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Запорожье (2571) обстрел (25795) ракеты (3471)

В Запорожье попадание по объекту инфраструктуры, человек получил ранение

вибух

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры Запорожья.

Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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до свадьбы заживет
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15.02.2024 07:37 Ответить
Екс-Голова ОДА Бриль, завчасно, з Гройсманом усе підготували до відбиття агресії, а призначенці Зеленського тільки це усе ВДОСКОНАЛИЛИ …. Щоб Українці отримали перемогу над окупантом…
Одні «фахівці», по власному збагаченню, і ніякої звітності, за власну некомпетентність та бездіяльність, що призвели до численних жертв і смертей в Україні!!
Прутін-убивця, цим і скористався…. Мертвечук з сівковичем, сміються…
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15.02.2024 08:09 Ответить
Керівництво, що не забезпечило ППО і ПРО країни (за 2 роки війни!, вже не кажучи про попередні роки...) не має права бути при владі і на волі. У відставку, під суд і на шибеницю іуд!
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15.02.2024 08:15 Ответить
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15.02.2024 09:11 Ответить
 
 