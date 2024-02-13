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Зеленский (19064) назначение (2144) Мойсюк (4)

Генерал Мойсюк назначен специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны, - указ

мойсюк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №79/2024 опубликован на сайте главы Украинского государства во вторник.

Евгений Мойсюк в 2011-2014 гг. был командиром парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В 2014 – 2018 гг. – командир 81 отдельной аэромобильной бригады.

С 2018 г. по 2019 г. был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, а в 2019-2021 гг. - командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

5 декабря 2019 ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

С августа 2021 г. – заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Читайте также: Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками, Содоля – командующим объединенными силами, Скибюк возглавил ДШВ, а Плахута – Силы территориальной обороны.

Мойсюк
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Топ комментарии
+3
бесполезная крыса на бесполезной должности
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13.02.2024 20:22
+3
в Мінобороні, в кабміні і взагалі в Україні відкривають нові посади, але такі, які не мають стосунку до війська. Відкривають лише для того, щоб подалі від ЗСУ заховати генералів з команди Залужного, щоб вони не мали впливу на армію.
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13.02.2024 21:36
+2
навіщо цей піар хенералів? нехай собі керують на своїх посадах а не гоняють по інтерв*ю нарешті.
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13.02.2024 20:21
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навіщо цей піар хенералів? нехай собі керують на своїх посадах а не гоняють по інтерв*ю нарешті.
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13.02.2024 20:21 Ответить
бесполезная крыса на бесполезной должности
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13.02.2024 20:22 Ответить
наче казали що всіх людей Залужного попруть
а виявляється там були свої...
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13.02.2024 20:46 Ответить
Аргументируй,или лично его знаешь?
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13.02.2024 21:28 Ответить
спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України.
Джерело:

Як цю крокозябру можна зрозуміти?
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13.02.2024 20:22 Ответить
Жодних гарантій. Якщо коротко.
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13.02.2024 20:59 Ответить
А призначте мене раздавателєм пістюлей генералам, пиезидентам і голові його безголової адміністрації..
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13.02.2024 20:22 Ответить
Крыса тонет ,а заслуги генералов не та соломинка , которую он игнорировал как КАКАЯРАЗЕИЦАПОРОХУВЫГОДНАБЫЛАВОЙНА
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13.02.2024 20:25 Ответить
Бойового генерала записали в чиновники-бюрократи із зарплатою у ВКВ.
Як праву руку Залужного. Щоби не маячиві був під наглядом.
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13.02.2024 20:35 Ответить
спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони

Сподіваюсь, не лишаться забутими питання особливої уваги до всебічного поглиблення в аспекті подальшого зростання системних підходів?
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13.02.2024 20:45 Ответить
Ага , ''за все хороше проти всього поганого''
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13.02.2024 20:48 Ответить
генерал реалізатор. у нього: кабінет, прес-аташе, ад'ютант, водій, офіс з купою ледарів в званні полковник. нехілий бюджет.
бо реалізації гарантій, це фішка зе!стратегатактика.
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13.02.2024 20:58 Ответить
Міністр оборони- цивільна посада, а якийсь "рішала"- цілий генерал
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13.02.2024 21:25 Ответить
в Мінобороні, в кабміні і взагалі в Україні відкривають нові посади, але такі, які не мають стосунку до війська. Відкривають лише для того, щоб подалі від ЗСУ заховати генералів з команди Залужного, щоб вони не мали впливу на армію.
показать весь комментарий
13.02.2024 21:36 Ответить
 
 