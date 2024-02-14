Удар по Селидово: погибли три человека, в том числе ребенок
На утро 14 февраля стало известно, что в результате обстрела Селидово на Донетчине погибли три человека
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.
"12 раненых и 3 погибших в г. Селидово в результате ночного вражеского обстрела", - говорится в сообщении.
Повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.
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+8 Русский Алкаш
показать весь комментарий14.02.2024 08:21
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показать весь комментарий14.02.2024 08:06
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Де та адекватна відповідь кацапам? Які з нас ще ржуть🤬
Це була операція ГУР. Корабель затонув.