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Россияне накапливают ресурсы для массированной воздушной атаки, - Гуменюк

гуменюк,наталя

Враг накапливает ресурсы, чтобы осуществить массированную атаку по Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятнее всего, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку", - отметила Гуменюк.

Она рассказала, что наблюдалась активность грузовой авиации, выполнявшая рейс по маршруту Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для их изготовления на территории России.

Спикер объяснила, что сам факт такой активности, как правило, предшествует усиленным атакам с использованием большего количества "Шахедов".

По ее словам, враг продолжает накопление определенного ресурса, а для подготовки массированной атаки ему нужно не менее 10 суток. На длительность интервала между российскими атаками влияет и наша активность, происходящая в направлении вражеских аэродромов, мест дислокации личного состава и техники. Гуменюк подчеркнула, что наша активность, в частности, поражение БДК "Цезарь Куников", повлияет на планы врага, и они могут изменяться.

Гуменюк добавила, что даже в условиях, когда происходит пауза между массированными ракетными атаками, враг все равно наносит точечные ракетные удары.

Читайте также: РФ все еще может применить блекаут, враг выпускает "Шахеды" в большом количестве по городам Украины, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+7
Ну і навіщо народу ця інфа!? Щоб не спали, боялися, бо ніфіга немає сховищ!...
... Країна - влада тріпачів! Болтівня введена в ранг національної політики!...
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14.02.2024 23:26
+6
Зачем она нужна на этой должности?

Може свiдчити ...

Може й може, а може й не може. Я хочу платити податки на утримання того, хто попередить про дату й час удару, а не розвiшае локшину про "може вдарити".
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14.02.2024 23:24
+6
Для освоєння коштів МО на зарплату. Хтось пристроїв знайому.
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14.02.2024 23:27
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Бо касапи..
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14.02.2024 23:23 Ответить
хочу бачити у відповідь удари дронами по ПС, які живлять об'єкти російського ВПК.
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14.02.2024 23:23 Ответить
Це треба спитати дозволу у Верховного Головнокомандувача i по сувмicництву Президента Украiни А. Ермака. Але наврядчи вiн дозволить.
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14.02.2024 23:25 Ответить
Була інформація тиждень тому, що Зе заборонив. Готується до перемовин. Хто що знає з цього приводу?
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14.02.2024 23:27 Ответить
і звідки така інформація?
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14.02.2024 23:46 Ответить
Ну, це ви запостили потужно. А от як щодо "цезаря кунікова"? Та й нафтобаза під курськом вже горить?
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15.02.2024 04:40 Ответить
Зачем она нужна на этой должности?

Може свiдчити ...

Може й може, а може й не може. Я хочу платити податки на утримання того, хто попередить про дату й час удару, а не розвiшае локшину про "може вдарити".
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14.02.2024 23:24 Ответить
Для освоєння коштів МО на зарплату. Хтось пристроїв знайому.
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14.02.2024 23:27 Ответить
Вона виконує важливу функцію - триндить про очевидні речі.
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15.02.2024 11:44 Ответить
Ну і навіщо народу ця інфа!? Щоб не спали, боялися, бо ніфіга немає сховищ!...
... Країна - влада тріпачів! Болтівня введена в ранг національної політики!...
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14.02.2024 23:26 Ответить
Я вже зробила своїми заявами горе та додаткові смерті воїнам ЗСУ, але в Зе-команді це нормально.
Тому я вирішила допомогти армії рфії та попередити ії про можливе враження крупного скупчення сил та засобів
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14.02.2024 23:30 Ответить
В анекдотах є такий персонаж "капітан-очевидність". Гуменюк цілий полковник очевидність.
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15.02.2024 04:42 Ответить
 
 