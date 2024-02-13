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граница (5146) Польша (8149) блокирование (459)

Польские фермеры планируют 20 февраля полностью заблокировать украинские перевозки

блокування,кордону

В следующий вторник, 20 февраля, польские фермеры планируют перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.

Об этом заявил Независимый самоуправляющийся профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы между Польшей и Украиной и дороги к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Фермеры объясняют, что протестуют против неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решений ЕС. Они считают, что отсутствие регулирования подвергает сомнению доходность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством.

"Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки аграриев, мы объявляем, что вся протестная деятельность будет сосредоточена на полной блокаде всех польских пограничных переходов с Украиной и протестах в полевых условиях", - проинформировал профсоюз.

Польские протестующие призывают общественность поддержать их акцию. Они утверждают, что их акция направлена на обеспечение продовольственной безопасности в стране.

Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе. Производители выступают не только против неконтролируемого продовольствия из Украины, но и против правил ЕС, связанных с Европейским зеленым курсом.

Смотрите также: Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на границе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
Якого чорта цим курвам знов шось не так? Як мене заїбала ця зуйня. Пора нашій владі чітко щаявити що це блокада. Нахабна і цинічна і не цяцькатись з підбиранням слів. Якого ***** хєра вони язик в сраку засунули! Виставити позов в суд з ЧЕКОМ ЗБИТКІВ через цих довбодятлів! Ми ж нічого не поругуєм по Європейському законодавству. Здерти нах з них пару мільярдів за цю блокаду, якщо влада Польщі це все підтримує і нічого не робить.
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13.02.2024 20:37
+34
******
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13.02.2024 20:33
+31
Дякуємо , не забудемо.
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13.02.2024 20:35
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Правила форума Совет форумчан
******
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13.02.2024 20:33 Ответить
останавливаем транзит фур,
что бы Украина остановила транзит фур
петросян со сломаной ногой отдыхает
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13.02.2024 20:53 Ответить
Зовсім озвіріли.
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13.02.2024 21:19 Ответить
а що скаже шмига-дай-десять та буба-киздун?
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13.02.2024 20:34 Ответить
Дякуємо , не забудемо.
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13.02.2024 20:35 Ответить
Сильно вони на нас накрисились -- сусіди
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13.02.2024 20:36 Ответить
Як там нога кульоби? Хвилююсь за нього..
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13.02.2024 20:36 Ответить
Треба блокувати польські сушені помідори...
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13.02.2024 20:36 Ответить
Та не соромтесь вже, панове. Палить майно та вбивайте українців. Не вперше ж?
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13.02.2024 20:37 Ответить
Колись було навпаки.....Палили шляхту.Прошу шоб поняли,не натякаю...просто факт.
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13.02.2024 21:20 Ответить
А вирішити проблему (ПРОБЛЕМУ!) нікому. Нарк записує відосіки, Кулєба чистить взуття Єрмаку, Шмигаль доповідає Рєнату Кєбабовічу, Стефанчук.... жере, мабуть.
Адже до крові там 1 крок або кілька блей с раскі федераскі....
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13.02.2024 21:31 Ответить
Якого чорта цим курвам знов шось не так? Як мене заїбала ця зуйня. Пора нашій владі чітко щаявити що це блокада. Нахабна і цинічна і не цяцькатись з підбиранням слів. Якого ***** хєра вони язик в сраку засунули! Виставити позов в суд з ЧЕКОМ ЗБИТКІВ через цих довбодятлів! Ми ж нічого не поругуєм по Європейському законодавству. Здерти нах з них пару мільярдів за цю блокаду, якщо влада Польщі це все підтримує і нічого не робить.
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13.02.2024 20:37 Ответить
Якщо є снага читати не тільки заголовки, то потратьте підлогу годинника і почитайте про наших зернотрейдерів...
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13.02.2024 20:50 Ответить
Навіть якщо зернотрейдери купили зерно у українських фермерів за НУЛЬ копійок та зараз везуть його на перевалку у польські морські порти, чи литовські з метою перепродажу вдесятеродорого у Єгиптах, Алжирах чи Мароко то яке, курва, відношення це має до польських фермерів?
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13.02.2024 21:00 Ответить
Багато ви чули від наших ***************** меседжів щодо врегулювання цієї ситуації? Можливо спостерігали якісь кроки?
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13.02.2024 21:13 Ответить
Ні, не чув. Але якими б у і па нами не були наші керманичі, польська підлість від цього не зменшується.
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13.02.2024 21:20 Ответить
Бо поляки продали б дорожче власне!!!!Шо не понятно?А бариги нашим завалюють дешевшим.......
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13.02.2024 21:22 Ответить
Бариги завалюють КОГО?
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13.02.2024 21:27 Ответить
Читаємо:
"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."

Яким боком тут наші зернотрейдери?
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13.02.2024 21:06 Ответить
Є 67 бригада, в якій є бат "Да Вінчі", а окремо є Маліна з Філімошою, які торгують маркою "Да Вінчі"™.
Виявляється протестом™ також можна торгувать
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13.02.2024 21:31 Ответить
Такими протестами у дісності охоплена і Німеччина і Франція. Якби ми межували з ними, то мали такі б самі проблеми ( наші хитрожопі Маліни проти їхніх)
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13.02.2024 21:54 Ответить
Ще один меншовартісний за панів польських переживає. Їх фермери як сир в маслі катаються на дотаціях і всяких страхівках, але ще хочуть в 3 дорого продавати свою продукцію. Там руьлів закинули підкацапнику,не буду гуглити ім'я, якийсь рудольф чи що,те саме чмо що організовувало протести перевізників, той і підтянув "інтелектуалів" на тракторах
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13.02.2024 22:07 Ответить
Те, що цвпи нагодою скористаються, до ворожки не ходи... А ти такий дороговартісний, не задавався питанням, чому влада петляє від вирішення цього питання? Де заяви де кроки до врегулювання? Один вчить формулумиру, другого покусала собака, Шмигалю раптом захтілося на "передову" до 10 ГШБ... ІПравда, дивно, що польське питання їхне хвилює...
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13.02.2024 23:36 Ответить
Це все зрозуміло. Але ляхи нам блокують ВСІ кордони, ВСІ дороги, ВЕСЬ товарообіг. Не тільки агропродукцію і не тільки зерно. І не тільки на ввіз у Польщу. "Друзі" блокують Україні всі вантажі, ліки, медикаменти, пошту, посилки, електроніку, одяг, їжу, запчастини для авто, одяг, комплектуючі для дронів,волонтерське спорядження для військових, сировину для пдприємств. Короче все, що буде їхати В Україну, або з неї.
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13.02.2024 22:27 Ответить
Ну и где там наш "не тряпка"? Или ему не когда заниматься такими "мелочами"?
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13.02.2024 20:38 Ответить
Саме час виходити у Польщі на протести нашим біженцям. Але ж ні, вони повтікали від війни уже до Німеччини.
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13.02.2024 20:38 Ответить
Путин, приди!😎
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13.02.2024 20:39 Ответить
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»

(Т. Шевченко)
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13.02.2024 20:39 Ответить
І не треба казати що це типу тільки кучка якихось фермерів. Що справжні поляки їх не підтримують. Підтримують ще як. Якщо б не підтримували, то самі поляки їх нах розігнали.
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13.02.2024 20:39 Ответить
А 10 років тому польські лікарі рятували наших майданівців….
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13.02.2024 20:40 Ответить
10 років тому ми не були конкурентами польським фермерам.
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13.02.2024 21:08 Ответить
І як же мої діди ладили з поляками? Були ж бaгатими при поляках!
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13.02.2024 20:40 Ответить
Чиїсь діди ладили, а чиїсь діди з ними воювали на Гетьманщині)
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13.02.2024 22:28 Ответить
Цікава згадка про Гетьма́нщину. Все, що я знаю про свою родину починається після розпаду російської імперії.
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13.02.2024 23:17 Ответить
***** аж тремтить ї підскакує від задоволення
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13.02.2024 20:40 Ответить
тупість, хитрожопість та наглість наших зернотрейдерів
тобто всі питання можно було вирішити якимись умовами чи рамками.
і чиста політика і ніякої економіки з польської сторони....
хагадково, але воняє ***********...
бо білоруські ПП не блокуються, нєв"****** озабоченими фермерами...
а там *****, таке саме або й списдяне у нас зерно
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13.02.2024 20:41 Ответить
Ну і де кримінальні розслідування полькою прокуратури і поліції?
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13.02.2024 20:49 Ответить
Ще раз, а чим винен імпорт??? Чому чи недолугі блокують нам весь товаропотік В Україну???

По-друге пшеки нам блокують ВСІ кордони, ВСІ дороги, ВЕСЬ товарообіг. Не тільки агропродукцію і не тільки зерно.
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13.02.2024 22:30 Ответить
Купувати українське, бойкотувати польське. Наскільки це можливо
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13.02.2024 20:41 Ответить
Зіновій Гузар

@FpfpDBcvSrP8yZQ

12 млрд доларів за вивезене зерно не повернулись в Україну,осівши в офшорах, прес-реліз МВФ! Тиша навкруги. Українське іде транзитом і НЕ може продаватись в Польщі! Але продається контрабандою. Альо розслідувачі бігуси, ткачуки і решта недорогеньких!
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13.02.2024 20:42 Ответить
Лиш би бзднути. Україна повинна розслідувати польський кримінал в Польщі?'
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13.02.2024 20:48 Ответить
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13.02.2024 20:49 Ответить
На Україні... ось ти й спалився
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13.02.2024 21:13 Ответить
Довбень ти шо не бачиш це не з українських інформ порталів тут таке табу тебе тут як баранця ні по гетьманцеву як гусака скубуть а Ви слава Зе слав ЗЕ як у фільмі люди в чорному
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13.02.2024 21:55 Ответить
Один з латіфундистів бу українець - Володарський і того вбили рашисти, прямісінько в хату, це мабуть випадковість?
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13.02.2024 21:29 Ответить
Вивчи прізвища як щось написати хочеш - Вадатурський , а не Володарський , таке враження що ти із своїм коментарем випадковість (( Тим більше що назвати гендиректора Нібулону латифундистом трішки через дупу виходить (( це компанія з капіталом кількох іноземних держав , власним портом і власним флотом ((
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13.02.2024 22:43 Ответить
Користуватися кровопролиттям Українців, щоб на цьому збагатитися, погана прикмета…. РигоАНАЛИ можуть підтвердити, погано закінчили на крові..
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13.02.2024 20:44 Ответить
Треба бойкотувати всі польскі товари в Україні.
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13.02.2024 20:50 Ответить
раніше дивився в магазині, аби кацапського товару не купити; з літа вже дивлюся, як не купити польського. й вас усіх закликаю це робити, подаруввати пшекам цього не можно!!
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13.02.2024 20:51 Ответить
Поляки до сраки.
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13.02.2024 20:51 Ответить
Поляки, невже ви усі ляхи??? Ляхів Ми дуже не любимо, не любимо як і касапів - сторіччями..
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13.02.2024 20:51 Ответить
З цими польскими запутінцями потрібно бути вкрай обережними. У них мета не просто заблокувати українське зерно, у них мета заблокувати і військову допомогу Україні, а можливо навіть і теракти. Керівник фермерів Польші має дружні відносини з сепаратистами Донбаса та Криму.
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13.02.2024 20:56 Ответить
Підори
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13.02.2024 20:56 Ответить
А для них слово ''конкуренція'' невідоме?
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13.02.2024 20:56 Ответить
Не купляти нічого польського,пшеки виявилися тупим і провіційним бидлом.
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13.02.2024 20:57 Ответить
Вже десь рік як нічого не купую з pl .
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13.02.2024 22:57 Ответить
ще трохи, і називати когось "польським фермером" буде образливіше ніж "******* підарасом".
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13.02.2024 20:59 Ответить
польські спецслужби, або знають звідки фінансування, або їм заборонили на найвищому рівні.
і щось мені, міркується, що справа саме, в зе!прєзікє.
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13.02.2024 21:01 Ответить
Ось хто блокує українські кордони. Питання до керівництва Польші - Ви за Україну чи за Рашку, а може на двух стільцях одразу? https://youtu.be/1cKSjqbSEw0?si=XiEni3-wwBq2v6UN
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13.02.2024 21:03 Ответить
Ляхи підари не блокують кодон з кацапами а купують у них зерно, при чому у крупних агрохолдінгів в сотні раз більших ніж українських
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13.02.2024 21:06 Ответить
А в чем там проблема, перевозчики с Украины нарушают договор по транзиту и сбывают зерно налево в Польше? Или как?
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13.02.2024 21:07 Ответить
Ні. Ляхи проти того що їм Європа стала менше субсидій платити через нові екологічні обмеження.
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13.02.2024 21:08 Ответить
А причем здесь украинские перевозчики, что, других перевозчиков там нет? Венгры, болгары, румыны.. И зачем они тогда зерно высыпают? Это к экологическим ограничениям никак не относится. Что-то здесь не то..
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13.02.2024 22:05 Ответить
Почему бы пшекам не нажраться дерма и не угомонится?
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13.02.2024 21:09 Ответить
Час ЄС нарешті втрутитись і сказати уряду Польщі:або ви негайно припиняєте цю блокаду, або залишемо вас без дотацій. Впевнений, цих виродків швидко зупинять.
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13.02.2024 21:11 Ответить
Польські фашисти захопили владу у Польщі, блокуючи весь товарообіг з Україною, включно зі зброєю для боротьби з рашизмом.

Польські профашистські пропагандисти не можуть відповісти:
- чому польський уряд не може забезпечити транзит викупленого олігархічними спекулянтами українського зерна до морських портів Польщі?
- Чому з відома і мовчазної згоди польського уряду це зерно не доїжджає до портів і розчиняється у Польщі?
- Чому місцеві польські бариги, які незаконно скупляють це зерно, є афілійованими з членами польської правлячої партії "ПІС"?

Окрім того, польські фашисти не хочуть коментувати фашистські погляди і переконання польського президента А.Дуди., зокрема, чи готовий він за бажанням свого кацапфюрера передати Гданськ Німеччині, як розплату за початок WW II?
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13.02.2024 21:13 Ответить
Поляки хочуть зайняти місце у новому сересері 2? Уявляю як радіють зараз москалі(((
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13.02.2024 21:20 Ответить
Поляки, хто вам платить за блокаду кордонів??? Ви дебіли ***!!!!
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13.02.2024 21:24 Ответить
подивлюся як вони так само жваво будуть бикувати коли кацапи з калінінградського плацдарму попруть..
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13.02.2024 21:24 Ответить
Пшецькі курви - то відомі підари з часів від речі посполитої до собак пілудчиків .
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13.02.2024 21:31 Ответить
Гонорові підари, псякрев )))
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13.02.2024 21:32 Ответить
Надо тудо отправить россиян, когорые воюют за нас. Пусть нормально с автоматами и гранатометами объснят "дружественным пшекам", кто есть кто.
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13.02.2024 21:34 Ответить
Найкраще, що можна зробити зараз - це відкрити кордони щоб поляків захлинула хвиля біженців. Це вирішить дві проблеми одразу: 1)полякам вже буде не до блокування кордону; 2)ми нарешті взнаєм наш реальний мобілізаційний потенціал, взнаєм скільки ще українців готові воювати за свою країну.
Бо ми ніби і воююєм, але більшості похер включаючи мусарню, зелені шмарклі, та решту гидоти яка раптом стала інвалідами.
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13.02.2024 21:42 Ответить
А їм слабо заблокувати росіянський кордон (калінінградську область)?
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13.02.2024 21:45 Ответить
Вони сцуть рашку.
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13.02.2024 22:31 Ответить
НЕ КУПУЙТЕ ПОЛЬСЬКІХ ТОВАРІВ!
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13.02.2024 22:30 Ответить
Сьогодні по телевізору сказали,що Рашка продала Ляхистану 12 млн тон продовольства,а Україна за той самий період......4,3 млн тон....
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13.02.2024 22:33 Ответить
Через цих польских дібілів не виключено, що почнеться " волинська різня", самі будуть винні, всі українці на нервах під час війни. Так завжди історично було. Коли війна з московією, то і ляхи б'ють ножем у спину, Україні доведеться воювати на два фронти, а потім москалі можуть перемогти. Сподіваюся, що цього не станеться.
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13.02.2024 22:34 Ответить
Не зрозуміло чому пасивно себе веде влада України?!
Де Рада ЄС?! Це порушення Закону, а блокування кордону країни яка захищається від агресії це Саботаж на користь агресора - рашки!
Вони реально своєю безхребетністю дивують.
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13.02.2024 22:53 Ответить
боятся испортить отношения. Мало нам венгрии, еще польша будет тявкать и все блокировать....
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13.02.2024 23:54 Ответить
черті
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13.02.2024 22:54 Ответить
скоты. Пусть горят в аду вместе с кацапами.
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14.02.2024 00:00 Ответить
 
 