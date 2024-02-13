Польские фермеры планируют 20 февраля полностью заблокировать украинские перевозки
В следующий вторник, 20 февраля, польские фермеры планируют перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.
Об этом заявил Независимый самоуправляющийся профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы между Польшей и Украиной и дороги к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.
Фермеры объясняют, что протестуют против неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решений ЕС. Они считают, что отсутствие регулирования подвергает сомнению доходность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством.
"Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки аграриев, мы объявляем, что вся протестная деятельность будет сосредоточена на полной блокаде всех польских пограничных переходов с Украиной и протестах в полевых условиях", - проинформировал профсоюз.
Польские протестующие призывают общественность поддержать их акцию. Они утверждают, что их акция направлена на обеспечение продовольственной безопасности в стране.
Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе. Производители выступают не только против неконтролируемого продовольствия из Украины, но и против правил ЕС, связанных с Европейским зеленым курсом.
Пожалуйста, подождите...
что бы Украина остановила транзит фур
петросян со сломаной ногой отдыхает
Адже до крові там 1 крок або кілька блей с раскі федераскі....
"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."
Яким боком тут наші зернотрейдери?
Виявляється протестом™ також можна торгувать
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
(Т. Шевченко)
тобто всі питання можно було вирішити якимись умовами чи рамками.
і чиста політика і ніякої економіки з польської сторони....
хагадково, але воняє ***********...
бо білоруські ПП не блокуються, нєв"****** озабоченими фермерами...
а там *****, таке саме або й списдяне у нас зерно
По-друге пшеки нам блокують ВСІ кордони, ВСІ дороги, ВЕСЬ товарообіг. Не тільки агропродукцію і не тільки зерно.
@FpfpDBcvSrP8yZQ
12 млрд доларів за вивезене зерно не повернулись в Україну,осівши в офшорах, прес-реліз МВФ! Тиша навкруги. Українське іде транзитом і НЕ може продаватись в Польщі! Але продається контрабандою. Альо розслідувачі бігуси, ткачуки і решта недорогеньких!
і щось мені, міркується, що справа саме, в зе!прєзікє.
Польські профашистські пропагандисти не можуть відповісти:
- чому польський уряд не може забезпечити транзит викупленого олігархічними спекулянтами українського зерна до морських портів Польщі?
- Чому з відома і мовчазної згоди польського уряду це зерно не доїжджає до портів і розчиняється у Польщі?
- Чому місцеві польські бариги, які незаконно скупляють це зерно, є афілійованими з членами польської правлячої партії "ПІС"?
Окрім того, польські фашисти не хочуть коментувати фашистські погляди і переконання польського президента А.Дуди., зокрема, чи готовий він за бажанням свого кацапфюрера передати Гданськ Німеччині, як розплату за початок WW II?
Бо ми ніби і воююєм, але більшості похер включаючи мусарню, зелені шмарклі, та решту гидоти яка раптом стала інвалідами.
Де Рада ЄС?! Це порушення Закону, а блокування кордону країни яка захищається від агресії це Саботаж на користь агресора - рашки!
Вони реально своєю безхребетністю дивують.