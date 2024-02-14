Удар по Селидово: погибли три человека, в том числе ребенок

На утро 14 февраля стало известно, что в результате обстрела Селидово на Донетчине погибли три человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.

"12 раненых и 3 погибших в г. Селидово в результате ночного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

Повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

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