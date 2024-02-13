Польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной, - Госпогранслужба
Польские фермеры во вторник, 13 февраля, приступили к блокированию движения возле пункта пропуска "Корчева - Краковец". Это уже шестой КПП, блокируемый поляками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственная пограничная служба Украины.
Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста недалеко от пункта пропуска "Корчева", что против украинского "Краковец".
По информации польских коллег, пикетчики планируют заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину на один час.
"Блокировка пассажирского транспорта не будет производиться", - говорится в сообщении.
Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры по состоянию на утро 13 февраля заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов".
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Думаєш дупою як обіжена людина, а не національними інтересами. Дети був коли Зе п*дораси почали на міліарди барижити зерном по всьому світу, проснулося воно коли півень смажений в сраку клюнув. Зараз мені все одно що там поляки робили, є задача вигнати кацапів з України, поляки роблять блокаду не проти України, а проти Зе влади якій ООН розв'язала руки на бариження агропродукцієй, як що мізків немає це зрозуміти, то твоє IQ занад то низьке для аналізу ситуації, є тільки набор "скрєп" як у кацапів.
Українська промислова компанія "Інтерпайп"( труби і трубопрокат ) через блокаду польсько-українського кордону в листопаді поточного року сумарно недоотримала або додатково витратила $1,2 млн доларів. Повідомив директор із забезпечення закупівель і логістики групи Олексій Яновський агентству "Інтерфакс-Україна"
Україна втратила понад 1 млрд євро через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропоску на кордоні з Польщею. Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.
Українські війська на передовій відчули наслідки https://www.unian.ua/society/situaciya-na-ukrajinsko-polskomu-kordoni-skilki-vantazhivok-zalishayutsya-u-chergah-12478059.html блокування кордону з Польщею. Протести призвели до проблем із постачанням військових вантажів.
Як пише https://www.nytimes.com/2023/12/07/world/europe/poland-ukraine-truckers-blockade.html The New York Times , блокада польського кордону робить і без того запеклі бої ще більш складними. Український військовий Олександр, який воює на сході України, розповів, що його підрозділ все ще чекає на доставку двох приладів нічного бачення. За його словами, обладнання стоїть на кордоні.
Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет https://suspilne.media/tag/ukraina/ України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" https://youtu.be/R5vvrb1YsqU заявив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Скорочення обсягу зовнішньої торгівлі через https://www.slovoidilo.ua/2023/11/22/infografika/suspilstvo/strajk-pereviznykiv-xto-ta-chomu-blokuye-proyizd-vantazhivok-cherez-***********-kordon блокаду вантажівок на західному кордоні України може становити 1,5 млрд доларів. У листопаді скорочення склало 860 млн доларів, у грудні - 620 млн доларів.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news/vtrati-********-vid-blokadi-zahidnih-kordoniv-1703055042.html РБК-Україна з посиланням на відповідь Національного банку на запит.
Короче, не транди більше про зерно, бо над тобою вже люди сміються.
Максимум 90 -
"Інтерпайп" це компанія Пінчука, клоун ти цирковий яка як правило працює з Парашею.
Блокування кордону з Україною це наслідки двурічної демпінгової торгівлі агропродукцієй Зе влади від імені України, де ти був коли це починалось, а зараз всрався, кордон поляки перекрили....
Точно що "дурне без хліба"
То не твої грощі і не України - з десятка міліардів доларів за 2 роки за які Зе влада продала агропродукції по світу, Україна (бюджет) дулю смокче і не розказуй казки що то інтереси України.
Зе марафон у поміч - те що транслюється там, то і є в більщісті своєй пропаганда Зе влади.
Питання чому ЄС та Україна нічого з цим не роблять!!!
Польська влада співучасники то вже зрозуміло але Україна та ЄС чому так не активні?
Міліарди мимо бюджета і все в кишені Зе п*дорасів.
Останні кілька місяців, зі смертями українських водіїв та ось цим беспределом на кордоні доводить одне: поляки так і не зрозуміли важливість України для існування Польщі. Не дивлячись на те, що двічі це нерозуміння призводило до знищення самої Польщі.
Тому, свою політику слід будувати з тверезим розумінням цього, і без марень про можливість дійсно тісного союзу з тими, хто потурає потворам, що дозволяють собі шпиняти нас геноцидом.
Польских фермерів розумію - все правильно роблять, захищати свій ринок від демпінга Зе спекулянтів це святе, таке буде в кожній країні Європи де Зе зброд буде барижити користуючись скрутним становищем України.
Особливо мене трохи улибають коменти тих хто до того зерна не має ніякого відношення.
https://lb.ua/world/2024/02/11/597855_polski_fermeri_blokuyut_dva_punkti.html Перетин кордону ускладнений тільки для вантажівок, автобуси та легковий транспорт через кордон пропускають.
так і я у фейсбуці гнівно осудив.