В Запорожье попадание по объекту инфраструктуры, человек получил ранение
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры Запорожья.
Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Одні «фахівці», по власному збагаченню, і ніякої звітності, за власну некомпетентність та бездіяльність, що призвели до численних жертв і смертей в Україні!!
Прутін-убивця, цим і скористався…. Мертвечук з сівковичем, сміються…