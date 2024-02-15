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Миргород (60) обстрел (25795) Полтавщина (1052)

Ночью враг атаковал Полтавщину, есть попадание в Миргородском районе.

пожежа

Ночью 15 февраля российские захватчики атаковали Полтавскую область, зафиксировано попадание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Ночью враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м². К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

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Суки москалотські, щоб ви видохли до одного по всьому Світі!!!
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15.02.2024 07:48 Ответить
 
 