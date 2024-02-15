На Днепропетровщине и Киевщине гремели взрывы
Жителей Киевщины предупредили о ракетной атаке, в регионе работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.
В Киевской области рано утром 15 февраля из-за российской ракетной атаки работали силы и средства противовоздушной обороны.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.
Впоследствии в Киеве прогремели взрывы.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!", - написал городской голова Виталий Кличко.
По данным ТГ-каналов, взрывы раздавались в Днепропетровской области.
6.22 – повторные мощные взрывы в Киеве и Днепре.
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Leo 56ac24f8
показать весь комментарий15.02.2024 07:26 Ответить Мне нравится 0
Leo 56ac24f8
показать весь комментарий15.02.2024 07:28 Ответить Мне нравится 0
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