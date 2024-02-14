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Европа (1618) НАТО (8642) Ходжес (161) Трамп (4009)

Трамп ненавидит альянсы, его не беспокоят моральные обязательства, - Ходжес

ходжес

Экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес резко прокомментировал слова Дональда Трампа о НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Ходжес заявил, что враждебность Трампа по отношению к НАТО не имеет ничего общего с тем, что его члены не тратят достаточно средств на свою оборону.

"Трамп ненавидит альянсы. Он ненавидит обязательства, по которым ему придется что-то выполнять", - сказал генерал в отставке.

По словам Ходжеса, "мафиози", каковым является Трамп, "не хочет, чтобы кто-то ограничивал его возможности".

"Его не волнуют моральные обязательства. Он готов всех кинуть", – сказал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей вздумается", если члены Альянса не смогут достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.

Читайте также: Чиновники НАТО с ужасом обсуждают заявление Трампа и его вероятную победу, - The Times
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Топ комментарии
+9
Иому все пох -- головне виборців охмурити
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14.02.2024 10:15
+6
"мафіозі", яким є Трамп, "не хоче, щоб хтось обмежував його можливості". "Його не хвилюють моральні зобов'язання. Він готовий усе кинути", - сказав він.
Русня спеціально такого і обирала. Щоб він поховав саму ідею демократії в США, а заодно і в усьому світі.
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14.02.2024 10:16
+6
То мабуть він не підходить на посаду президента, бо на цій посаді потрібно думати та піклуватись про інших
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14.02.2024 10:46
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14.02.2024 10:13 Ответить
Иому все пох -- головне виборців охмурити
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14.02.2024 10:15 Ответить
Справедливости ради - демократы такие же жлобы как и слуги нариду. Почему Бидон забор не хочет ставить, да потому, что проще навезти мексиканцев и латиносов с неграми, которые с радостью за него проголосуют Так шо там такие же популисты как и республиканцы сидят. это политика))
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14.02.2024 10:24 Ответить
Політіка - грязноє дєло, нє лєзьтє туда.
Нагадати, чий наративчик?
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14.02.2024 10:26 Ответить
Так Трамп же ж був президентом -- чого ж він такии розумник - не порішав з латиносами -- там вже 5 -ти км тунелі - туди топають люди наркота -- назад доляри
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14.02.2024 10:30 Ответить
ну видимо боялся потерять рейтинг от лояльных к нему избирателей этих национальностей))
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14.02.2024 10:37 Ответить
Та - да
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14.02.2024 10:39 Ответить
А що, ті що переходять кордон зразу отримують статус виборця? Щось ви не про те..
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14.02.2024 10:47 Ответить
як це працює? навозиш мексиканців, латиносів й афро, і вони завтра йдуть голосувати за Байдена?
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14.02.2024 11:11 Ответить
"мафіозі", яким є Трамп, "не хоче, щоб хтось обмежував його можливості". "Його не хвилюють моральні зобов'язання. Він готовий усе кинути", - сказав він.
Русня спеціально такого і обирала. Щоб він поховав саму ідею демократії в США, а заодно і в усьому світі.
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14.02.2024 10:16 Ответить
И что повторить 22:11:63 так сложно??? Неужели видя этого вылупка не на всю голову апнутого и нужно ставит екстремент над миром будет ли 3 мировая война или нет,???
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14.02.2024 10:22 Ответить
Демократическая страна Америка за 250 лет имеет неплохой опыт в таких делах. Видимо, подзабыл немного...
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14.02.2024 12:28 Ответить
Можна подумати переважну більшість політиків хвилюють якісь принципи.
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14.02.2024 10:24 Ответить
Хвилюють. Чому? Як відомо, справжній політик продається лише один раз і на все життя.
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14.02.2024 10:30 Ответить
я теж так думаю. але вони хоча б не говорять про це прилюдно, а намагаються прикрити свої дії якоюсь мораллю, щоб не виглядати огидно..., але це не про Трампа, йому абсолютно плювати на мораль, принципи та на те, як він виглядає...
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14.02.2024 10:30 Ответить
У політику йдуть люди без здібностей до математики , до хімії , до літератури
короче всі , хто ничім більше не може заробляти гроші , ніж БРЕХАТИ ЕЛЕКТОРАТУ.

Тому усі знаходять себе роботу в різних цівільних країнах , тількі політики там не можуть заробляти гроші як в України.

І навіть, якщо усі українці поїдуть , а політики будуть сидіти у Раді , шоб не працювати 🤣🤣🤣
тому політикам потрібні раби і вони роблять різні заборони щоб раби не розбіглись
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14.02.2024 10:38 Ответить
Моральні зобовязання, моральність, це не про Трампа
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14.02.2024 10:25 Ответить
У нього є певна мораль, яка мало спільного з загальноприйнятною - в віці 71 рік під впливом свого зятя Кушнера Трамп зробив обрізання і прийняв іудаїзм (по Танії). Зараз Трамп це хабад.
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14.02.2024 10:33 Ответить
Тому він проти допомоги Ізраїлю? Піська болить..
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14.02.2024 10:49 Ответить
Ну ... ***** теж "********"...
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14.02.2024 11:18 Ответить
Так, Трамп - одинокий волк. Його цікавить тількі охота - це вже у крові .
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14.02.2024 10:27 Ответить
Він завжди сконцентрований лише на собі, завжди на своїй хвилі, все для себе, цинічний барига
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14.02.2024 10:36 Ответить
Якщо би він займався іншими , замість себе, він би не став мильонером.

Мильонери - це егоїсти
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14.02.2024 10:40 Ответить
То мабуть він не підходить на посаду президента, бо на цій посаді потрібно думати та піклуватись про інших
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14.02.2024 10:46 Ответить
Як він попиклувався про Афган усі памʼятають - зробив декларацію що війська виводять і . Скількі загинуло сторонников західного укладу життя.
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14.02.2024 11:49 Ответить
Так у нас і чинний прізідєнт мільйонер, ви обережніше з висловами
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14.02.2024 10:51 Ответить
Він теж між іншим бизнесмен - фільми, концерти , різноманітна продукція .

цікаво, він вже богаче фріка Кіркорова
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14.02.2024 11:51 Ответить
За словами Ходжеса, "мафіозі", яким є Трамп

"Мафіозі" - це множина.
Але це не Ходжес двійочник, у нього в оригіналі - a mafioso
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14.02.2024 10:27 Ответить
А як же мафіозі в однині? Мафіоз? Не смішіть
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14.02.2024 10:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F

мафіозі - множина
мафіозо - однина
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14.02.2024 11:13 Ответить
Виборців, причому у більшості демократичних країн, вже дістали морально-економічні збитки від гловалізації, яке є лівацькою течією в демократїї, яка використовується капіталом для більшого збагачення. Але як кажуть мама Меркель дала Маху по пьяні! І замість зростання єкономіки отримали масові непрємності на Новий Рік з побиттям та згвалтуванням арійських громадяе як приймаючої сторони - Акелиха промахнулася ще два рази!
Американців дістали латиноси, через яких деякі квартали в містах небезпечніші ніж Гавана на Кубі і все це гівно за їх же власні гроші!
Ліберали в усьому світі загралися, а тон задали США - ті хто протестували проти війни у Вєтнамі і курили маріхуані захопили владу у країні на довгі роки. І задали тон світу - гроші і спокій тих, хто має гроші понад усе!
Тепер вихаркуємо оту фуйню, малята!
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14.02.2024 10:30 Ответить
Глобализация и международное разделение труда-это неизбежная веш. В восьмидесятые США начали войну против японского автопрома который начал серьезно теснить американский.-это ни к чему хорошему не привело и закончилость провалом изоляционистской политики и США пришлось согласится на требования ВТО об ограничениях размеров таможенных пошлин. СССР его рынок был полностью закрыт от конкуренции с рынками других стран-это привело только к деградации экономики СССР. Попытка Трампа изолировать США от внешнего мира-это огромная глупость. мир расширяется а границы между странами исчезают. Как минимум экономические границы
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14.02.2024 11:00 Ответить
США любят союзы! Сколько вы своих "мелких" "союзников" похерели с 1950 года!
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14.02.2024 10:36 Ответить
А кого это США поhерили?
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14.02.2024 12:03 Ответить
Кожен самозакоханий фрік, бажаючий бути диктатором, вважає що він центр Всесвіту.
Зараз таких прикладів безліч, і в нас такий маємо.
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14.02.2024 11:04 Ответить
демократія довела остаточно свою нежиттєздатність. якщо результатом існування демократії врешті стає трамп, орбан, фіцо, то вона відрізняється від *********** тим, що перед кінцем свого існування перетворює країну на слабкого слимака, а переважну більшість громадян на зажирілих слабаків, які не здатні самі собі дати раду.
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14.02.2024 11:08 Ответить
Трамп самозакоханий бовдур і нарцис.Це покидьок.Його підперли до стіни він розуміє що він сяде на довічне з конфіскацією.Тому готовий на все навіть підписати угоду с поганцями.Таких дебілів коли вони ведуть за межу краще фізхично ліквідувати чим пожинати плоди 3 світової
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14.02.2024 13:17 Ответить
Якщо вже Америка пішла в раздрай, та ладу собі не дасть, то на що іншим країнам сподіватися? Люди наче показилися, обирають клоунів-популістів, замість політиків. Якийсь вірус ідіократії поширився Землею, мабудь з ковідом.
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14.02.2024 13:27 Ответить
 
 