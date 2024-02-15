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Львов (4507) ракеты (3471)

Во Львове работает ПВО, звучали взрывы

вибух

Россияне наносят ракетный удар по Львову

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает ПВО", - говорится в сообщении.

"Во Львове слышны звуки взрывов. Угроза до сих пор сохраняется. Будьте, как минимум, в коридоре", - написал городской голова Львова Андрей Садовый.

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В кремлі 3.14***аси.
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15.02.2024 06:55 Ответить
никуя себе новость
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15.02.2024 06:58 Ответить
Мій рідний Львів....
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15.02.2024 07:10 Ответить
Усе, що мало прилетіти, кудись влучило. Чітко було чути чотири прильоти. Де ППО? Садовому ніколи дбати за ППО. Він зайнятий пилянням міського бюджету...
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15.02.2024 07:28 Ответить
Садовий звісно крадій і брехун, але в вікон власного будинку сьогодні бачив як працювало ППО два рази, тобто як мінімум воно є
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15.02.2024 08:03 Ответить
 
 