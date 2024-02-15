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На Днепропетровщине и Киевщине гремели взрывы

ракета,ракети,іскандер

Жителей Киевщины предупредили о ракетной атаке, в регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.

В Киевской области рано утром 15 февраля из-за российской ракетной атаки работали силы и средства противовоздушной обороны.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.

Впоследствии в Киеве прогремели взрывы.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!", - написал городской голова Виталий Кличко.

По данным ТГ-каналов, взрывы раздавались в Днепропетровской области.

6.22 – повторные мощные взрывы в Киеве и Днепре.

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https://t.me/c/1198589840/83927 🔥 Вночі нафтобазу "Польова" у Курській області атакували два безпілотники.
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15.02.2024 07:26 Ответить
Зеля хде пепео ?
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15.02.2024 07:28 Ответить
 
 