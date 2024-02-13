Генерал Мойсюк назначен специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №79/2024 опубликован на сайте главы Украинского государства во вторник.
Евгений Мойсюк в 2011-2014 гг. был командиром парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В 2014 – 2018 гг. – командир 81 отдельной аэромобильной бригады.
С 2018 г. по 2019 г. был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, а в 2019-2021 гг. - командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.
5 декабря 2019 ему присвоено звание генерал-лейтенанта.
С августа 2021 г. – заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Пожалуйста, подождите...
а виявляється там були свої...
Джерело:
Як цю крокозябру можна зрозуміти?
Як праву руку Залужного. Щоби не маячиві був під наглядом.
Сподіваюсь, не лишаться забутими питання особливої уваги до всебічного поглиблення в аспекті подальшого зростання системних підходів?
бо реалізації гарантій, це фішка зе!стратегатактика.