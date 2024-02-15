Ночью враг атаковал Полтавщину, есть попадание в Миргородском районе.
Ночью 15 февраля российские захватчики атаковали Полтавскую область, зафиксировано попадание.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Ночью враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м². К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
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Leon Renk bcc9a743
показать весь комментарий15.02.2024 07:48 Ответить Мне нравится 5
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