Новинським кацапи вішати не збираються, бо своїх людей в Україні які їм відкривають чорний хід і які завжди були на боці кремля вони бережуть.
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25.02.2024 20:48 Ответить
Друзі,хто добре знає цей форум,ви звернули увагу: на всіх темах про Польшу,обов"язково з"яляється 1-2 чувака під польськими прапорцями,які відчайдушно обілюють Польшу. Дехто з них видає себе за уродзоного пшека але пише українською. Виходить,пшеки вже набрали з "наших"заолбітчан-біженців тролів??
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13.02.2024 17:44 Ответить
Я зараз скажу одну умную мисль, ви только не обежайтесь. Не тех расстреляли под Смоленском.
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13.02.2024 18:03 Ответить
тех, но мало
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13.02.2024 18:30 Ответить
Повторюю ще раз ! Блокування доріг, кордону то є порушенням Закону ЄС та й самої Польщі. То злочинці а не протестувальники !!!
Питання чому ЄС та Україна нічого з цим не роблять!!!
Польська влада співучасники то вже зрозуміло але Україна та ЄС чому так не активні?
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13.02.2024 18:31 Ответить
ПОЛЬСКІ ФКРМЕРИ МОЛОДЦІ - ТІЛЬКИ ТАК МОЖНА БОРОТИСЯ ЗІ СПЕКУЛЯЦІЯМИ Зе ВЛАДИ НА ЗЕРНІ ЯКЕ ЗА ГРОШИ СКУПИЛИ У СЕЛЯН УКРАЇНИ.
Міліарди мимо бюджета і все в кишені Зе п*дорасів.
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13.02.2024 18:40 Ответить
Якби поляки блокували тільки зерно агропродукцію, але вони блокують все. Все, що їде у вантажівках. Меблі, електроніку, ліки, їжу, пошту, приватні посилки, одяг, запчастини для автомобілів, запчастини для дронів для армії, комплектуючі і сировину для промислових підприємств і таке інше. Яким боком все це відноситься до зерна??
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13.02.2024 18:57 Ответить
Дякуй Зе п*дорасам які довели ситуацію з демпінгом агропродукції на ринку Польщі до хаосу.
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13.02.2024 19:14 Ответить
Дякувати можно кому завгодно, але зараз поляки майже стають таким ворогом, як і рашка.

Останні кілька місяців, зі смертями українських водіїв та ось цим беспределом на кордоні доводить одне: поляки так і не зрозуміли важливість України для існування Польщі. Не дивлячись на те, що двічі це нерозуміння призводило до знищення самої Польщі.

Тому, свою політику слід будувати з тверезим розумінням цього, і без марень про можливість дійсно тісного союзу з тими, хто потурає потворам, що дозволяють собі шпиняти нас геноцидом.
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13.02.2024 20:22 Ответить
Звиняй але треба бути тупим як виборець Зе як що польских фермерів вважати всіма поляками і всією Польшею. Більщістьполяків протой кордон мабуть і не чула.
Польских фермерів розумію - все правильно роблять, захищати свій ринок від демпінга Зе спекулянтів це святе, таке буде в кожній країні Європи де Зе зброд буде барижити користуючись скрутним становищем України.
Особливо мене трохи улибають коменти тих хто до того зерна не має ніякого відношення.
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14.02.2024 13:20 Ответить
Звісно, я до зерна не маю відношення. Але чому через польску блокаду, затримуються мої посилки і поштові відправлення з НІмеччини, з США?? Чому людям не пропускають спорядження до дронів, електроніку, корм для тварин, запчастини для авто, меблі, я проце багато раз писав. Ви просто глухого з себе вдаєте.
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17.02.2024 17:22 Ответить
Більше казок розказуй подоляцький
https://lb.ua/world/2024/02/11/597855_polski_fermeri_blokuyut_dva_punkti.html Перетин кордону ускладнений тільки для вантажівок, автобуси та легковий транспорт через кордон пропускають.
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17.02.2024 23:42 Ответить
Якби так то зеля вже б зі всіх трибун кричав про блокування. Раз мовчить значить пофіг і там його грошей немає.
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13.02.2024 19:00 Ответить
На тобі персонально від Зе Кулеби статтю -
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13.02.2024 19:17 Ответить
повідомив у соцмережі Х... це рівень міністра?
так і я у фейсбуці гнівно осудив.
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13.02.2024 22:15 Ответить
Осудив чи вимагав притягнути до відповідальності ? - вискоі держпосади це тобі не народні розмови біля супермаркету, там за свої слова треба відповідати перед державниками інших країн, тим паче коли ВИМАГАЄГШ когось затримати і осудити.
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14.02.2024 13:00 Ответить
А зелено ссикло в ОП мовчить, як води у рота набрало.
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13.02.2024 18:58 Ответить
Якщо це один з планів послабити Україну, наробити хаосу то жОПа тільки за. Так що нічого дивного, що"мовчить"...
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14.02.2024 03:59 Ответить
чи працює амбасада України в Польщі належним чином, це стосується не тільки Польщі.
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13.02.2024 19:00 Ответить
Може пару російських ракет пропустити на Польщу щоб прийшли в себе?
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13.02.2024 19:44 Ответить
Пора вводить туда войска.
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13.02.2024 19:47 Ответить
Ще один вводітєль кремлівський 🤣
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17.02.2024 20:47 Ответить
У Кулебы понос и он не может вийти на связь.
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13.02.2024 23:08 Ответить
Не розумію, чому компанії (наші та іноземні), які несуть значна збитки з того, не подають позови до європейських судів. Вже котрий місяць ті путинські посіпаки порушують закони, а бізнес ніх.ріна не робить...
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14.02.2024 00:12 Ответить
БОТИ ПРАЦЮЮТЬ СІНХРОННО З Зе МАРАФОНОМ - у всьому винна Польша
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17.02.2024 20:46 Ответить
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