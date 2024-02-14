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обстрел (25795) Донецкая область (8786)

Удар по Селидово: погибли три человека, в том числе ребенок

Лікарня у Селидове

На утро 14 февраля стало известно, что в результате обстрела Селидово на Донетчине погибли три человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.

"12 раненых и 3 погибших в г. Селидово в результате ночного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

Повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

Также смотрите: Россияне ночью обстреляли Селидово на Донетчине: Ранена женщина и двое детей. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+8
на глазах изумленной публики в асфальт закатали.
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14.02.2024 08:21
+7
Хтось може пояснити куди закопали Вільху, М, 2М? Кацапам чешеться обстрілювати прифронтові міста саме через її відсутність.
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14.02.2024 07:28
+6
Керівництво країни яке за роки війни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни не має права бути при владі і на свободі. У відставку, під суд і на шибеницю! Нічого не роблять тільки ******* і піаряться. А країну руйнуют, розкрадають і людей убивають.
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14.02.2024 08:06
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Хтось може пояснити куди закопали Вільху, М, 2М? Кацапам чешеться обстрілювати прифронтові міста саме через її відсутність.
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14.02.2024 07:28 Ответить
Ну всі 30 років вибираючи у владу мразоту ми тішились шо входимо в 10 імпортерів зброї...ядерку нас примусили здати зате все остальне з радістю спродали
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14.02.2024 07:44 Ответить
Зрадістью росродали щоб накормити шлунків "дешевим" рос.газом,ел.енергієй,Кого обирали в раду з 91 року по 2000-комунистів,соціалістів.Після 2000 -партію регіонів,батьківщину,слуг народу.Я чудово помню як на місцевих виборах втирали людям похилого віку про пенсіі(великі),комуналку.
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14.02.2024 08:10 Ответить
на глазах изумленной публики в асфальт закатали.
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14.02.2024 08:21 Ответить
Керівництво країни яке за роки війни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни не має права бути при владі і на свободі. У відставку, під суд і на шибеницю! Нічого не роблять тільки ******* і піаряться. А країну руйнуют, розкрадають і людей убивають.
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14.02.2024 08:06 Ответить
ржуть на БВК "Цезарь Куников"
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14.02.2024 08:22 Ответить
а что ты хочешь, если к власти привели казнокрадов, узурпаторов, госизменников? Если народ позволяет себя обворовывать, убивать и разрушать страну всегда найдется желающий это сделать. Те, кто захватили власть сами уже не уйдут.
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14.02.2024 08:24 Ответить
В Украине захватывают Власть, неужели, вы случайно не перепутали флажок USA с триколором?
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14.02.2024 09:19 Ответить
Тепер це наша сумна буденність... Загиблі, поранені, навіть діти😭. Гинуть цілими сім'ями. Знищення житла, лікарень, шкіл.
Де та адекватна відповідь кацапам? Які з нас ще ржуть🤬
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14.02.2024 08:09 Ответить
давайте лучше про удар по БВК "Цезарь Куников", он затонул
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14.02.2024 08:21 Ответить
❗️В Чорному морі потопили ВДК «Цезар Куніков», − джерела УП.

Це була операція ГУР. Корабель затонув.
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14.02.2024 08:33 Ответить
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14.02.2024 09:26 Ответить
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14.02.2024 10:06 Ответить
 
 