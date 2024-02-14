Трамп ненавидит альянсы, его не беспокоят моральные обязательства, - Ходжес
Экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес резко прокомментировал слова Дональда Трампа о НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Ходжес заявил, что враждебность Трампа по отношению к НАТО не имеет ничего общего с тем, что его члены не тратят достаточно средств на свою оборону.
"Трамп ненавидит альянсы. Он ненавидит обязательства, по которым ему придется что-то выполнять", - сказал генерал в отставке.
По словам Ходжеса, "мафиози", каковым является Трамп, "не хочет, чтобы кто-то ограничивал его возможности".
"Его не волнуют моральные обязательства. Он готов всех кинуть", – сказал он.
Напомним, ранее Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей вздумается", если члены Альянса не смогут достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.
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- Во всяком случае, не повредит! (с)
Нагадати, чий наративчик?
Русня спеціально такого і обирала. Щоб він поховав саму ідею демократії в США, а заодно і в усьому світі.
короче всі , хто ничім більше не може заробляти гроші , ніж БРЕХАТИ ЕЛЕКТОРАТУ.
Тому усі знаходять себе роботу в різних цівільних країнах , тількі політики там не можуть заробляти гроші як в України.
І навіть, якщо усі українці поїдуть , а політики будуть сидіти у Раді , шоб не працювати 🤣🤣🤣
тому політикам потрібні раби і вони роблять різні заборони щоб раби не розбіглись
Мильонери - це егоїсти
цікаво, він вже богаче фріка Кіркорова
"Мафіозі" - це множина.
Але це не Ходжес двійочник, у нього в оригіналі - a mafioso
мафіозі - множина
мафіозо - однина
Американців дістали латиноси, через яких деякі квартали в містах небезпечніші ніж Гавана на Кубі і все це гівно за їх же власні гроші!
Ліберали в усьому світі загралися, а тон задали США - ті хто протестували проти війни у Вєтнамі і курили маріхуані захопили владу у країні на довгі роки. І задали тон світу - гроші і спокій тих, хто має гроші понад усе!
Тепер вихаркуємо оту фуйню, малята!
Зараз таких прикладів безліч, і в нас такий маємо.