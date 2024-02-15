Во Львове работает ПВО, звучали взрывы

Россияне наносят ракетный удар по Львову

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает ПВО", - говорится в сообщении.

"Во Львове слышны звуки взрывов. Угроза до сих пор сохраняется. Будьте, как минимум, в коридоре", - написал городской голова Львова Андрей Садовый.

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