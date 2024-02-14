Трамп ненавидит альянсы, его не беспокоят моральные обязательства, - Ходжес

Экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес резко прокомментировал слова Дональда Трампа о НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Ходжес заявил, что враждебность Трампа по отношению к НАТО не имеет ничего общего с тем, что его члены не тратят достаточно средств на свою оборону.

"Трамп ненавидит альянсы. Он ненавидит обязательства, по которым ему придется что-то выполнять", - сказал генерал в отставке.

По словам Ходжеса, "мафиози", каковым является Трамп, "не хочет, чтобы кто-то ограничивал его возможности".

"Его не волнуют моральные обязательства. Он готов всех кинуть", – сказал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей вздумается", если члены Альянса не смогут достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.

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